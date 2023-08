Cardi B gritó ‘lánzame agua’ en show en el que le aventaron una bebida

Cardi B llega a un llamado de fotos para "Hustlers" el 25 de agosto de 2019, en Beverly Hills, California. Un jurado federal de Atlanta ha concedido 1.25 millones de dólares a Cardi B en una demanda por difamación contra un bloguero de noticias de celebridades. (Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Cardi B se presenta en el Festival de Música y Artes Bonnaroo en Manchester, Tennessee, el 16 de junio de 2019. Un jurado federal de Atlanta ha concedido 1.25 millones de dólares a Cardi B en una demanda por difamación contra un bloguero de noticias de celebridades. (Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

Cardi B le lanzó un micrófono a un fan en represalia porque le habían tirado una bebida, y acabó siendo sospechosa de un delito de lesiones.

Aparte de eso, el espectáculo de la estrella del rap en Drai’s Beachclub en Cromwell el sábado por la tarde estuvo libre de incidentes.

La escena se desencadenó cuando un fan le arrojó una bebida a la artista titular mientras se presentaba con una pista de acompañamiento de su éxito “Bodak Yellow”. El líquido salpicó a la superestrella del rap en la cara.

Con la mirada fija en la fuente del alboroto, la estrella de Las Vegas disparó su micrófono contra el presunto agresor.

TMZ Now breaks down #CardiB's mic throwing incident: what happened, what led up to it, and what happens now. pic.twitter.com/sUUMDWWCaQ — TMZ (@TMZ) August 1, 2023

La seguridad del club acudió al lugar y escoltó a la persona que había arrojado la bebida fuera del local.

Curiosamente, el video también muestra a Cardi B diciéndole a la multitud, “Me estoy muriendo, no voy a mentir, chicos … Tírenme un poco de agua aquí, porque estoy caliente. Denme agua”. Luego saludó al equipo de escenario.

Cardi B caminó entonces por el escenario, con los brazos en alto mientras una voz gritaba al micrófono: “¡Llénenla de agua!”. Un par de fans en el lado del escenario opuesto a donde la rapera fue golpeada por la bebida arrojaron líquido en su dirección.

La estrella se volteó juguetonamente de espaldas al público y se levantó el cabello, diciendo “¡Whoo!” y riendo. “Ponme eso encima”, dijo en su característica forma de hablar. Para entonces ya sostenía su propia botella de agua.

No está claro si el episodio se produjo antes o después de la escena del lanzamiento del micrófono.

El lunes, un representante del Departamento de Policía Metropolitana informó de que una persona había acudido a la comisaría el domingo para reportar una agresión en la cuadra 3500 de Las Vegas Boulevard (Drai’s y Cromwell están en el 3595). Reportó que fue golpeada por un objeto lanzado desde el escenario. El incidente fue documentado en el reporte policial.

No se han emitido arrestos ni sanciones.

Al parecer, la persona que presentó el reporte no fue quien a quien le arrojó el micrófono, sino que estaba de pie junto a quien a la persona a quien lo lanzó. El micrófono rebotó y golpeó a ambos miembros del público.

Un representante de Drai’s declaró el domingo: “La seguridad de nuestros invitados y artistas es de vital importancia. El invitado implicado fue retirado inmediatamente del local por el personal de seguridad y la presentación continuó sin más incidentes. No tenemos más detalles en este momento”.

Cardi B volvió a publicar un video del incidente en las redes sociales. Más tarde se pudo ver que el concierto continuaba y que la artista corría por el escenario con un traje de color mandarina.

El incidente se produce después de que varios fans hayan lanzado objetos a estrellas durante sus conciertos. Este mes, Bebe Rexha resultó herida tras ser golpeada con un teléfono celular durante un concierto.

Cardi did exactly what she should’ve. Some of y’all are so disrespectful… pic.twitter.com/wmG86Or4lx — Cardi B | Updates (@updatesofcardi) July 30, 2023

Kelsea Ballerini fue golpeada en el ojo por una pulsera lanzada por un fan.

Ava Max, Pink, Drake y Harry Styles han sufrido el lanzamiento de objetos durante sus conciertos en las últimas semanas. Pero el de Cardi B es el caso menos común en el que la artista tomó represalias.

Not Cardi turning up after she threw the mic like nothing happened. 😭 she’s such a mood pic.twitter.com/OGUzviYXfq — Cardi B | Updates (@updatesofcardi) July 30, 2023

Adele, titular de cartel del Colosseum, se desahogó desde el escenario este mes sobre esta inquietante tendencia. “La gente está tirando (cosas) al escenario. ¿Han visto?”, dijo la superestrella. Después, la cantante añadió bromeando: “Te reto a aventarme algo. Te (improperio) mataré”. Por supuesto, en ese momento estaba sujetando un micrófono.