Carlos Santana colapsa durante un concierto en Michigan

julio 6, 2022 - 10:00 am

Carlos Santana realiza una prueba de sonido después de una rueda de prensa para anunciar la ampliación de su residencia en el House of Blues Las Vegas, el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana colapsó en el escenario durante un concierto cerca de Detroit el martes por la noche. Fue un momento que dio más miedo de lo que parecía, ya que Santana fue rápidamente evaluado y dado de alta.

Una combinación de calor, humedad y deshidratación obligó a la leyenda del rock a interrumpir el concierto.

La superestrella de 74 años y cabeza de cartel del House of Blues (HoB) at Mandalay Bay perdió el equilibrio a mitad de su set en el Pine Knob Music Theater al aire libre en Clarkston, Michigan, a unas 40 millas al noroeste de Detroit. Estaba interpretando “Joy”, una colaboración con Chris Stapleton del álbum “Blessings and Miracles”, recientemente publicado, cuando, según se informa, se dirigió hacia la plataforma de la batería, se sentó y luego se cayó hacia atrás.

El representante del genial guitarrista, Michael Vrionis, dijo por teléfono que Santana había sufrido deshidratación y agotamiento. Vrionis dijo que el músico había sido trasladado a la sala de urgencias del hospital McLaren Clarkston. Santana no fue internado. “Lo revisaron y todo estaba muy bien, así que lo dieron de alta”, dijo Vrionis.

El representante durante mucho tiempo de Santana dijo que fue un simple caso de reacción a las condiciones del lugar.

“Hay 95 grados y mucha humedad, y se deshidrató”, dijo Vrionis. “Le flaquearon las piernas y fue mejor no intentar terminar el concierto”.

Un video del concierto muestra al miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll saludando al público mientras se lo llevan en camilla.

El show de Santana del miércoles por la noche en Pittsburgh fue reprogramado. Está previsto que vuelva a presentarse el viernes en Noblesville, Indiana, y el sábado en Cincinnati. Está previsto que la residencia de Santana en el HoB se reanude el 14 de septiembre.

Vrionis dijo que el episodio no estaba relacionado con el susto que tuvo Santana con el corazón en noviembre, cuando su esposa, Cindy Blackman Santana, lo llevó rápidamente al hospital al sentir dolores en el pecho. Se le implantó un catéter y se perdió un set de conciertos en diciembre.

Desde entonces, Santana, residente en Las Vegas, ha vuelto en forma clásica al escenario del House of Blues. Ha estado de gira con Earth Wind & Fire, coprotagonistas del concierto del martes.

En mayo, Santana anunció una prórroga de cinco años en House of Blues. En ese momento, dijo que quería seguir “rockeando” durante más de una década. Cumple 75 años el 20 de julio.

“Estoy trabajando con un entrenador, y estamos trabajando en mi equilibrio, mi balance, mi confianza”, dijo Santana. “Trabajamos en cómo respirar correctamente. He cambiado mi dieta, haciendo ejercicio, caminando. Quiero estar por aquí un tiempo, probablemente más allá de los 90 años, y seguir haciendo lo que me gusta de tal manera que signifique algo”.