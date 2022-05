Carlos Santana añade más conciertos a su residencia en el Strip

mayo 10, 2022 - 11:56 am

Carlos Santana en BottleRock Napa Valley Music Festival el 26 de mayo de 2019, en Napa, California. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

Carlos Santana (Erik Kabik).

Carlos Santana (Roberto Finizio).

Pia Zadora con la estrella disco Sonny Charles. (Cortesía)

Earl Turner, el fotógrafo Jerry Metellus y Sonny Charles aparecen en el Venetian Theatre durante "Vegas Cares" el domingo 5 de noviembre de 2017 (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Sean "Diddy" Combs en el estreno de "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story" el 21 de junio de 2017, en Beverly Hills, California. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP)

Mike Tyson asiste al Citi Taste Of Tennis el 22 de agosto de 2019 en la Ciudad de Nueva York. (Noam Galai/Getty Images para AYS Sports Marketing/TNS)

¡Carlos Santana está más que listo para seguir!

La leyenda del rock añadió 16 fechas este otoño y en invierno en el House of Blues del Mandalay Bay. Los nuevos shows serán el 14, 16-18, 21, 23-25 de septiembre; y el 2, 4-6, 9, 11-13 de noviembre. Las entradas para las fechas añadidas se pondrán a la venta el sábado a las 10 a.m. Todos los conciertos comienzan a las 8 p.m.

Santana ya reservó los días 18, 20-22, 25 y 27-29 de mayo en House of Blues, donde este mes celebra su 10º aniversario. Los últimos conciertos de Santana fueron del 26 al 30 de enero. Se suspendieron cuatro shows del 2 al 6 de febrero, tres debido a casos de COVID entre la banda de Santana, y otro debido a un caso de intoxicación alimentaria sufrido por el propio Santana.

El gran guitarrista está aprovechando el éxito de su más reciente lanzamiento, “Blessings and Miracles”. Santana colabora con Rob Thomas, Chris Stapleton y Steve Winwood en el álbum, lanzado en octubre.

Una parte de la recaudación de las entradas se destinará a The Milagro Foundation. Milagro es una fundación benéfica que apoya a niños y jóvenes vulnerables y subrepresentados en los ámbitos de las artes, la educación y la salud. Santana y su familia fundaron la Fundación Milagro en 1998.

¡TS volvió!

Travis Scott hará su primera aparición televisiva desde el trágico festival de música Astroworld en el show de los Premios Billboard de la Música del domingo en MGM Grand Garden.

La canción “Goosebumps” de la superestrella del rap está nominada a la Mejor Canción Dance/Electrónica. Es el primer artista que alcanza el número uno en la lista Billboard Hot 100 en menos de un año con “Franchise”, “The Scotts” y “Highest in the Room”.

No se ha anunciado la canción que Scott cantará el domingo.

Sean “Diddy” Combs es el anfitrión del regreso del show a Las Vegas (el evento se emitirá a las 5 p.m. hora del Pacífico en NBC). Los Billboard se celebraron recientemente en el Grand Garden de 2018 a 2019. El evento se trasladó a las sedes de Los Ángeles Dolby Theatre en 2020 y Microsoft Theater en 2021. T-Mobile Arena fue su sede en 2016 y 2017, y el MGM Grand en 1997-2015. Entre los artistas que se anunciaron para presentarse este fin de semana se encuentran Silk Sonic, cabeza de cartel del Dolby Live, Miranda Lambert, Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran, Becky G, Elle King, Burna Boy, Florence + The Machine, Latto, Megan Thee Stallion, Latto, Maxwell, Morgan Wallen y Rauw Alejandro.

Scott encabezaba la primera de las dos noches del festival en el estadio NRG Park de Houston, el 5 de noviembre, cuando una oleada de gente causó 10 muertes (ocho en el sitio y otras dos en los días siguientes) y cientos de heridos. Unos 50 mil fans asistieron al evento, que canceló la segunda de las dos noches.

Scott se presentó por primera vez en público desde Astroworld el sábado durante el fin de semana del Miami Grand Prix. El rapero fue cabeza de cartel en E11EVEN durante el fin de semana del Miami GP. Scott comenzó su set puntualmente a las 3 a.m.

La retransmisión de los Billboards es también una importante oportunidad para Wallen (que hará su primera aparición en vivo en dos años). La estrella del country fue grabada en video en enero de 2021, lanzando un insulto racial y diversas blasfemias mientras regresaba a su casa de Nashville tras una noche de fiesta.

Wallen emitió un comunicado disculpándose por el insulto. Pero a raíz del incidente, las plataformas de radio y streaming SiriusXM Satellite Radio, iHeartRadio, Entercom (ahora Audacy, Inc.), Cumulus y Townsquare retiraron temporalmente la música de Wallen de sus listas de emisión.

La hora de Miller para Sonny

Sonny Charles, miembro de los legendarios Checkmates durante cinco décadas, tiene previsto asistir a uno de los dos shows de la Steve Miller Band (SMB) el viernes y el sábado en Venetian Theatre. Charles no estará en el escenario, pero en realidad fue miembro de la SMB de 2008 a 2016.

Miller conoció a Charles en un concierto en un club en 2001, y ambos se hicieron rápidamente amigos. Miller llamó a Charles y le ofreció un puesto en su banda poco después de la muerte del compañero de banda de Charles, Marvin “Sweet Louie” Smith, en diciembre de 2007.

Charles me dijo una vez: “Cuando empieza la música, empiezo a brincara”. Sigue cantando y haciendo de “showman” con Joey Singer en el Bootlegger Bistro los lunes por la noche. Volverá el 20 y 21 de mayo con Pia Zadora en Pia’s Place, en el restaurante italiano Piero’s.

“Pasé por algunos problemas de salud, pero nada que no pueda manejar”, dice Charles. “Me va bien. No está tan mal para tener 81 años, ¿eh?”. Esa es la edad de Charles, y “no está mal” no empieza a cubrirla.

En esta esquina…

¿Sabes quién puede encender a una multitud en un show de comedia en un teatro del Strip, y una noche después encender a una multitud de luchadores en un estadio del Strip? Mike Tyson. Él y su esposa, Kiki, causaron un gran revuelo en el show de Chris Rock en el Colosseum de Caesars Palace el viernes, y de nuevo en el combate de Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol en T-Mobile Arena el sábado.

“Get Bach”

Ese tipo que se parecía Sebastian Bach interpretando “Night and Day” de Frank Sinatra en G0lden Tiki, lo era. Fue la noche del 1º de mayo, en la fiesta de cumpleaños de Mike Love Jr. Mi amigo Tony Felicetta fue el anfitrión de la fiesta en su presentación “Dino A La Carte”, y simplemente le preguntó a Bach si quería cantar.

El antiguo vocalista de Skid Row se encargó de un corte comparativamente profundo del catálogo de Sinatra.

Love es el hijo del cofundador de los Beach Boys, Mike Love, y reside en Las Vegas. Lo conocí en febrero, en nuestra fiesta de recaudación de fondos/cumplimiento de St. Baldrick’s en el Copa Room del Tuscany Suites. Sentimos buenas vibras, por supuesto.