EDITORIAL: Estados Unidos debe apoyar sin dudar a Israel

La policía israelí se despliega cerca de Ashkelon, Israel, el domingo 8 de octubre de 2023. Militantes de Hamás asaltaron la valla fronteriza el sábado, matando a cientos de israelíes en las comunidades circundantes. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Las historias y los videos son escalofriantes y espeluznantes. Hombres armados recorren un festival de música israelí disparando calculadamente a civiles a quemarropa antes de saquear sus efectos personales.

La matanza formó parte de un ataque sorpresa del grupo terrorista Hamás el sábado por la mañana que dejó al menos 900 israelíes y 11 estadounidenses muertos. Los militantes descendieron sobre la frontera israelí desde la Franja de Gaza, disparando indiscriminadamente, matando a inocentes y tomando rehenes. El ataque, en el que Irán tuvo mucho que ver, coincidió con el 50 aniversario de la Guerra del Yom Kippur de 1973.

Los apologistas de Hamás describieron a los terroristas como “combatientes”, pero “asesinos en serie” describe mejor sus acciones.

¿Y con qué fin esta locura? ¿Provocar una guerra que el grupo terrorista no puede ganar?

“Está claro que este acto de Hamás es suicida”, declaró a The New Yorker Nathan Thrall, exdirector del proyecto árabe-israelí. “Es un ataque de un alcance sin precedentes, e Israel tomará represalias en mayor medida de lo que lo ha hecho hasta ahora, lo que podría conducir a resultados que no hemos visto antes: no solo un simple arrasamiento de Gaza por aviones, sino también una incursión terrestre y una posible reocupación de partes de Gaza”.

Israel tiene derecho a defenderse de semejante barbarie, y la nación respondió como se esperaba: con fuerza masiva. El gabinete israelí aprobó una declaración de guerra y los contraataques comenzaron inmediatamente. El presidente Joe Biden puso el peso de Estados Unidos detrás de Israel con una rápida condena de “este atroz asalto”.

Daniel Pipes, presidente del Foro de Oriente Próximo, señaló en el Wall Street Journal del lunes que el presidente George W. Bush sostuvo en 2003 que “Hamás debía ser desmantelado” como enemigo de “los que aman la libertad y la paz”. Quizá ese día haya llegado ya.

Además, esta escalada debería acabar con todas las ilusiones sobre la realidad del régimen iraní. Una operación de tal envergadura y complejidad no se parece a nada que Hamás haya intentado antes”, escribió el lunes para el Journal Eugene Kontorovich, profesor de Derecho en George Mason, “y sugiere claramente la participación iraní”. Hamás ha agradecido públicamente a Irán su apoyo, y el líder supremo iraní aplaudió la invasión”.

¿Están prestando atención los demócratas del Congreso y la Casa Blanca? Usando a Hamás y a los títeres de Hezbolá como sus apoderados, los iraníes han encendido la mecha que hace estallar cualquier noción de sus intenciones pacíficas.

El señor Kontorovich observa que “muchos en Occidente no se toman en serio las aspiraciones de Irán o de las facciones palestinas de acabar con Israel”. Los israelíes, en cambio, viven en vivo la realidad de ese fanatismo antisemita todos los días. Lo que hace aún más importante en este momento que Estados Unidos y la Casa Blanca se mantengan inquebrantablemente al lado del Estado judío.