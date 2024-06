A la sombra de la Sphere, llega una caja de sueños inmersiva

La nueva atracción de Linq Promenade es la antiesfera.

Dreambox 360, con varias experiencias en formato de proyección “5D” de 360 grados, abre a mediados de julio en Linq Promenade. Su creador, Noel Bowman, y su equipo de Minus 5 Icebar han creado el espacio.

La primera descripción del diseñador es: “Si te gusta la Sphere, te encantará la Dreambox”.

Este local tiene una forma diferente, por supuesto, y un tamaño mucho menor, de mil pies cuadrados. La Sphere tiene (volviendo a comprobar las especificaciones) 875 mil pies cuadrados.

Pero Dreambox tiene mucho (ron) que ofrecer.

Grupos de hasta 55 personas pueden embarcar en “The Arctic Ghost Ship: A Quest in Search of the Lost Rum”, una experiencia animada de 12 a 15 minutos en la que los invitados degustan cocteles y bebidas no alcohólicas con la proyección del capitán Flint McGreggor mientras buscan su bebida perdida.

“Entras en la caja y empieza la aventura”, dice Bowman. “Es como una atracción de Disney. No es solo algo pasivo, entra y disfruta de la óptica. Vamos por ello”.

La tecnología de Lumen y Forge, con un rico historial en este tipo de atracciones, se describe típicamente como 4D: los efectos simulados de viento, lluvia, niebla, calor, burbujas y demás. El “5D” es el efecto gustativo, con las bebidas de por medio.

“Es un pequeño juego con la 4D”, dice Bowman. A pesar de la aventura rummy, Dreambox está abierto para mayores de 12 años.

Aparte de la aventura del Capitán Flint, Bowman ha planeado “Viaje de fin de semana”, una exhibición psicodélica a las 11 y 11:30 p.m. los viernes y sábados. Esta experiencia psicodélica es paralela, aunque no está relacionada formalmente, con los espectáculos de Dead & Company en el Sphere, visible desde Linq Promenade.

Se trata de una “experiencia de microdosis” (una referencia a la visita relativamente breve de 30 minutos), con un DJ en vivo y “abrazos gratis”.

Bowman está especialmente entusiasmado con el concepto “Birthday Box”.

“Sorprendes a alguien que cumple 50 años o en un aniversario, y tienes una celebración privada de media hora”, dice Bowman. “Me envían unas 60 imágenes fijas, videos, testimonios de sus amigos o abuelos, y se proyectan en 360 grados, volando por toda la habitación. Es todo un pase de diapositivas para ti, con barra libre”.

Además de los clubes Icebar de Mandalay Place y The Venetian’s Grand Canal Shoppes, la empresa de Bowman ha creado el nuevo espacio 1923 Live. Este local está solo encima del Icebar de Grand Canal Shoppes, al que se accede por dos ascensores.

El espacio se inauguró el pasado fin de semana con las entradas agotadas para las presentaciones del grupo de rock de yates de Las Vegas The Docksiders y el espectáculo de magia de cerca “Legerdemain”, protagonizado por el mago y productor Jonathan Levit.

Para Bowman, el truco de magia de Dreambox 360 consistirá en atraer al público en medio de un amplio abanico de atracciones de estilo similar. (Bowman subraya que su precio de salida, 28 dólares con la opción de comprar una bebida, es inferior a los precios anunciados para Illuminarium en Area15, Fantasy Lab en el centro comercial Fashion Show y Particle Ink en Luxor, en medio de un mar de experiencias inmersivas de entretenimiento en Las Vegas.

Queda por demostrar si Dreambox puede ser una opción digna a estos espacios tan populares. Como dice el veterano emprendedor: “Mi objetivo es ser muy competitivo”, y puede que hasta la Sphere se dé cuenta.