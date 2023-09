EDITORIAL: El CCSD considerará suspender a los alumnos con absentismo crónico

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, escucha las protestas durante una reunión de la junta escolar en Greer Education Center del CCSD el jueves 24 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

La asistencia es tan baja en el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) que sus funcionarios están recurriendo a la solución obvia.

La semana pasada, Mike Barton, el jefe de la universidad del distrito, carrera, equidad y la elección escolar, le dio a la junta escolar una actualización sobre el absentismo crónico. El Departamento de Educación de Nevada considera a un estudiante como crónicamente ausente si él o ella pierde el 10 por ciento o más del año escolar. El año pasado, el 36 por ciento de los estudiantes del distrito cumplió con la definición. Eso es una ligera mejora de la tasa del 39.8 por ciento del año escolar 2021-22. Ambas tasas son mucho más altas que los años anteriores a la pandemia. En el año escolar 2018-19, la tasa fue del 21.9 por ciento.

Los números son peores entre los estudiantes afroamericanos (46 por ciento) y los estudiantes nativos americanos (45 por ciento). La tasa entre los estudiantes hispanos fue del 39 por ciento. Los estudiantes asiático-americanos fueron los que mejor lo hicieron. Solo el 17.3 por ciento presentaba absentismo crónico.

No es de extrañar que las tasas de competencia del distrito sean tan bajas. Solo el 41.1 por ciento de los alumnos de primaria son competentes en lectura. En matemáticas, no llegan al 32 por ciento. A los alumnos mayores no les va mucho mejor. Las tasas de dominio del inglés y las matemáticas entre los alumnos de preparatoria son del 44 por ciento y el 19.7 por ciento, respectivamente. Como aprendió el país durante la pandemia, es difícil educar a los alumnos que no se presentan.

Como era de esperar, existe una estrecha relación entre las ausencias y el bajo rendimiento. La tasa de dominio del inglés entre los alumnos asiáticos de cuarto año es del 62.5 por ciento. Entre los afroamericanos de cuarto año, es del 24.3 por ciento. Casi el 56 por ciento de los alumnos asiáticos de cuarto año son competentes en matemáticas. Entre los afroamericanos de cuarto año, es del 14.6 por ciento.

Cualquiera que haya seguido el mandato del superintendente Jesús Jara puede ver la trágica ironía. En su búsqueda por eliminar las políticas que producían disparidades raciales, ha afianzado las disparidades raciales en los logros.

Por ejemplo, hace dos años, el señor Jara simplificó el sistema de calificaciones del distrito de múltiples maneras. Eso incluyó la prohibición de calificaciones basadas en “medidas no académicas” como la “asistencia”. Traducido: Los maestros no podían reprobar a los estudiantes que no se presentaran. Y como, con el nuevo sistema de calificaciones, los alumnos recibían el 50 por ciento de los créditos por las tareas no realizadas, muchos se dieron cuenta de que podían saltarse la mayoría de las clases y aprobar de todos modos.

Puede que por fin el distrito esté entrando en razón. Una política independiente del distrito permite a las escuelas retener a los alumnos de primaria que superen las 20 ausencias no aprobadas. En la escuela preparatoria, se puede negar a los estudiantes el crédito de clase por faltar demasiado tiempo.

“Nosotros, como sistema, analizando a fondo lo que estamos haciendo, sabemos que podemos mejorar en el cumplimiento de nuestra propia normativa”, dijo el señor Barton durante la reunión.

Eso es lenguaje burocrático para “tal vez deberíamos imponer consecuencias a los estudiantes por no presentarse”. Ya era hora.