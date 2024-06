Los Eagles añaden más fechas a su residencia en la Sphere en Las Vegas

‘Block Party’ toma el relevo de ‘Life is Beautiful’

The Eagles (Cortesía de Kevin Mazur/Getty Images/Sphere Entertainment)

Los Eagles añadieron cuatro fechas más a su serie en la Sphere, dando a la banda un total de 16 fechas durante ocho fines de semana.

Las nuevas fechas serán el 6 y 7 de diciembre y el 13 y 14 de diciembre. Las entradas saldrán a la venta el 12 de julio a las 10 a.m., hora del Pacífico. La preventa anticipada ya está disponible en eagles.com y comenzará a las 10 a.m. del 11 de julio.

Las entradas cuestan a partir de 175 dólares, según la política de precios “todo incluido”. El precio de las entradas incluye impuestos y tasas. Ticketmaster ha estado emitiendo entradas de reventa verificada desde 400 dólares hasta 5,700 dólares para el concierto del 9 de noviembre, el último concierto original de la primera serie anunciada.

“The Eagles: Live In Concert At The Sphere” se estrena el 20 y 21 de septiembre. La actual alineación de los Eagles está formada por Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmit, con miembros más recientes como Vince Gill y Deacon Frey. Deacon Frey, guitarrista y vocalista, es hijo de Glenn Frey, miembro original de la banda.

La banda sigue a U2, Phish y Dead & Company como grupos de rock titulares de cartel de la Sphere.

En un comunicado de prensa en el que se anuncian las fechas añadidas, se dice: “Estos espectáculos utilizarán las tecnologías de última generación de Sphere, incluida la pantalla LED de mayor resolución del mundo, que envuelve al público y lo rodea, creando un entorno visual totalmente envolvente. El recinto también cuenta con el sistema de audio para conciertos más avanzado del mundo, Sphere Immersive Sound, impulsado por HOLOPLOT, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables a todos los invitados”.