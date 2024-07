Los famosos peces del Mirage encuentran un nuevo hogar

Unos 450 peces tropicales serán trasladados de The Mirage a Shark Reef, en Mandalay Bay.

Un turista fotografía peces tropicales en el acuario de 20 mil galones del vestíbulo del hotel-casino The Mirage, el viernes 28 de diciembre de 2007, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

La atracción acuática que ha entretenido al público cautivo desde la apertura de The Mirage pierde a sus residentes.

Pero no es un momento triste para el famoso tanque de agua salada de 20 mil galones del resort. El acuario estaba lleno de unos 450 peces tropicales, colocados en el vestíbulo principal, detrás del mostrador de registro, para que los huéspedes estuvieran entretenidos incluso antes de registrarse.

Todos esos peces se dirigen a una nueva residencia, el Shark Reef del Mandalay Bay. Escuché la noticia el domingo después de “Love”, mientras contemplaba los peces. El presidente del Mirage, Joe Lupo, confirmó los planes el lunes. Los peces, entre los que se encuentran unas 85 especies procedentes de lugares tropicales como la Gran Barrera de Coral australiana, serán transportados a Shark Reef a lo largo de la próxima semana.

Desmontando un clásico

¿Qué pasará con el disfraz de “Sgt. Pepper”? Puede que haya planes para eso.

Pero no, el vestuario, la utilería, las piezas del decorado y los elementos relacionados con el escenario de “Love” se almacenarán o se cederán a otros espectáculos del Cirque.

No habrá venta pública, ya que los representantes del Cirque y de Apple Corp están ultimando los detalles. Si te interesaba el traje de Blue Meanie, no tienes suerte.

Según se informa, aún se están ultimando los planes para la ya icónica envoltura publicitaria del edificio Beatles en The Mirage. Esto requiere un cuidado especial. La envoltura ha sido golpeada duramente por la luz directa del sol durante los últimos ocho años, descolorida, con Paul probablemente fijado al cristal a estas alturas.

Desmontando el local

Según Lupo, el histórico Love Theatre será demolido a mediados de agosto. Hasta entonces, el equipo rescatará todo lo que sea reutilizable o digno de ser rescatado. El espacio fue la sede original del espectáculo de Siegfried & Roy entre 1989 y 2001, y de “Love” desde 2006 hasta el domingo.

¿Cirque-a-Frico?

Tras el cierre de “Love”, el Cirque sigue buscando oportunidades en Las Vegas y otros lugares. Como dijo el vicepresidente ejecutivo Daniel Lamarre antes del final del espectáculo: “La compañía está en modo de cambio, todo el tiempo”.

Le pregunté concretamente por el Cosmopolitan, que ahora es propiedad del principal socio del Cirque en Las Vegas, MGM Resorts International. La antigua sala de espectáculos “OPM”, contigua al concurrido restaurante Superfrico y al bar Ski Lodge de Spiegelworld, sigue vacía y (por supuesto) está diseñada para espectáculos en vivo.

“Nuestra filosofía es que, si hay un teatro vacío en algún sitio, nos interesa”, dijo Lamarre. “Es tan sencillo como eso, porque nuestros creadores siempre se están preparando para el rock”.

Quién estaba dónde

Esos señores que se parecían a Joe Walsh, Don Henley, Timothy B. Schmit y Deacon Frey de los Eagles en el espectáculo Dead & Company del sábado en el Sphere… eran ellos.

Llámalo una misión de exploración. Los Eagles se instalan en la maravilla bulbosa los días 20 y 21 de septiembre.

Rocking ‘Jubilee’

El reparto de “X Rocks” ha recibido permiso para llevar trajes de “Jubilee” en el regreso del espectáculo al Strip (y, strip). Los trajes vintage volverán durante el himno de Queen “The Show Must Go On” cuando el espectáculo se reinicie el 4 de septiembre.

Lo que funciona en Las Vegas

“Pass The Mic Live!” Escuchando un fuerte, e incluso implacable, boca a boca después de que la producción de residencia de hip-hop con todas las estrellas se estrenara el sábado en Pearl at the Palms. DJ Cassidy, Ja Rule, Fat Joe, Slick Rick y Doug E. Fresh tocaron para una sala repleta. La energía aumentó con los invitados especiales Public Enemy (Flavor Flav y Chuck D, en concreto) y Raekwon de Wu Tang Clan.

El sábado, el icono de la música mundial Akon se unirá a la batalla. El 20 de julio, Jermaine Dupri, Da Brat, Too $hort y Warren G.

Cat Ce, cómica en alza, se presentará en el Club de la Comedia de Jimmy Kimmel a las 7:30 p.m. y 9:30 p.m. el viernes y el sábado. La cómica, cuyo nombre legal es Catherine Chen, ha conseguido seguidores a través de videos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Encabezó la lista de los principales influencers de 2023 en LA Weekly.

Uno de los puntos fuertes de Cat Ce como artista es su versatilidad. Gracias a la era digital, ha ganado una gran popularidad a través de sus videos humorísticos virales en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Es titular de cartel con entradas agotadas en su “Cat Ce & Friends” en el famoso Ice House Comedy Club de Pasadena.

Y ya que estamos…

Chris Phillips de Zowie Bowie, con Nieve Malandra como invitada especial, es el próximo titular de cartel de la serie “Conciertos por una causa” de Ken Henderson en Notoriety Live. Nunca subestimen el poder unificador de la filantropía, amigos.

Cocteles a las 6 p.m., espectáculo a las 7. Los espectáculos son a beneficio de la campaña Notoriety Gives, que apoya becas para programas escolares de arte en Las Vegas. Haz clic en NotorietyLive.com para más información.

Prueba esto…

Shakira en el Strip en Año Nuevo es casi un hecho. Seguiremos los detalles.

Alerta de Salida Genial

El “Sunday Funday” del Capitán Ken Young, retirado del Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark, toma el Blue Martini en Town Square de 8:30 a 11 p.m. Young, de voz sedosa, está respaldado por la Ken Folks Band, a la que se une el popular vocalista de Las Vegas Kyss Kyss. Neo soul, R&B y groove de la vieja escuela.