VICTOR JOECKS: el CCSD reprende a un hombre por leer un libro de la biblioteca escolar

octubre 6, 2023 - 9:19 am

ARCHIVO - La presidenta de la Junta Escolar del Condado Clark, Evelyn García Morales, centro, durante una reunión con sus compañeras Irene Bustamante Adams, izquierda, y Lola Brooks en el Edward A. Greer Education Center en Las Vegas el lunes 27 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Leer de un libro de la biblioteca del Distrito Escolar del Condado Clark te hará ser reprendido y silenciado por la presidenta de la Junta Escolar.

Durante la reunión de la junta del jueves pasado, decenas de padres se reunieron para protestar contra la política transgénero del distrito. El pastor John Amanchukwu intentó hacer un comentario público, pero no llegó muy lejos.

“El sexo anal, el sexo oral y los orgasmos no son criterios para el SAT”, dijo.

A mitad de la frase, la presidenta de la junta, Evelyn García Morales, lo interrumpió. “Alto. No, basta. Para. Absolutamente no”, dijo.

García Morales mantuvo el tiempo de comentarios públicos del pastor, incluso mientras ella continuaba interrumpiéndolo. “Le voy a pedir que no use palabras altisonantes”, le dijo.

En la mayoría de las circunstancias, estaría justificada su petición. Algunos temas no son apropiados para una reunión de la Junta Escolar. Pero Amanchukwu no estaba tratando de ser grosero. Hablaba de algo que todos los padres deben saber, pero que el distrito no quiere que se escuche. Su nivel de audio bajó drásticamente en la señal de video del distrito. Sonaba como si alguien le hubiera cortado el micrófono. Un video de la multitud reveló lo que dijo a continuación.

Sostenía un libro llamado “Flamer”, que está disponible en las bibliotecas escolares. Empezó a citar pasajes en los que se describe el sexo oral.

García Morales objetó enérgicamente: “Su lenguaje es inapropiado”.

La multitud de padres preocupados hizo ruido ante la hipocresía. Si García Morales no cree que ese lenguaje sea apropiado para una reunión de la junta, ¿por qué el distrito proporciona esos materiales de lectura a los niños?

El año pasado, el distrito me proporcionó una lista de libros disponibles en las bibliotecas escolares. “Flamer” está disponible para los alumnos de preparatoria como libro impreso y digital. Está disponible para alumnos de secundaria -niños de hasta 11 años- como libro digital.

Hice esta pregunta al distrito dos veces. Si el lenguaje de un libro es inapropiado para los adultos en una reunión de la junta del distrito, ¿por qué está disponible para los estudiantes? El distrito no dio ninguna respuesta.

En su lugar, envió una declaración diciendo que los derechos de la Primera Enmienda “no permiten a los individuos interrumpir el negocio del distrito, y / o estándares de radiodifusión pública, ya que las reuniones se comparten a través de estaciones de radiodifusión”.

No puedes decirlo en la tele, pero el distrito se lo dará a tus hijos.

La única buena noticia es que Amanchukwu no estaba solo. El recién formado Moms for Liberty Clark County movilizó a muchos otros padres a hablar esa noche. Se puede decir que están haciendo una diferencia, porque ya están siendo atacados personalmente.

El mes pasado, la fideicomisaria Linda Cavazos tuiteó que el grupo era un “cáncer que no permitiremos en absoluto que se extienda en nuestra comunidad”. Léelo otra vez. Eso es lo que una fideicomisaria electa piensa de los padres que se oponen a la explotación sexual de sus hijos. Debería renunciar avergonzada.

Cristiane Mersch ayuda a dirigir ese grupo. Dijo a la junta que lleva ese insulto como una “insignia de honor”.

Bien por ella y por otros padres que se opusieron. Los funcionarios del distrito esperan intimidarlos para que guarden silencio, porque no pueden defender los libros que las escuelas ofrecen a los niños.