Las 10 mejores cosas que hacer en Las Vegas esta semana

Punk Rock Bowling, las Aces se enfrentan a Caitlin Clark and the Fever, y Jason Derulo inicia su residencia esta semana en Las Vegas.

Steve Lukather, izquierda, Warren Ham y Ringo Starr se presentan en concierto con Ringo Starr and His All Starr Band en The Met, el miércoles 14 de agosto de 2019, en Filadelfia. (Foto de Owen Sweeney/Invision/AP

MÚSICA

Punk Rock Bowling

¡Hey ho! Es hora de asistir a una de las mayores fiestas del punk rock, ya que vuelve la Punk Rock Bowling con los precursores del pop punk Descendents, los pioneros de la New Wave Devo y los grandes del ska británico Madness como titulares de cartel de tres días cargados de presentaciones, además de una miríada de presentaciones en clubes, que también incluyen a destacados como Rocket from the Crypt, Bratmobile, Billy Bragg, the Cosmic Psychos y docenas más. Las puertas se abrirán a las 2 p.m. del sábado al lunes en el Centro de Eventos del centro de Las Vegas. El precio de las entradas es de 90 dólares por día; 200 dólares el abono para los tres días; punkrockbowling.com.

Las Aces contra las Fever

El espectáculo de Caitlin Clark llega por primera vez a Las Vegas. La preciada novata de la WNBA y las Indiana Fever se enfrentarán a las Aces, dos veces campeonas, el sábado a las 6 p.m. en el Michelob Ultra Arena. Como la mayoría de los partidos de las Aces en casa esta temporada, las entradas están agotadas. Pero si tienes los bolsillos llenos, puedes encontrar entradas en sitios de reventa.

MÚSICA

Jason Derulo

“Nunca me han visto en una presentación como esta”, dice Jason Derulo. Se refiere a su próxima residencia en Voltaire, el íntimo local de The Venetian que también ha recibido a Kylie Minogue y Christina Aguilera. Podrás verlo a las 9:45 p.m. el viernes y el sábado. Entradas a partir de 150 dólares; ticketmaster.com.

COMIDA Y BEBIDA

Ofertas del fin de semana del Memorial Day

El Segundo Sol, en el centro comercial Fashion Show, ofrece cerveza de barril a 4.50 dólares, margaritas a 6.50 dólares y tacos a 5.95 dólares durante la Loco Hour, de 3:30 a 6:30 p.m., el viernes. El sábado, hay un brunch con Aperol Spritz (18 dólares) y una hamburguesa Big Happy Smashburger (19 dólares) en Happy Camper, también en Fashion Show. El domingo, disfrute de la terraza de Mon Ami Gabi en Paris Las Vegas con Le Cheeseburger & Frites (23.95 dólares). Summer House, en el casino de Durango, amplía su horario el lunes (de 10 a.m. a 10 p.m.), lo que significa más tiempo para tomar el Summer House Frosé (14 dólares) y una Prime Cheeseburger (19.95 dólares).

FESTIVAL

Festival de las Artes de Symphony Park

Artistas locales, vendedores de artesanías y representantes de organizaciones artísticas estarán presentes en la tercera edición del Festival de las Artes de Symphony Park. Habrá comida y bebida, y se presentará Rick Arroyo y el Conjunto de Percusión Latina. El festival se celebrará de 10 a.m. a 3 p.m. el sábado en el 361 de la Symphony Park Avenue, junto al Smith Center. La entrada es gratuita.

MÚSICA

Ringo Starr y su All Starr Band

‘Love’, del Cirque du Soleil, está en sus últimas semanas, al igual que su sede, The Mirage. Puedes disfrutar de un fin de semana centrado en los Beatles viendo el espectáculo junto con Ringo Starr and His All Starr Band. La banda, formada por Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Warren Ham, Hamish Stuart y Gregg Bissonette, actúa a las 8:30 p.m. los sábados, domingos y miércoles, así como los días 31 de mayo y 1° de junio, en el Venetian Theatre. Entradas a partir de 64 dólares; ticketmaster.com.

MÚSICA

Jerry’s Middle Finger

¿No has podido conseguir entradas para Dead & Company en el Sphere este fin de semana? No te preocupe. Solo tienes que darles el Jerry’s Middle Finger, la banda tributo a Jerry Garcia Band que, haciendo un guiño al dedo que le falta en la mano derecha, mantiene viva la música del difunto líder de Grateful Dead. Véalos el sábado y el domingo a las 11 p.m. en el Brooklyn Bowl del Linq Promenade. Entradas a partir de 27.50 dólares; ticketmaster.com.

COMIDA

Día de la Hamburguesa

Desde el viernes hasta el martes, los restaurantes Slater’s 50/50 ofrecen una oferta de “compra una y llévate otra” en todas las hamburguesas para celebrar el Día Nacional de la Hamburguesa, que es el martes. Entre las opciones para quedarse con la boca abierta están la hamburguesa de taco con guacamole, pico de gallo, queso cheddar, frituras de tortilla y crema agria de chipotle, y la hamburguesa 24K con polvo de oro comestible, tocino cortado grueso, queso trufado, rúcula, mermelada de tocino jalapeño y alioli de ajo asado. Visita slaters5050lasvegas.com para conocer los lugares.

MÚSICA

Amon Amarth

Llegan los vikingos… no tanto para saquear tu aldea como para asaltar tu reserva de cerveza. Prepárate, pues, para cuando los death metaleros suecos Amon Amarth, inspirados en la mitología nórdica, encabecen un cartel pesadísimo que también incluye a Cannibal Corpse, Obituary y Frozen Soul, el viernes a las 6:30 a.m. en The Pearl at the Palms. Entradas a partir de 43 dólares; ticketmaster.com.

FIESTA EN LA PISCINA

Summer Bash

Topgolf, 4627 Koval Lane, presenta su primera Hideaway Pool Summer Bash de la temporada el sábado, con fechas de regreso el 29 de junio, 27 de julio y 31 de agosto. Se ofrecerán muestras de margaritas picantes y bebidas heladas por cortesía de Casamigos Jalapeño Tequila. La fiesta también contará con un DJ en vivo, flotadores y entrada gratuita por orden de llegada. Para rentar una cabaña, dirígete a lasvegasevents@topgolf.com. Junto a la piscina se sirve un menú de comida y bebida. La piscina Hideaway abre todos los días de 10 a.m. a 6 p.m.