VICTOR JOECKS: Las estadísticas de delincuencia de Henderson son falsas

¿Qué vas a creer? ¿A las estadísticas de delincuencia minorista o a tus ojos propios ojos?

Permítanme compartir una historia personal con la que sospecho que mucha gente puede identificarse. Hace poco entré en una tienda Ross Dress for Less en Henderson. Casi me atropella un hombre que se apresuraba a salir por la puerta. Cuando entré en la tienda, los dependientes le gritaron: “Alto” y “¿En serio?”.

Me di la vuelta y me di cuenta de lo que estaba pasando. El hombre era un ladrón. Supongo que llevaba unos cinco pares de zapatos en cada mano, agarrados por los cordones. Cuando me di cuenta, probablemente estaba a 20 pies de mí.

Me avergüenza decir que me quedé boquiabierto y vi cómo trotaba hacia su camioneta relativamente nueva y se alejaba. Ojalá hubiera corrido tras él e intentado detenerlo. No es porque sea un héroe, obviamente no lo soy. Es porque no quiero vivir en una comunidad en la que los ladrones salen descaradamente de las tiendas con mercancía robada sin ningún temor aparente a las consecuencias.

Sin embargo, aquí estamos. Los encargados de la tienda estaban molestos. Agobiado, uno comentó: “Por eso suben los precios de Ross”. Otros comentarios incluyeron que los robos “ocurrían a diario” y que ella esperaba que ocurriera otro robo más tarde esa misma noche.

Por increíble que parezca, un guardia de seguridad estaba de pie junto a la puerta principal, a escasos pies de donde había salido el ladrón. No lo persiguió. Deduje que enfrentarse físicamente al ladrón podría haber acarreado medidas disciplinarias por parte de la empresa.

“No nos dejan llamar a la policía”, me dijo el guardia de seguridad cuando le pregunté si se reportaría el robo. “No sé por qué”.

Este incidente es difícil de cuadrar con las estadísticas de delincuencia de Henderson. Según los datos del FBI, la ciudad tuvo más robos en 2019 que en 2021, el último año en que hay datos disponibles. Además, en 2021, solo se produjeron 586 robos en grandes almacenes/tiendas de descuento. Sin embargo, los empleados de esta tienda creen que se producen cientos de robos al año solo en su ubicación.

Henderson no es el único lugar que experimenta este tipo de descuentos. Más de 20 comercios han abandonado Union Square, en San Francisco, en los últimos 20 meses. Entre ellos se encuentran grandes minoristas como Old Navy, Banana Republic y Nordstrom.

No es difícil entender por qué los minoristas están huyendo. Solo hay que ver los videos virales de ladrones saliendo descaradamente de las tiendas con bolsas de mercancía robada. El mes pasado, la CNN reportó robos en un Walgreens de San Francisco. En 30 minutos, el equipo de la CNN vio a tres ladrones. Walgreens afirma que los ladrones roban en una sola tienda de San Francisco más de una docena de veces al día. Eso supondría más de 2,700 delitos este año.

Pero las estadísticas de delincuencia de San Francisco cuentan una historia diferente. Según el cuadro de mandos de su departamento de policía, se han producido menos de 21 mil robos en lo que va de año. Eso es una disminución de más de 25 mil para el mismo periodo de tiempo en 2019.

Tal como con Henderson, esto no tiene sentido.

He aquí una explicación lógica: Las estadísticas son falsas, porque la gente ha dejado de reportar muchos delitos. Después de todo, ¿qué sentido tiene?

Los políticos de Nevada y California han reducido las penas por hurto. El umbral para un delito grave de hurto es de 950 dólares en California y de 1,200 dólares en Nevada. Los delitos menores rara vez acarrean penas de prisión. Incluso si se arresta a un delincuente, la relajación de las condenas sobre fianzas hace improbable que permanezca encerrado mucho tiempo.

Como era de esperarse, la relajación de las penas ha provocado un aumento de los robos. La policía se dio cuenta de que arrestar a los ladrones era un ejercicio inútil. Muchas tiendas, debido a las políticas corporativas o a la aceptación resignada, ahora ni siquiera se molestan en llamar para denunciar los robos.

Las políticas blandas contra la delincuencia adoptadas por los liberales no solo han envalentonado a los delincuentes. Han desmoralizado tanto a los ciudadanos que ni siquiera se molestan en reportar muchos delitos.