Ringo Starr visita por última vez ‘Love’ de The Beatles

El cierre de “Love” en el Mirage es el fin de una era, pero no se trata de un final abrupto. Se trata de una especie de cierre prolongado, con estrellas que hacen una última visita antes del final del espectáculo, el 7 de julio.

El mismísimo Ringo Starr, cuyos ritmos son, por supuesto, la base de la producción Beatles-Cirque, asistió al espectáculo el jueves por la noche con miembros de su All-Starr Band. El grupo de Starr cerró su más reciente actuación en el Venetian Theatre el sábado por la noche.

La visita de Starr a “Love” fue la última vez que vería la producción, a la que ha asistido en tres ocasiones: el estreno en 2006, el quinto aniversario en 2011 y, finalmente, la semana pasada.

El legendario baterista celebra su cumpleaños 84 con una fiesta en Los Ángeles, casualmente la misma noche en que se clausura “Love”. No se sabe si Paul McCartney o figuras de los Beatles/Apple Corp. como Giles Martin, Olivia Harrison, Dhani Harrison, Yoko Ono, Sean Ono Lennon o Julian Lennon volverán a The Mirage para la clausura.

En su visita del jueves, Starr posó para las fotos y se dirigió al elenco junto a su esposa, Barbara Bach, y sus actuales compañeros de la banda All-Starr.

“Estoy muy contento de haber venido al programa. Estuvieron todos geniales”, dijo Starr mientras se presentaban los artistas. “Es la tercera vez que veo este espectáculo, ¡pero la primera vez que todos son más jóvenes que yo!”.

Starr cerró sus espectáculos en The Venetian presentándose dando varios saltos, pareciendo un niño y, como siempre, compartiendo el amor.

Dion en el espectáculo

Celine Dion visitó “Love” el viernes con sus hijos Rene-Charles, Eddy y Nelson Angelil. Cantó un fragmento de “I’m Alive”, posó para las fotos y firmó autógrafos entre bastidores.

Era la segunda aparición de la familia en un espectáculo importante del Strip en un mes. Celine y sus hijos asistieron al concierto de los Rolling Stones en el Allegiant Stadium el 11 de mayo.

El documental de Dion “I Am: Celine Dion” se estrenará en Prime el 24 de junio. El documental narra su lucha por superar el síndrome de la persona rígida (SPS), que la ha mantenido alejada de los escenarios, pero no del ojo público. El SPS es la razón por la que Dion no ha fijado nuevas fechas en Resorts World ni en su pausada gira “Courage”.

Dion protagonizará una entrevista exclusiva con Hoda Kotb, del programa “Today” de la NBC, en un especial de una hora que se emitirá a las 10 p.m. del 11 de junio. Kotb y Dion charlaron hace unas tres semanas en Las Vegas. Kotb ha dicho que la artista aparecerá cantando en el especial. Kotb dijo que Dion estaba preocupada por si no superaba en vivo la terrible experiencia, estaba preocupada por su voz y comparte la posibilidad de un regreso y “su viaje de vuelta”.

Cambia tus pases

Live Nation está investigando la filtración generalizada de datos en Ticketmaster, que se produjo el 20 de mayo y se hizo pública el viernes en un documento regulatorio.

El gigante de los conciertos en vivo confirmó el incidente, en el que un grupo de hackers había accedido y robado información de más de 500 millones de clientes de Ticketmaster.

El hackeo no parece haber incluido las contraseñas de las cuentas de Ticketmaster. Aun así, los usuarios deberían cambiar sus contraseñas (yo lo hice) como medida de precaución.

Según informa The Associated Press, Live Nation declaró en su declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores que está “trabajando para mitigar el riesgo para nuestros usuarios”. La empresa está cooperando con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para reforzar la seguridad.

Ticketmaster es una filial de Live Nation. Esta relación ha suscitado una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia, que afirma que las empresas operan en régimen de monopolio ilegal.

Live Nation es la empresa de entretenimiento que más entradas vende en todo el mundo y en Las Vegas. La empresa tiene acuerdos de reserva exclusiva en el Bakkt Theater del Planet Hollywood, el Colosseum del Caesars Palace y el BleauLive Theater del Fontainebleau. Live Nation posee y opera House of Blues en Mandalay Bay y Brooklyn Bowl en Linq Promenade. Todos estos recintos reservan sus entradas a través de Ticketmaster.

Prueba esto…

A propósito de Live Nation, la empresa y MGM Resorts International han anunciado una próxima residencia en sus redes sociales. Se trata de una presentación en el MGM Grand Garden (originalmente se pensaba que tocaría una serie en Dolby Live). La publicación muestra la silueta de una mujer con un sombrero de vaquero, con el mensaje: “Vegas, amarren a sus caballos… ¡caballos salvajes! Gran anuncio mañana”.

Las conjeturas van desde Dolly Parton a Beyonce, pasando por Lainey Wilson. Yo creo que Wilson se subirá al escenario durante la National Finals Rodeo, y vaya si lo hará.

Grandes momentos en las redes sociales

El dueño original de Rejavanate Coffee Lounge dio a conocer que planea reabrir el negocio exhumando una cuenta de Twitter/X de hace unos 15 años. La cafetería cerró en 2010, perjudicada por la recesión.

Ahora su dueño, Tim Miller, busca la licencia necesaria para reabrir. Aún no hay fecha. Pero Miller volvió a publicar un tuit de mi cuenta publicado el 14 de mayo de 2009: “Rejavanate es una de las cafeterías más tranquilas de la ciudad, y culpo al WiFi gratuito”. El local original era un paraíso de música en vivo, poesía, arte y café de alta calidad.

Alerta de Salida Genial

El espectáculo “Over The Hill Gang” de Paul Stubblefield, con Joe Darro en el teclado y Kenny Seiffert en el bajo, toca en el Dispensary Lounge del 2451 E. Tropicana Ave. de 7 a 10 p.m. el jueves. Robbie Robinson, Tom Hall y el estimado Don Cunningham son invitados especiales. Sin entrada, mínimo dos consumiciones. Como siempre, prueba la hamburguesa con queso.