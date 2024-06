‘Block Party’ toma el relevo de ‘Life is Beautiful’

Los fans reaccionan mientras Jordan Edward Benjamin, conocido como Grandson, se presenta durante el primer día del festival Life is Beautiful, el viernes 16 de septiembre de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Los Arctic Monkeys se presentan durante el primer día del festival Life is Beautiful, el viernes 16 de septiembre de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Dan Reynolds de Imagine Dragons se presenta durante el festival Life is Beautiful en el centro de Las Vegas, el sábado 26 de septiembre de 2015. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Brandon Flowers, a la derecha, y Dave Keuning se presentan con The Killers durante una aparición sorpresa en el festival Life is Beautiful en el centro de Las Vegas, el domingo 27 de septiembre de 2015. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Una multitud serpentea por las puertas de entrada general de camino a la primera noche de Life is Beautiful, el viernes 22 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los planes para el nuevo Life is Beautiful (LiB) han hecho que parezca menos un festival y más una fiesta de vecindario. Así es como fue llamado.

“Life is Beautiful Presents: A Big Beautiful Block Party” es el título formal del evento programado para los días 27 y 28 de septiembre en Plaza. Con toda seguridad, el evento se llamará “Block Party” a secas.

Los artistas se presentarán en dos escenarios, sin ser al mismo tiempo. Una “fiesta de baile de dos días”, por así decirlo. Los espectáculos tendrán lugar de 5 p.m. a 2 a.m. cada noche. Los abonos de dos días cuestan a partir de 199 dólares y salen a la venta el jueves. Los artistas se anunciarán el martes por la mañana.

El evento ocupa 10 acres de la parcela del resort, delimitada por las vías del tren, el Ayuntamiento de Las Vegas al sur, y la torre Plaza y el estacionamiento y Core Arena. El recinto puede albergar hasta 25 mil espectadores.

No es la amplia huella original de Life is Beautiful, que se extendió por 18 manzanas desde su creación en 2013. Sin embargo, los organizadores tienen previsto abarcar la totalidad de la huella del centro en evolución. Los operadores recuerdan que la parcela está a poca distancia a pie del Arts District, Symphony Park, Fremont East y Fremont Street Experience.

La Block Party se ha creado para celebrar la cultura y los conceptos artísticos del centro de Las Vegas, según los organizadores del evento, el dueño de Rolling Stone. De la descripción de la empresa:

“Las fiestas de vecindario han sido un elemento básico en los vecindarios y comunidades durante décadas. Autoorganizadas por naturaleza, son una expresión de nuestra cultura e ideales. Son una oportunidad para conectar; para compartir ideas; para apoyarnos unos a otros; para expresarnos; para dejarnos llevar… Esta fiesta de dos días es un regreso único a nuestras raíces, una experiencia más cercana y asequible en un nuevo y vibrante vecindario”.

El espectáculo ofrece al Plaza la oportunidad de organizar eventos específicos de cada género, o “fiestas de vecindario”, aparte del evento Life is Beautiful. El director ejecutivo del hotel, Jonathan Jossel, es el propietario del nuevo concepto, y el espacio para eventos duplica aproximadamente el tamaño del Downtown Las Vegas Events Center, situado entre D Las Vegas y el Golden Nugget.

Y Rolling Stone, filial de Penske Media, no abandona los planes para la visión original de Life is Beautiful. Dirigida por el director ejecutivo Gus Wenner, la empresa dice que la Block Party y el festival LiB original pueden “coexistir”. Rolling Stone compró la participación mayoritaria en el festival en febrero de 2022.

“Por una serie de razones, era apropiado hacer una pausa en el Life is Beautiful Festival este año. Estamos trabajando duro para reimaginar y evolucionar la experiencia del festival por el bien de ustedes, los fans, y la increíble comunidad que nos rodea”, afirma la compañía en un comunicado en el que anuncia la Block Party. “Este evento no pretende sustituir al festival. Por ahora, nos da la oportunidad de continuar la tradición anual de reunirnos en el centro de Las Vegas para animarnos unos a otros, expresarnos y conectar. Con el tiempo, ambos coexistirán”.

El evento del 24 es el primero en el que Rolling Stone es el único dueño.

Life is Beautiful se creó en 2013. Sus fundadores fueron Rehan Choudhry y Joey Vanas, con el inversionista principal Tony Hsieh. El promotor de San Francisco Another Planet se unió como principal encargado. En los últimos años, Craig Asher Nyman, funcionario de entretenimiento de Las Vegas, ha dirigido la estrategia musical y de programación.

LiB celebró su décimo aniversario en septiembre. The Killers fue uno de los titulares de cartel, junto con Kendrick Lamar, ODESZA y Flume. Khalid, The 1975, Yeah Yeah Yeahs, Omar Apollo y Kim Petras fueron algunos de los artistas que se presentaron durante tres días y tres noches. También se presentaron artistas del Cirque du Soleil; los elencos de Blue Man Group, Jabbawockeez y Magic Mike Live; y los titulares de cartel Piff the Magic Dragon y Tape Face.