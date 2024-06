Vea cómo engañan (quizá) a Penn & Teller gratis

Ringo Starr visita por última vez ‘Love’ de The Beatles

Penn Jillette, Brooke Burke y Teller aparecen en el plató de Río de "Penn & Teller: Fool Us". (Penn & Teller)

Un aviso para tontos, fans y bromistas: Penn & Teller se presentan gratis.

La serie “Fool Us” del dúo en The CW ha sido renovada por su undécima temporada. Esto significa que el dúo de magia vuelve a presentar todos los episodios sin costo alguno en su teatro del Rio. Brooke Burke vuelve como presentadora. Burke es conocida por sus apariciones en el programa de viajes “Wild On!” de E! Network. Rock Star” de la CBS y “She’s Got the Look” de TV Land. A Burke también le encanta la magia.

Las grabaciones de “Fool Us” tendrán lugar del 16 al 29 de julio, a mediodía y a las 6 p.m., con 19 episodios en el calendario. La entrada es gratuita, pero hay que reservarla por internet. Visita on-camera-audiences.com para más información y reservas.

La undécima temporada de Penn & Teller es un récord para cualquier programa de la cadena The CW (no conocida por la abundancia de programas de gran audiencia, pero aún así…). La cadena de televisión por cable se inauguró en otoño de 2006.

“Fool Us” se estrenó en la ITV de Estados Unidos en junio de 2011. El concurso de magia invita a magos profesionales a presentarse ante Penn Jillette y Teller, sentados al frente del escenario. Los que “engañan” al dúo reciben el cacareado trofeo “FU” y una oportunidad para telonear a P&T en el Rio.

Entre los “bromistas” famosos se encuentran los artistas de Las Vegas Shin Lim, Vinny Grosso, Jeff McBride y Rick Lax. MacKing, Piff the Magic Dragon, Mike Hammer, Murray Sawchuck y Jen Kramer, todos ellos titulares de cartel de Las Vegas, han aparecido y no han engañado.

P&T se han presentado a estas grabaciones gratuitas durante años, pero siempre en horario matinal. Las presentaciones de las 6 p.m., más cercanas a su horario habitual, son una novedad.

El dúo está ocupado lejos de Río. Penn Jillette es uno de los panelistas en el episodio del jueves por la noche de la serie de concursos de Fox “I Can See Your Voice”.

Jillette es el jurado de la final de la tercera temporada, junto a Chris Kirkpatrick de ‘NSYNC, Porhsa Williams de “The Real Housewives of Atlanta”, Adrienne Bailon-Hougton de la serie diurna “The Real” (y última integrante de los grupos de chicas 3LW y The Cheetah Girls) y Cheryl Hines, miembro del reparto de “Curb Your Enthusiasm” (a quien un fan de P&T se ha referido como “nuestra futura primera dama”, una línea que encajaría bien en el espectáculo de P&T).

Alerta de salida genial

El espectáculo “Over The Hill Gang” de Paul Stubblefield, con Joe Darro a las teclas y Kenny Seiffert al bajo, toca en el Dispensary Lounge del 2451 E. Tropicana Ave. de 7 a 10 p.m. el jueves. Robbie Robinson, Tom Hall y el estimado Don Cunningham son invitados especiales. Sin entrada, mínimo dos consumiciones. Como siempre, prueba la hamburguesa con queso.