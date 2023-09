EDITORIAL: el país de Nunca Jamás para los reguladores de California

Un auto se enchufa en la estación Tesla Supercharger cerca de The LINQ y High Roller el viernes 9 de octubre de 2020, en Las Vegas. L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Resulta sorprendente, pero los esfuerzos de California por obligar a sus residentes y empresas a utilizar vehículos eléctricos ya se han topado con algunos obstáculos. Tal vez los políticos del estado, a los que les gustan las regulaciones, deban frenar la señalización de virtudes y volver a la realidad.

A partir del 1° de enero, todos los camiones nuevos que se compren en los puertos de California deberán ser vehículos de emisiones cero. Según la ley actual, en 2035 será ilegal operar camiones de gasolina en el estado. Que esto sea o no práctico para el transporte de bienes de consumo es algo que preocupa poco a los izquierdistas que llevan el Estado Dorado a la ruina.

Las empresas de transporte señalan que los camiones eléctricos cuestan tres veces más que sus homólogos diésel y que encontrar estaciones de carga sigue siendo un reto. Muchos de los camiones de última generación solo pueden recorrer unas cientas de millas con una carga, reporta el Wall Street Journal, “por lo que solo pueden realizar viajes cortos entre puertos y patios de ferrocarril y almacenes cercanos.” Además, la producción de camiones que cumplan el mandato es limitada, mientras que los costos de reparación son desorbitados y la fiabilidad es motivo de preocupación.

Todo esto hará que los puertos de California sean menos competitivos y menos eficientes, al tiempo que amenazará cadenas de suministro vitales y aumentará los costos para las compañías navieras y los consumidores. Tampoco contribuirá en nada a combatir el calentamiento global.

Lo que sí ha hecho, sin embargo, es crear una carrera de camiones diésel propulsados por gasolina.

“Tengo que pensar que todos los camioneros de California”, dijo al Journal Kenny Vieth, presidente de ACT research, “están haciendo todo lo que pueden para tener el mayor número posible de camiones pre-mandato”.

En otras palabras, las empresas de transporte tienen ahora un claro incentivo para comprar más camiones diésel antes de la fecha límite de enero. De hecho, el dueño de una empresa de transporte declaró al Journal que acababa de comprar 20 camiones diésel nuevos para su flota. “Estamos intentando asumir el golpe ahora a un coste mensual mucho más razonable que comprando vehículos eléctricos el año próximo”, dijo.

“No es que el sector haya dicho que no podemos hacerlo”, declaró a Yahoo Finanzas Matt Schrap, director ejecutivo de la Harbor Trucking Association. “No es que el sector haya dicho que se opone, pero estos plazos no funcionan. No hay ningún lugar para cargar estos vehículos y va a tomar tanto tiempo conseguir la infraestructura de carga y que esté en funcionamiento que no se puede decir con una cara seria que el estado está remotamente listo para el despliegue de una flota de transporte totalmente eléctrico. Eso no va a ocurrir”.

Pero en el mundo de ensueño de los progresistas californianos, lo que cuenta es el pensamiento. Las realidades prácticas de su descuidada obra rara vez se tienen en cuenta, dejando a los que no tienen el lujo de vivir en el País de Nunca Jamás que se ocupen de las consecuencias adversas.