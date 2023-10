EDITORIAL: Ya no se responsabiliza a los estudiantes

Han existido muchas modas educativas destructivas a lo largo de las décadas -abandonar la fonética, por ejemplo-, pero en los últimos años dos políticas especialmente desastrosas se han afianzado en la escuela pública. Y Jesús Jara, superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), ha sido un firme activista de ambas.

En un boletín de la semana pasada sobre la escasez de maestros, Jessica Grose, de The New York Times, señala cómo la calificación F mínima y la disciplina restaurativa se han hecho más frecuentes en los distritos de todo el país. La primera exige que los alumnos no reciban menos del 50 por ciento de las tareas, aunque no hagan ningún trabajo; la segunda evita las suspensiones y las consecuencias más graves para los alumnos problemáticos en favor de un enfoque menos punitivo.

La señora Grose podría haber escrito sobre Las Vegas.

Uno de los “temas constantes” de los maestros que respondieron “fue que sentían que ya no podían responsabilizar a los alumnos académica o conductualmente debido a la presión de los padres snowplow y a las malas políticas del distrito”.

Una maestra de una escuela pública de Carolina del Norte, escribe la señora Grose, “dijo que el piso del 50 por ciento y el ‘NO cumplimiento de la asistencia’ conduce a un escenario en el que ‘tenemos estudiantes que faltan más de 100 días, tienen un 50 por ciento, completan un par de tareas para pasar al 59.5 por ciento y luego aprueban’”. “

Esto no es raro en el Condado Clark, donde el señor Jara, con la ayuda de la Junta Escolar, impuso tanto la F mínima como procedimientos disciplinarios más laxos. A los alumnos se les permite repetir los exámenes y no tienen plazos para completar los deberes. La asistencia es irrelevante. Al igual que el educador de Carolina del Norte, algunos maestros de Las Vegas se quejan de que los alumnos aprenden a jugar con este nuevo sistema trabajando lo menos posible.

Mientras tanto, los niños pasan automáticamente al siguiente nivel, y las escuelas preparatorias entregan diplomas indiferentes a si los alumnos dominan las destrezas básicas.

“Me llama la atención la aparente contradicción entre las múltiples medidas de compromiso académico y aprendizaje (por ejemplo, el fuerte aumento del absentismo y el descenso del rendimiento)”, escribió a Grose Thomas Dee, profesor de la Facultad de Educación de Stanford, “y el aumento de la graduación en la preparatoria que estamos viendo en algunos lugares”.

De nuevo, el señor Dee no habla específicamente del Condado Clark, pero podría hacerlo. Las tasas de graduación han aumentado aquí recientemente, incluso cuando los resultados de los exámenes se estancan y el absentismo crónico – la enorme cifra del 36 por ciento en el año escolar 2022-23 – se dispara.

El señor Jara y el sindicato de maestros siguen inmersos en una polémica disputa salarial. Por desgracia para los contribuyentes de Las Vegas, no hay indicios de que, una vez resuelta la disputa, el distrito vaya a centrar su atención en el establecimiento de altas expectativas y estándares para los que están a su cargo.