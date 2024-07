‘En shock’: ‘Love’ de The Beatles se despide después de 18 años

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El elenco de "LOVE" de The Beatles del Cirque du Soleil se presenta en su penúltima presentación pública en The Mirage el sábado 6 de julio de 2024, en Las Vegas. El elenco se presentó por última vez el domingo por la noche, solo con invitación. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Pensaron que duraría para siempre, como la música de los Beatles.

“‘Love’ estuvo aquí 18 años, y creo que este espectáculo podría haber durado al menos tanto como ‘Mystere’, porque es clásico”, dijo el domingo por la noche el vicepresidente ejecutivo del Cirque du Soleil, Daniel Lamarre. “Todos estamos en estado de shock porque pensábamos que este espectáculo duraría mucho más tiempo”.

Lamarre es uno de los pocos ejecutivos del Cirque que trabajaban hace dos décadas, cuando surgió la idea de unir a la compañía de circo franco-canadiense con la legendaria banda de rock. El veterano ejecutivo del mundo del espectáculo podría hablar de sorpresa, pero “Love” estaba destinado a cerrar después de que Hard Rock tomara el control de The Mirage y empezara a planear una remodelación que acabaría con el teatro.

Love” se estrenó en junio de 2006 y durante toda su duración fue la única producción en vivo autorizada de los Beatles en el mundo. En sus 18 años de vida, el espectáculo ha recibido a más de 11.5 millones de espectadores.

Unos 220 miembros del reparto y el equipo pierden su empleo como consecuencia del cierre de “Love”. La empresa está intentando colocar al mayor número posible en sus giras.

“Todavía estamos en fase de desarrollo”, declaró Lamarre antes de presentarse el domingo. “Seguimos en contacto con ellos. Todavía tenemos más espectáculos en petición”.

Pero un nuevo “Love” no está entre ellos. Funcionarios del Cirque y de Apple Corps, la empresa matriz de los Beatles, han declarado que no habrá una nueva versión de “Love”, ni en residencia ni en gira. No se está considerando ninguna asociación futura entre el Cirque y los Beatles.

Apple Corps podría montar otro espectáculo con licencia de los Beatles en algún lugar -¿Inglaterra, quizá? - pero no sería con artistas del Cirque.

Y a pesar del público y de la energía que se respiraba en la sala, “Love” no obtuvo grandes resultados en sus últimos meses, con un máximo del 60 por ciento de aforo hasta que se anunció su cierre. Si el Hard Rock volviera a abrir sus puertas dentro de tres años, el espectáculo habría necesitado una profunda reforma.

El diseño a medida de la producción, en un teatro redondo, complicaba aún más el nuevo concepto de “Love”.

Mejor dejarlo estar, como dijo un sabio. Y aunque los directivos del Cirque du Soleil acudieron a la clausura del espectáculo, los Beatles supervivientes se despidieron mucho antes del final del domingo.

La última vez que Paul McCartney visitó el teatro fue por casualidad el 30 de septiembre, cuando estaba en la ciudad para ver a U2 tocar en el Sphere. La última vez que vio una presentación fue en abril de 2017.

McCartney envió un video de felicitación al elenco y al equipo que se reprodujo el sábado durante una reunión de Zoom de cierre.

Ringo Starr vio el espectáculo el 30 de mayo, durante su serie en The Venetian Theatre.

Starr, cuya frase favorita es “paz y amor”, celebró su 84 cumpleaños el mismo día en que “Love” se despidió. Starr lo celebró con su familia y compañeros rockeros en una fiesta en Beverly Hills.

El diseñador musical Giles Martin asistió a la última presentación del domingo. El hijo del legendario productor de los Beatles George Martin ha desempeñado un papel decisivo en la presentación creativa del espectáculo desde sus inicios. El codirector Dominic Champagne y los funcionarios del Cirque Gilles Ste-Croix, Stephane Lefebvre, Daniel Lamarre y Mike Newquist estuvieron presentes.

Lefebvre, incorporado a la alineación corporativa del Cirque en 2016, es director ejecutivo de la compañía y miembro de mayor rango en Las Vegas. Dijo desde el escenario antes del espectáculo: “algunas personas pueden sentir que este es un momento agridulce esta noche, pero los que trabajaron en la creación de esta obra maestra están celebrando la paz, la alegría, la felicidad y el amor.”

El reparto ofreció una impecable actuación de clausura, lo que no sorprende a nadie que haya visto a artistas del Cirque estar a la altura del momento. La apertura del espectáculo, con “Twist and Shout” y “I Want to Hold Your Hand”, fue explosiva. “Help”, se presentó con patinadores extremos en un par de half-pipes.

La cortina blanca extendida sobre el público durante “Within You Without You” fue un momento unificador tan característico del mensaje de los Beatles.

El coro de “Hey Jude” y “All You Need is Love” al final inspiró más energía colectiva. Los tramoyistas y técnicos se apresuraron a subir al escenario para compartir el amor. Agridulce, sin duda, triste por su cierre, pero muy afortunado por haber tenido este espectáculo tan atractivo en la ciudad durante tantos años.

Martin dijo en una entrevista previa al final del espectáculo: “No hay nada que sustituya a ‘Love’, porque nada puede sustituir a ‘Love’”. Los propios Beatles se marcharon cuando aún estaban en la cima, y este espectáculo también.