Carin León hará otra parada en Las Vegas como parte de gira

El cantante y compositor mexicano, Carin León, anunció su anticipada gira “Boca Chueca Tour 2024” que se llevará a cabo durante este otoño.

La gira es promocionada por la compañía AEG Presents y se llevará a cabo en las mayores ciudades de Norteamérica y Europa, comenzando el 22 de julio en Paso Robles, California, y terminando el 5 de noviembre en Paris, Francia.

El mexicano tiene 27 fechas confirmadas en su tour, que hará una parada en el Strip de Las Vegas como parte de las celebraciones de la Independencia de México el 14 de septiembre dentro del Michelob ULTRA Arena en el hotel y casino Mandalay Bay.

“Emprender esta gira es una oportunidad emocionante para compartir mi nueva música con fans de toda Norteamérica y Europa por igual. Llevar mis canciones y la vibrante esencia de la música mexicana a un escenario global es un verdadero honor”, compartió Carin León en un comunicado de prensa.

El compositor, originario de Hermosillo, Sonora, estuvo recientemente en Las Vegas para los Latin American Music Awards en donde estrenó su nuevo sencillo “Cuando la Vida es un Trago”.

León también formó parte como invitado especial de los Roilling Stones en su concierto del 7 de mayo en Glendale, Arizona; además de presentarse en el show Jimmy Kimmel Live en donde cantó junto al artista de R&B, Leon Bridges, su sencillo “It was always you (Siempre fuiste tú)”.