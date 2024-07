‘No es broma’: el legendario dúo de Las Vegas cumple 50 años

Penn Jillette, Brooke Burke y Teller aparecen en el set de Rio de "Penn & Teller: Fool Us". (Penn & Teller)

Penn & Teller se presentan durante el episodio "Penn & Teller April Fool Us Day" del programa "Penn & Teller: Fool Us" de The CW (The CW)

El próximo año, la asociación Penn & Teller podrá acogerse a la AARP.

La legendaria pareja de actores se acerca a su 50 aniversario. Nos lo recordaron el domingo durante la grabación de “Fool Us” en su teatro homónimo de Rio.

P&T se presentaron juntos por primera vez en el Festival del Renacimiento de Minnesota el 19 de agosto de 1975. Su 50 aniversario se celebrará a lo largo de 2025. Tienen prevista una gira de siete semanas por Australia, que incluirá ocho presentaciones en la Ópera de Sydney.

El dúo seguirá presentándose en el Rio, donde tiene contrato hasta 2026. En enero de ese año celebrarán sus 25 años en el resort.

P&T tienen el honor de haberse presentado durante más tiempo en un solo hotel que ningún otro titular de cartel en la historia de Las Vegas. También son los anfitriones del programa más longevo de The CW, ya que la temporada 11 de “F.U.”, en la jerga de P&T, se estrenará este otoño o a principios de 2005 (fechas por anunciar). Las grabaciones gratuitas continuarán hasta el 29 de julio. Para más información, visita on-camera-audiences.com/shows/penn__teller_fool_us.

El formato del programa no ha cambiado. Magos profesionales se presentan e intentan “engañar” a Penn & Teller, que les explican vagamente el número si no se dejan engañar. Reconocen que se han quedado perplejos cuando no consiguen descifrarlo.

Brooke Burke (la campeona de la séptima temporada de “Dancing With the Stars”, también de “Wild On!” de E! y “Rock Star” de CBS) es la anfitriona y se encarga de la doble tarea de compañera ocasional y entrevistadora en el escenario. No es tarea fácil.

Para no develar demasiado de la grabación de ” Fool Us”; reiteramos que no es fácil engañar a Estados Unidos. Pero ocurre. Y esos trofeos de “F.U.” son muy geniales.

Spade y Glaser arrasan

La pareja David Spade-Nikki Glaser debería titularse “Not For The Meek”. Para hacerte una idea, echa un vistazo a los especiales de Spade en Netflix y al tórrido repaso que Glaser hizo de todos los presentes en el roast de Tom Brady. Ningún tema es tabú, así que vamos a dejarlo estar.

El dúo volvió a agotar las entradas para dos funciones de fin de semana en el Venetian Theatre, que regresa los días 27 y 28 de septiembre.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, y el ejecutivo de entretenimiento del Venetian y creador de Voltaire, Michael Gruber, estaban solo un par de asientos más allá, en la misma fila. Davis no paraba de reír mientras Spade le contaba cómo le animaron a pujar 125 mil dólares por un par de entradas de primera fila para Paul McCartney durante la gala benéfica de Sean Penn para Haití en 2012.

Spade estaba tratando de impresionar a su cita, entrando en la puja con 30 mil dólares. Leonardo DiCaprio subió el precio a 100 mil dólares, y Penn subió el precio a 110 mil dólares, y los 125 mil dólares finales, aunque en ese punto Spade era el único postor y (por protocolo de subasta) debería haber bajado a 100 mil dólares.

Sin embargo, Spade dijo que pagó los 125 mil dólares, a pesar de que pensaba que se retiraría con 30 mil dólares. “He salvado a Haití”, llamó. “Problema resuelto”.

Alerta de nuevo programa

“Misfits” es el primer espectáculo de humor del Centerfolds Cabaret. Murray Sawchuck ha reunido un elenco de talento encabezado por su esposa/presentadora/cómica/bailarina Dani Elizabeth. Hicimos esta escena en el preestreno del sábado por la noche.

Encontramos: El veterano de la comedia Joe Trammel, que trabaja la sala como si estuviera corriendo la competición olímpica de obstáculos. Grandes acrobacias de Shell Stachowicz, la sensual ayudante de escena Claire McDermott, y deslumbrantes juegos de manos de Mondre, veterano de The Magic Castle y de varios espectáculos en Las Vegas (entre ellos Area15’s Lost Spirits Distillery y “Late Night Magic”).

Sawchuck también aparece y desaparece, en un proyecto que originalmente concibió como una producción corporativa. Se trata del primer espectáculo de variedades de este tipo en la sala, un ingenioso uso de la arquitectura que vale la pena ver.

Transmisión de la gira

El Tour de Francia, finalizado el domingo, tiene un ángulo Vegas. El corredor estadounidense mejor clasificado, Matteo Jorgenson, es sobrino del director ejecutivo de Opportunity Village, Bob Brown, y de su esposa, Melinda Brown, cuyo apellido de soltera es Jorgenson.

Jorgenson fue octavo representando al equipo Visma. Creció en Boise, Idaho, y probablemente se entrenó a lo largo del Boise River Greenbelt y los senderos circundantes. Sí, conocemos Boise.

Alerta de Salida Genial

La cantante de “Fantasy”, Lorena Peril, se presenta el viernes a medianoche a las 2 a.m. en The Shag Room del Virgin Hotel, un clásico de Las Vegas. Las vocalistas Gabie López y Anne Martínez son las invitadas.

También es un clásico de Las Vegas la obertura del presidente del Hotel Virgin, Cliff Atkinson, a la productora de “Fantasy”, Anita Mann, para asegurarse de que a Mann le parecía bien que su estrella se presentara en un resort de la competencia. Atkinson y Mann son amigos desde los tiempos de Atkinson como ejecutivo de Luxor/MGM Resorts International. A Mann le parece bien. En general, le parece bien.