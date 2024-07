15 cosas que hacer en Las Vegas en familia antes de que empiece la escuela

Cientos de máquinas esperan a ser jugadas en el Pinball Hall of Fame frente al cartel Welcome to Fabulous Las Vegas el martes 20 de abril de 2021 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los clientes disfrutan jugando a algunos de los cientos de juegos mientras el Pinball Hall of Fame está en su nuevo ubicado frente al letrero Welcome to Las Vegas el martes 20 de abril de 2021 en Las Vegas. L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Se acerca el primer día de escuela para los alumnos de primaria y secundaria, pero aún queda tiempo para divertirse en verano. Tanto si la familia quiere acercarse a la vida salvaje, explorar la naturaleza, vivir una experiencia artística envolvente o refrescarse en una agradable piscina, Las Vegas ofrece algo para todos los gustos antes de que vuelvan a sonar las campanas de la escuela el 12 de agosto.

Shark Reef Aquarium

Ve todo lo que el océano puede ofrecerte en el Mandalay Bay Shark Reef Aquarium, que exhibe más de dos mil animales en sus tanques. Desde peces vibrantes hasta medusas urticantes, este gran museo marino tiene algo para cada miembro de la familia. El acuario abre todos los días de 10 a.m. a 8 p.m. y las entradas cuestan a partir de 29 dólares.

Grandes felinos y más

Visita el Lion Habitat Ranch en Henderson para interactuar con algunos mamíferos que no son de este hemisferio. Y si los leones no son lo tuyo, echa un vistazo a las tortugas, loros, avestruces y una artística jirafa que llaman al rancho su hogar. Abierto de jueves a lunes de 10 a.m. a 1 p.m. Las entradas cuestan a partir de 20 dólares para residentes en Nevada y 25 dólares para visitantes de otros estados.

Observación de aves en el Strip

El hábitat natural del Flamingo es una atracción gratuita. Explore arroyos, jardines, cascadas y, por supuesto, muchas especies de aves exóticas. Abierto todos los días de 7 a.m. a 8 p.m.

Orígenes de Las Vegas

Adéntrate en la “cuna de Las Vegas” en la Springs Preserve y explore el Origen Museum, Botanical Gardens and the Butterfly Habitat. Para refrescarte, ve a las piscinas de chapoteo y visita la cafetería del lugar para saciar el hambre después de un largo día. Abierto de jueves a lunes de 9 a.m. a 4 p.m. Para los residentes de Nevada, las entradas cuestan a partir de 10 dólares y 5 dólares para los niños (de 3 a 17 años). Para los visitantes de Nevada, las entradas cuestan a partir de 19 dólares y 11 dólares para los niños.

Un paseo por el tiempo

Explora la prehistoria con el Dino Safari en el Horseshoe Las Vegas. Esta aventura incluye excavaciones de fósiles, emocionantes investigaciones y experiencias interactivas. Abre todos los días de 10 a.m. a 7:30 p.m., con diferentes paquetes de entradas disponibles.

Juegos en abundancia

Pinball Hall of Fame es un elemento típico de Las Vegas. Visita el salón para disfrutar de una sana competencia familiar mientras te diviertes con máquinas de pinball que datan de la década de 1950. Abre de 10 a.m. a 9 p.m. de domingo a jueves, y de 10 a.m. a 10 p.m. los viernes y sábados.

El mundo de las ilusiones

Obtén una nueva perspectiva en el Museum of Illusions, ubicado entre Aria y The Cosmopolitan of Las Vegas. Camina cabeza abajo, haz crecer o encoger tu cuerpo o intercambia narices con un miembro de la familia: hay un truco mental para todos. La entrada cuesta 45 dólares, pero los menores de 4 años no necesitan entrada.

Inmersión en el arte

La experiencia ” Immersive Van Gogh” es una forma estupenda de que los niños recorran el arte y el tiempo. Con entradas a partir de 30 dólares, esta experiencia lleva a los espectadores a través de la vida y los cuadros de Vincent van Gogh en una serie de salas y proyecciones en movimiento.

Para los amantes de Disney

En los Lighthouse Immersive Studios, las familias pueden adentrarse en las películas animadas de Disney. Observa los mapas de las historias, aprende cómo los creadores de Disney inventaron mundos enteros y disfruta de los efectos especiales que lo llevaron todo a la gran pantalla durante esta experiencia en 3D. Las entradas cuestan a partir de 23 dólares, con paquetes familiares a la venta.

Parque de contenedores del centro de la ciudad

Dirígete a Fremont Street para visitar esta zona comercial y de entretenimiento al aire libre. Para los niños hay un parque infantil y una casa en un árbol. Los adultos pueden visitar algunas de las tiendas y restaurantes, o escuchar música en vivo de vez en cuando. A la salida, no te pierdas la Mantis que escupe fuego.

Escapada a la selva

Si no puedes escaparte de vacaciones este verano, visita el Rainforest Cafe, donde lo salvaje se encuentra con el comedor. Con árboles que sobresalen y rocas por paredes, este restaurante te hará pasar una velada divertida. Abierto todos los días de 11 a.m. a 10 p.m.

El paraíso de los amantes del chocolate

Hershey’s Chocolate World es el lugar perfecto para un subidón de azúcar. Admira la versión en chocolate de la Estatua de la Libertad, personaliza tus propios chocolates y llévate un dulce regalo a casa. Abierto de lunes a jueves de 9 a.m. a medianoche y de viernes a domingo de 9 a.m. a 1 a.m.

De la granja a la mesa

Pasea por las hileras del huerto Gilcrease Orchard con el olor a fruta y verdura fresca en el aire. Después de recoger duraznos, calabacines o pepinos, dirígete al puesto de comida para degustar burritos, quesadillas o una taza de sidra de manzana fría. Abierto martes, jueves y sábados de 7 a.m. a 10 a.m.

Vencer el calor

Cuando llegue la hora de refrescarse, el parque acuático Cowabunga Bay te está esperando. Con toboganes, cabañas, piscinas de olas y zonas de juegos acuáticos, hay suficiente para la aventura y la relajación. Abre todos los días de 11 a.m. a 6 p.m. y la entrada general cuesta a partir de 50 dólares.

Salir de la ciudad

Para los amantes de las actividades al aire libre, hay varios parques nacionales perfectos para una excursión de un día. Visita el Death Valley National Park y el Zion National Park, ambos a unas tres horas en auto de Las Vegas. Para una excursión más larga, los Parques Nacionales del Gran Cañón y Joshua Tree están a cinco o seis horas de la ciudad. Pero con este calor, no olvides hidratarte.