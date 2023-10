Bono menciona a leyendas durante el estreno de Sphere, que cambió las reglas del juego

U2 durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Los actores Aaron Paul y Brian Cranston posan para las fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de apertura el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El actor Jon Hamm, a la izquierda, y su esposa, Anna Osceola, posan para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El actor Luke Wilson posa para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El boxeador Oscar De La Hoya posa para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Los actores Aaron Paul y Brian Cranston posan para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Diplo posa para las fotos en el exterior del Sphere durante su noche de apertura el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Henrik Lundqvist, a la derecha, y su esposa, Therese Andersson, posan para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración, el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, habla sobre la inauguración de la Esfera en el exterior de la misma durante su noche de apertura el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El actor Adam Scott posa para las fotografías en el exterior de la Esfera durante su noche de apertura el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La actriz Elizabeth Banks posa para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El actor Skylar Astin posa para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El actor Jon Hamm, a la izquierda, y su esposa, Anna Osceola, posan para unas fotografías en el exterior del Sphere durante su noche de inauguración el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Bono ha asegurado su lugar en la historia del rock, incluso mientras sigue abriendo camino en la presentación artística. El viernes protagonizó otra interpretación innovadora.

El líder de U2 estuvo a la altura del momento, invocando a Elvis, llamando a un Beatle y bautizando un local espectacularmente innovador.

Al inaugurar Sphere ante un público salpicado de famosos, la superestrella de 63 años dijo: “Elvis no ha abandonado definitivamente este edificio”. Bien podría haberse referido a sí mismo.

Pero si el Rey estaba allí en espíritu, Paul McCartney estaba allí, de hecho. Presentarse ante “Macca”, como Bono llamó al Beatle, fue como hacerlo ante Mozart.

“Les hemos robado muchas de sus canciones”, confesó alegremente Bono, que parecía mirar a la sección superior situada en el centro de la sala de música con forma de globo terráqueo. McCartney estaba allí, fuera de la vista, pero haciendo sentir su presencia junto al rockero Jon Bon Jovi y el poderoso gerente de entretenimiento Irving Azoff.

Alrededor de Sphere, Jeff Bezos, Katy Perry, Kate Hudson, Oprah Winfrey, Gayle King, Chelsea Clinton, Maria Sharapova, Matt Damon, Orlando Bloom, Jane Buffett, Guy Oseary, Henrik Lundqvist, Neil Patrick Harris, Andre Agassi con Steffi Graf, Josh Duhamel, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jon Hamm, Mario López, Chris Blackwell, Dakota Fanning, Zane Lowe, Jane Seymour, Lars Ulrich, Darren Aronofsky, Elizabeth Banks, el doctor Dre, Jimmy Iovine, Snoop Dogg, Oscar De La Hoya, Luke Wilson, Skylar Astin, Tom Schanley, Ava DuVernay, Michael Rapino, Bobby Shriver, Adam Scott y Diplo.

Quién más… ah, Flavor Flav, ya que nos lo encontramos en el baño de hombres. De verdad.

Fue una noche llena de estrellas (excepto cuando pareció volverse de día) dentro de un recinto capaz de evocar cualquier clima, emoción y retablo. “U2 UV: Achtung Baby” fue, por momentos, totalmente sobrecogedor, completamente “experiencial”, por usar el término favorito del presidente ejecutivo y director ejecutivo de Sphere Entertainment, Jim Dolan.

Bono abrió la noche con un elegante ” Qué alfombra tan elegante”.

Mucho más allá de un concierto convencional (U2 también los ofrece), el espectáculo dejó a los fans con la boca abierta ante lo que habían visto.

“Even Better Than The Real Thing” se acompañó de un video repleto de imágenes icónicas de Las Vegas. El video cubría toda la pantalla LED. Parecía que toda la historia del entretenimiento de Las Vegas había salpicado esa pantalla: coristas, el Rat Pack, el letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas, Elvis, Nic Cage como Elvis, Austin Butler como Elvis, un elefante en el escenario de (parecía) un espectáculo de Siegfried & Roy, un par de dados burdeos, varios carteles del Strip y de hoteles-casinos del centro.

Abundaron los efectos visuales. Durante “With Or Without You”, una esfera flotó a lo largo de un lago que se había apoderado del paisaje desértico de Las Vegas, y luego se abrió con una variedad de “todas las criaturas de Dios”, como comentó Bono, envolviendo al público.

Para “Tryin’ To Throw Your Arms Around The World”, el cantante sujetó una cuerda real unida a un globo gráfico proyectado en el techo.

Sphere se volvió azul brillante durante “Love Is Blindness”, mostrando la luz del sol y más vida salvaje durante “A Beautiful Day”, que se intercaló con “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)”, para encender a Sir Paul.

El publicitado sistema de sonido del Sphere funcionó tal y como se anunciaba, lleno y nítido, pero no demasiado alto. La banda tocó en un tocadiscos minimalista diseñado por Brian Eno. Ese diseño compensaba toda la tecnología avanzada que bañaba la producción. Una pantalla de LED instalada en el escenario pasó desapercibida, por toda la iluminación que había detrás y encima de la presentación.

La banda y el escenario se situaron en la configuración semicircular de Sphere. En realidad, el recinto se asemeja mucho a un teatro tradicional, una versión mucho más grande del Colosseum, el Resorts World Theatre o el Dolby Live. Pero lo más interesante es el efecto “Jiffy Pop”, el diseño redondeado y al alza. En ocasiones, la música se queda en un segundo plano mientras uno se asegura de no perderse ningún espectáculo visual.

Incluso con las inmejorables capacidades de audio y video, hubo largos tramos en los que no se usó la pantalla y el grupo solo tocó su impecable presentación. Tras las primeras canciones de “Achtung Baby”, la banda bajó los gráficos y se sumergió en selecciones de “Rattle and Hum”.

A lo largo del concierto, la banda sampleó éxitos de otros iconos, como “Love Me Do”, la repetición de “Sgt. Pepper’s” y “Blackbird”, todos ellos clásicos de los Beatles escritos por McCartney. También tocaron “Purple Rain”, “My Way”, “Dancing in the Moonlight” e “Into the Mystic”.

De Elvis, U2 se zambulló en “Love Me Tender”, con video de la boda de Elvis y Priscilla Presley; y una sensual versión de “Viva Las Vegas”, con Bono pronunciando enérgicamente la letra, “They’re all livin’ the devil may care/And I’m just the devil with love to spare”, como si confesara un crimen.

Bono dijo que durante el concierto la banda tocaría selecciones de un álbum distinto en cada concierto. Probablemente por eso los gráficos son mínimos en ese tramo, lo que permite flexibilidad musical. Iovine produjo “Rattle and Hum”, lo que podría haber sido la razón de que se tocaran canciones de ese álbum con él presente el viernes.

El nuevo sencillo, “Atomic City”, sobre Las Vegas, sonó en el bis. Los sitios de fans especulaban con que “Beautiful Day” quedaría fuera, pero la banda la tocó, triunfalmente, para cerrar la noche.

Bono no se anduvo con listas, pero sí alineó sus agradecimientos. Dio las gracias a “los trabajadores de Nevada” y añadió: “Les diré quién es un trabajador, Jim Dolan. Quiero darte las gracias por Sphere”, dijo la estrella del rock. “Eres un loco”.

No hay discusión aquí. Sphere es el testamento de la locura de un hombre, pero pensada para deslumbrar a las masas.