EDITORIAL: Aún quedan miles de millones por gastar en el coronavirus

octubre 20, 2023 - 11:19 am

Dada la magnitud de la cantidad asignada, es poco probable que alguna vez sepamos realmente hasta qué punto los estafadores, defraudadores y funcionarios electos robaron, malgastaron o se apropiaron indebidamente de los miles de millones en fondos de los contribuyentes distribuidos como parte de la respuesta del gobierno a la pandemia.

Pero una cosa sí sabemos: Washington dio tanto dinero a los estados y gobiernos locales que la mayoría ni siquiera se ha acercado a gastarlo todo. Recientemente, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) publicó un reporte trimestral que hace un seguimiento de los gastos por coronavirus hasta el 31 de marzo, unos tres años desde el inicio de la pandemia.

“La oficina reportó que los estados habían comprometido el 60 por ciento (118,300 millones de dólares) y gastado el 45 por ciento (88,200 millones de dólares) de los Fondos de Recuperación Fiscal Estatales y Locales. “Las localidades reportaron haber comprometido el 54 por ciento (67,500 millones de dólares) y gastado el 38 por ciento (47,900 millones de dólares) de sus subvenciones durante el mismo periodo”.

¿Cómo se distribuyó el dinero?

“Los estados y las localidades informaron de que habían gastado la mayor parte de sus subvenciones para reponer los ingresos perdidos a causa de la pandemia”, según la GAO. “Concretamente… el 45 por ciento (39,500 millones de dólares) del gasto reportado por los estados y el 68 por ciento (32,400 millones de dólares) del gasto reportado por las localidades se usó para este fin”.

En otras palabras, los gobiernos estatales y locales siguen acumulando miles de millones en efectivo no gastados por el virus, y el dinero que han gastado ha ido principalmente a engrosar sus arcas en lugar de ayudar a las empresas o particulares que se vieron perjudicados por los cierres de empresas.

Chris Edwards, del Cato Institute, dijo a Reason que el análisis pone de manifiesto la falta de discreción fiscal de Washington. “En el otoño de 2020, estaba claro que los estados estaban en buena forma fiscal y no se enfrentaban al Armagedón como muchos responsables políticos estaban afirmando”, dijo. “No necesitaban limosnas federales”.

Sin embargo, los demócratas del Congreso insistieron en usar el alivio del virus como un fondo para sobornos al que los estados azules podrían recurrir para disfrazar la mala gestión fiscal.

La GAO también reveló que “el 14 por ciento de las localidades no reportaron al Tesoro sus usos” de estos fondos federales, como exige la ley, por lo que es imposible saber adónde fueron a parar esos miles de millones.

Sin duda, la ayuda para la pandemia estaba justificada en esos momentos sin precedentes, sobre todo a principios y mediados de 2020. Pero el reporte de la GAO revela un ejercicio de exceso que los contribuyentes federales siguen pagando hoy. El Congreso no solo debería tomar medidas contra los gobiernos locales que no reportan cómo usaron los fondos para la pandemia, sino que también debería considerar la posibilidad de recuperar miles de millones en fondos no gastados de los estados y localidades.

Ahora que la deuda nacional supera los 33 billones de dólares, es hora de terminar la fiesta.