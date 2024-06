¿Podría ser más grande? ‘Friends’ llega a Las Vegas

Central Perk; el apartamento de Mónica; la fuente en la que ella y los demás chapoteaban durante los créditos iniciales.

Recreaciones de esos y otros escenarios, junto con utilería y vestuario originales, estarán a tu disposición, listos para llenar tu Instagram, cuando “The ‘Friends’ Experience” se inaugure este año en el MGM Grand.

Una versión itinerante ha visitado 22 ciudades de ocho países, pero la atracción de Las Vegas será la tercera permanente, tras la ubicada originalmente en Nueva York y la que abrirá este verano en Londres.

“Las Vegas tiene todo lo que buscamos en un nuevo mercado en cuanto a público, visitantes, entretenimiento y atracciones”, afirma Stacy Moscatelli, directora ejecutiva de Original X Productions, productora de la atracción. “Más de 40 millones de personas visitaron Las Vegas el año pasado, y queremos ser una opción de entretenimiento para esos visitantes”.

Otros ejemplos de lo que Moscatelli llama “los grandes éxitos” que los visitantes pueden esperar de la serie incluyen recreaciones del apartamento de Chandler y Joey y la estrecha escalera del edificio de apartamentos de Ross, completando con un sofá encajado en ella. “A la gente le encanta recrear (esa escena)”, dice Moscatelli, “tomarse una foto con sus amigos y gritarse ‘¡Pívot!”.

La atracción de dos pisos dedicará parte de su espacio al arco de cuatro episodios de 1999 que llevó a los personajes a Las Vegas, donde se suponía que Joey iba a tener el papel principal en una película que se rodaba fuera de la ciudad.

Habrá una versión del set de la capilla nupcial donde Ross y Rachel se casaron borrachos, con el taxi que Phoebe y Joey (y un autoestopista) condujeron de vuelta a Nueva York.

“Tenemos esos elementos clave y algunos otros específicos de Las Vegas”, afirma Moscatelli.

Eso incluye tener un poco del Caesars Palace dentro del MGM Grand.

Cuando la película de Joey se quedó sin dinero, consiguió un trabajo en el Caesars, donde llevaba un disfraz de gladiador y posaba para las fotos. Una reproducción de ese disfraz, sin embargo, tendrá que bastar.

“Tenemos una cantidad decente de originales que pudimos conseguir a través del equipo de archivos de Warner Bros”, dice Moscatelli, “pero, por desgracia, no tenían ese disfraz”.

“Friends” sigue siendo extraordinariamente popular, incluso cuando se acerca el 30 aniversario de su debut, el 22 de septiembre de 1994.

“En realidad, solo se trata de pasar un rato divertido con los amigos y la familia”, dice Moscatelli sobre la atracción. “La gente vuelve a ver ‘Friends’, vuelve a ver los años noventa. Pueden crear algunas de esas escenas y momentos de la serie”.

“The Friends Experience” llegará a The District at MGM Grand, cerca del estadio, en un espacio que anteriormente albergó “CSI: The Experience” y “The Hunger Games: The Exhibition”. No hay fecha concreta de apertura, dice Moscatelli, más allá de “probablemente a finales de otoño”.

Para más información, visita FriendsTheExperience.com/Vegas.