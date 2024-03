EDITORIAL: McConnell deja su huella en los tribunales federales

marzo 4, 2024 - 10:46 am

El líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Mitch McConnell anunció la semana pasada que dimitiría como líder del Partido Republicano en el Senado, y muchos republicanos de Trump están deseando que la puerta le golpee en el trasero al salir. Deberían tener cuidado con lo que desean y reflexionar sobre lo que la decisión del líder de la minoría pudiera presagiar para noviembre.

El senador McConnell, de Kentucky, ha servido durante casi 40 años y le quedan cuatro más en su actual mandato. Tiene 82 años y lleva dos décadas al frente del Senado republicano. Ojalá Joe Biden tuviera la gracia de reconocer cuándo hay que hacerse a un lado.

El senador McConnell también fue el chivo expiatorio favorito de Donald Trump. Se negó a hacerse el adulador, como exige el Sr. Trump, y tuvo duras palabras para el ex presidente tras los disturbios del 6 de enero. El mes pasado, Trump dijo que, si era reelegido, no estaba seguro de poder trabajar con el senador McConnell.

De hecho, muchos de los logros de Trump no habrían sido posibles si McConnell no los hubiera guiado a través de la Cámara Alta. Fue fundamental para ayudar a la Casa Blanca en 2017 a aprobar el primer gran proyecto de ley de reforma fiscal en una generación. Y sin el senador McConnell, el señor Trump no podría haber confirmado a decenas de jueces constitucionalistas para la judicatura federal, al tiempo que cimentaba su marca en la Corte Suprema.

El principal pecado del senador McConnell entre los republicanos de Trump es que sabe sumar y a veces estuvo dispuesto a pactar con los demócratas moderados para hacer avanzar la legislación. Eso es inevitable en un gobierno dividido, sobre todo en el Senado, donde a menudo se necesitan 60 votos para sacar algo adelante.

La decisión del senador McConnell pudiera ser también una advertencia a los republicanos sobre sus posibilidades de ganar el Congreso en noviembre. El mapa del Senado es muy favorable al Partido Republicano, los demócratas deben defender 23 de los 34 escaños en la votación. Sin embargo, el senador McConnell ya ha criticado la calidad de los candidatos que su partido ha presentado bajo el mandato de Trump, y los electores han confirmado su valoración. En las últimas tres elecciones, los republicanos no han logrado convertir el control de Trump sobre el partido en fuerza electoral. ¿Habría renunciado el senador McConnell a la oportunidad de liderar de nuevo el Senado si creyera que el Partido Republicano estaba a punto de conseguir varios escaños en el Senado?

Tal vez el senador McConnell simplemente decidió salir en sus propios términos en lugar de arriesgarse a un desafío si el Sr. Trump volvía a ganar la Oficina Oval.

En cualquier caso, se va como el jefe de partido con más años de servicio en la historia del Senado. Ningún político puede sobrevivir tanto tiempo sin ganarse enemigos o críticas justificadas. Sin embargo, incluso los republicanos que carcomen al hombre de Kentucky deben aplaudir su mayor logro: el legado que dejó en los tribunales federales.