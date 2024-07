Celine Dion, legendaria en su regreso a los Juegos Olímpicos; se habla de Las Vegas

La expectativa era innegable y la presentación, realmente impresionante.

Celine Dion se presentó en vivo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. La antigua titular de cartel del Colosseum at Caesars Palace se presentó en el primer escenario de la Torre Eiffel, interpretando “L’Hymne à l’amour” (“Himno al amor”), de la francesa Édith Piaf.

Enfundada en un vestido blanco junto a Scott Price, su director musical desde el final de su segunda gira “Residency and Courage”, Dion apareció bajo los famosos aros olímpicos entrelazados. Lemay solía pronunciar la letra mientras Dion cantaba, con su piano mojado por la lluvia que empapó gran parte de la ceremonia.

Este espectáculo olímpico de Celine duró cuatro horas, o cuatro años. La superestrella de 56 años fue la última artista en subir al escenario en las más de cuatro horas de espectáculo.

Era la primera vez que Dion se presentaba en público desde el 7 y 8 de marzo de 2020, en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

En diciembre de 2022, Dion anunció que se le había diagnosticado una rara enfermedad neurológica, el síndrome de la persona rígida, por lo que suspendió sus planes de residencia y giras. Desde entonces, ha relatado su lucha en el documental de Prime “I Am: Celine Dion”, que es la película más vista de la plataforma de streaming en sus 18 años de historia.

Mientras se desarrollaban las ceremonias, los representantes de Dion no han hecho comentarios sobre los reportes internacionales, iniciados por TMZ, de que Dion está en proceso de firmar con Resorts World y AEG Presents para reanudar su show en Resorts World.

Los funcionarios de AEG han declarado en todo momento que son optimistas respecto al regreso de Dion al Resorts World Theatre, y nunca han afirmado su vuelta a los escenarios. No se ha especificado ningún otro camino para una residencia de Dion en Las Vegas. Múltiples fuentes han dicho que podría volver ya en noviembre-diciembre, pero fuentes bien informadas también insisten en que no estará en el escenario hasta el año próximo.

Alrededor de 300 mil espectadores presenciaron en vivo (sin pagar entrada) la presentación de Dion y la totalidad de las ceremonias de apertura a lo largo del río Sena. La cadena anfitriona, la NBC, calcula que más de mil millones de espectadores siguieron el evento en vivo en todo el mundo.

Dion ya se había presentado con el clásico de Piaf en la gala de los American Music Awards celebrada en el Microsoft Theater (actual Peacock Theater) de Los Ángeles en noviembre de 2015. La canción era un homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de París.

Lady Gaga fue la primera superestrella en presentarse, cantando el clásico francés “Mon Truc en Plumes” con bailarines de acompañamiento y una banda completa con sección de vientos. Vestida de negro, estalló en plumas rosas y tocó al piano un fragmento de la canción. La aparición de Gaga coincidió con el lanzamiento esta semana del tráiler de “Joker: Folie à Deux”, que llegará a los cines el 4 de octubre.

Pero Dion era de facto la artista principal, ya que también se presentó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Interpretó “The Power of the Dream” junto al compositor y maestro del piano David Foster y la Orquesta Sinfónica de Atlanta. Siete años después actuó como telonera en el Colosseum.

También se espera que Gaga traiga de vuelta una producción de Strip, tras haber cerrado “Jazz + Piano” este mes. Ha dicho a su público que está preparando un nuevo espectáculo de jazz. También publicó un post sobre la canción que eligió para presentarse en los Juegos Olímpicos:

“Esta canción la cantó Zizi Jeanmaire, una bailarina francesa nacida en París, famosa por cantar “Mon Truc en Plumes” en 1961. El título significa ‘Mi cosa con plumas’. Y no es la primera vez que nos cruzamos. Zizi protagonizó el musical de Cole Porter “Anything Goes”, que fue mi primer estreno de jazz”.

“Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con la música francesa. No quería otra cosa más que crear un espectáculo que calentara el corazón de Francia, celebrara el arte y la música francesa y, en una ocasión tan importante, recordara a todos una de las ciudades más mágicas del mundo: París”.