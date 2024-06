Nuevo festival de música country llega a Las Vegas

Prepárense los fans del country de Las Vegas, un nuevo festival llega a la ciudad este otoño. El Giddy Up Music Festival será el primer festival country de la ciudad desde el 1° de octubre.

Prepárense fans del country en Las Vegas, un nuevo festival llega a la ciudad este otoño.

El Giddy Up Music Festival debuta en el Downtown Las Vegas Event Center del 18 al 20 de octubre, con la realeza del rock sureño Lynyrd Skynyrd como cabeza de cartel, la rápidamente ascendente cantante de “Tennessee Orange” Megan Moroney y Turnpike Troubadours, los favoritos del country de Red Dirt.

La nutrida lista también incluye a Chase Rice, Josh Turner, Elle King, Charles Wesley Godwin, Lauren Watkins, Lecade, Sam Barber, Tanner Ade, The Lil Smokies, Logan Crosby, Paul Cauthen, RVSHVD, Them Dirty Roses, Evan Honer, Josh Meloy, Kameron Marlowe, Lance Roark y Matt Stell.

Significativamente, Giddy Up es el primer festival country que llega a Las Vegas desde la tragedia del 1° de octubre en Route 91 Harvest en 2017.

El evento está organizado por LNE Presents, la empresa detrás de los festivales con sede en Las Vegas Reggae Rise Up y el nuevo Best Friends Forever, basado en el indie-rock, que debuta este octubre una semana antes de Giddy Up.

Ambos festivales se celebran también en el Downtown Las Vegas Events Center.

A medida que Las Vegas se convierte en un destino de festivales cada vez más popular, con eventos que abarcan prácticamente todos los géneros musicales –desde el metal al punk, pasando por la música de baile, el rockabilly, la música alternativa, el emo o el hip-hop/R&B–, Giddy Up llena un notable vacío en el country.

“Estamos increíblemente emocionados de lanzar el Giddy Up Music Festival, ya que representa un nuevo capítulo para nosotros y una oportunidad única para celebrar el vibrante y diverso mundo de la música country”, dice Joey Traum, socio, comprador de talentos y director de operaciones de LNE presents, en un comunicado de prensa. “El género está experimentando un enorme crecimiento, con un número cada vez mayor de artistas de talento que amplían fronteras y aportan nuevos sonidos a la escena. Celebrar este festival en Las Vegas, una ciudad conocida por su dinámico panorama del entretenimiento, nos permite crear una experiencia inolvidable tanto para los artistas como para los fans. La energía y el entusiasmo de Las Vegas son el telón de fondo perfecto para lo que creemos que será un acontecimiento destacado de la música country”.

Las entradas salen a la venta el 20 de junio en giddyupfest.com.