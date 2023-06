Prohibir los teléfonos celulares en las escuelas

junio 25, 2023 - 1:00 am

El columnista Víctor Joecks, posa para un retrato en el estudio de Las Vegas Review-Journal, el 9 de enero de 2017, en Las Vegas. [Foto Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal]

Si quieren ayudar a los estudiantes a aprender, quítenles los teléfonos celulares.

El miércoles 21 de junio de 2023, el Boletín de Calificaciones de la nación publicó los resultados de las evaluaciones de lectura y matemáticas de tendencia a largo plazo. Ambas pruebas vieron una disminución dramática en las puntuaciones. En lectura, los estudiantes cayeron a un nivel no visto desde 1975. En matemáticas, fue en 1990.

Estas pérdidas no se repartieron por igual. En lectura, aquellos que se encontraban en el 90 por ciento, perdieron tres puntos en lectura y siete puntos en matemáticas. Para los estudiantes en el 10 por ciento, la pérdida fue de siete y 15 puntos respectivamente. Eso es más del doble.

Los números son un punto de referencia útil para comparar el desempeño a lo largo del tiempo, pero no le dicen lo que saben o no saben los estudiantes. Después de esta pérdida de aprendizaje, los estudiantes en el 50 por ciento, no pueden “analizar e integrar material menos familiar sobre temas que estudian en la escuela”. En matemáticas, tienen “una comprensión inicial de las cuatro operaciones básicas”. Pero es poco probable que puedan trabajar con decimales o fracciones y encontrar promedios.

Recuerde, esos son los estudiantes en el medio. Los estudiantes de trece años en la parte inferior apenas pueden ubicar hechos de párrafos simples y restar números de dos dígitos. Funcionalmente, están donde deberían estar los estudiantes de segundo grado.

Trágicamente, este fue un resultado completamente predecible del cierre de escuelas durante la pandemia. El aprendizaje a distancia, especialmente para los estudiantes con peor desempeño, fue una broma trágica.

Pero, aunque el cierre de escuelas empeoró mucho las cosas, los puntajes también cayeron entre 2012 y 2020. Durante ese lapso, los puntajes de lectura cayeron tres puntos. Matemáticas bajó cinco puntos. Eso revirtió lo que generalmente había sido un rendimiento constante en lectura y aumentos en matemáticas durante cuatro décadas.

Este no es el único problema que los adolescentes han visto aumentar desde 2012. Sus síntomas depresivos también se han disparado. La investigación de la autora Jean Twenge muestra que poco menos de la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen que no disfrutan la vida. En 2012, el número era inferior al 25 por ciento. También aumentaron dramáticamente los que decían “mi vida no sirve” y “no puedo hacer nada bien”. Al igual que con la pérdida de aprendizaje, la pandemia exacerbó una tendencia existente.

Es poco probable que los adolescentes estén molestos por las malas calificaciones. Pero hay una conexión obvia: los teléfonos inteligentes. El iPhone salió en 2007. Instagram se lanzó en 2010. La mayoría de los adolescentes ahora tienen acceso instantáneo y continuo a las redes sociales, mensajes de texto y juegos. Ese experimento no ha ido bien.

Por eso el superintendente Jesús Jara y la Junta Escolar deberían prohibir los teléfonos celulares en las escuelas. No haga que los maestros compitan con las empresas de redes sociales que han diseñado productos adictivos. No haga que los estudiantes se preocupen de que sus pasos en falso terminen como forraje en las redes sociales. No permita que los acosadores obtengan influencia en las redes sociales iniciando peleas.

Instituir una política de cero tolerancia para los teléfonos celulares. Si un estudiante trae uno a la escuela, devuélvalo al final del día. Si lo vuelve a hacer, quíteselo por el resto del año. El jueves 22, Jara dijo que sabe que los teléfonos celulares son un “gran distractor”. Los directores, dijo, quieren una forma de limitar el acceso a los teléfonos celulares. El distrito está trabajando en la compra de bolsas de Faraday que bloquean las señales de los celulares.

Es un buen comienzo, pero se necesita más. Sacar los teléfonos celulares de las escuelas por completo.