Las Vegas Lights despide a entrenador y anuncian a su reemplazo

A través de una publicación en las redes sociales, Isidro Sánchez, anunció que ya no será el director técnico de Las Vegas Lights a dos meses del comienzo de la nueva temporada de la USL.

Sánchez llegó al equipo de fútbol de Las Vegas por primera vez como entrenador junto a su padre, José Luis Sánchez Sola, conocido como “El Chelís”. Juntos consiguieron un récord de 8 victorias, 19 derrotas y 7 empates durante la primera temporada del equipo en el 2018.

Sánchez regresó a Las Vegas en el 2023 en donde logró tener una de las perores rachas en los 6 años del equipo, marcando un nuevo mal récord para los Lights, además de ser el último lugar de la Conferencia Oeste.

El anuncio de su partida se dio el 25 de enero en donde Sánchez agradeció a Las Vegas diciendo que “dio todo lo que tenía”.

Thank you Las Vegas … I gave everything I got .. and yet you managed to give me so much more in return! #VivaLights @lvlightsfc pic.twitter.com/prxwifYfHT

— isidro sanchez (@IsidroSanMa) January 25, 2024