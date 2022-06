VICTOR JOECKS: Mientras Biden tropieza, Clinton espera al acecho

Hillary Clinton podría ser la mejor esperanza de los demócratas para conservar la presidencia en 2024. No, no es una broma.

El presidente Joe Biden pedalea su bicicleta hacia una multitud en Gordons Pond en Rehoboth Beach, Delaware, el sábado 18 de junio de 2022. Biden se cayó de su bicicleta cuando intentaba bajarse de ella para saludar a la multitud. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Los rumores sobre la edad del presidente Joe Biden se han convertido en un sordo rugido. Los republicanos llevan años planteando estas preocupaciones, pero los medios de comunicación nacionales les hicieron poco caso. En general, el tema estaba prohibido, incluso cuando hacía campaña desde su sótano y concedía muchas menos entrevistas que los presidentes anteriores.

Ahora, sin embargo, el dique se ha abierto de par en par. El New York Times publicó recientemente un artículo sobre los susurros de los demócratas de que no debería postularse a la reelección. Un factor importante es su edad. Biden cumplirá 80 años este año.

“La presidencia es un trabajo monstruosamente agotador y la cruda realidad es que el presidente estaría más cerca de los 90 que de los 80 al final de un segundo mandato, y eso sería un problema importante”, dijo el estratega demócrata David Axelrod. Y continuó: “Parece de su edad y no es tan ágil delante de una cámara como antes”.

Tampoco es tan ágil físicamente. Durante el fin de semana, Biden se cayó de su bicicleta al detenerse junto a un grupo de personas. Ha tropezado repetidamente al subir las escaleras del Air Force One. Todo el mundo tiene momentos de torpeza (me alegro de que los míos no sean captados por las cámaras), pero hay un nivel diferente de preocupación cuando la persona que se tropieza tiene casi 80 años. También es el presidente, lo que posiblemente sea el trabajo más agotador del mundo.

“Joe Biden no debería postularse a la reelección en 2024. Es demasiado viejo”, escribió Mark Leibovich en The Atlantic. La semana pasada, Van Jones especuló en CNN sobre si Biden está “preparado” para 2024.

La edad de Biden sería menos preocupante si las cosas fueran bien. No lo están. Las políticas demócratas han provocado un elevado precio de la gasolina y una inflación galopante. La frontera está en crisis. Biden se rindió en Afganistán. Los votantes se han dado cuenta. El índice de aprobación de Biden cayó recientemente por debajo del 40 por ciento en el promedio de Real Clear Politics.

Volver a postular a Biden sería un desastre para los demócratas. Pero las alternativas parecen aún peores. La vicepresidenta Kamala Harris es más impopular que Biden. El Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se ha mostrado incapaz incluso de resolver los problemas de la cadena de suministro. El senador Bernie Sanders sigue siendo un socialista.

La adopción por parte de los demócratas de la política de identidad presenta otro problema. Prescindir de Harris provocaría gritos de “racismo” y podría reducir la participación de los afroamericanos, a menos que hubiera un candidato afroamericano. Los demócratas necesitan desesperadamente que Oprah Winfrey o Michelle Obama se postulen. Pero eso no parece probable.

Queda Clinton, una candidata terrible por derecho propio. Pero tiene “solo” 74 años, su nombre es universal, es popular entre los votantes afroamericanos y puede recaudar dinero. Recientemente dijo que no se postulará de nuevo, citando la intención declarada de Biden de buscar la reelección. Pero si él cambia de rumbo, ella también podría hacerlo. Considerando las alternativas, podría ser la opción menos mala del partido. Contra Donald Trump, podría incluso ganar.

Mientras los republicanos se deleitan con el desorden de los demócratas, deberían tener en cuenta esta idea. No nominen a alguien como Trump, que tendría como mucho un 50-50 de posibilidades de vencer a Clinton. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sería una opción mucho mejor.