Los hombres no pueden embarazarse y decirlo no es violencia

julio 15, 2022 - 9:54 am

Algunos izquierdistas consideran ahora que lo que aprendiste en biología en la preparatoria es violencia.

El martes, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia sobre el acceso al aborto. Una de las personas que testificó fue Khiara Bridges, profesora de derecho de UC Berkeley. Durante su testimonio usó la frase “una persona con capacidad de embarazo”. El senador Josh Hawley preguntó entonces: “¿Se refiere a las mujeres?”.

“Muchas mujeres, mujeres cisgénero, tienen capacidad de embarazo”, dijo. “Muchas mujeres cisgénero no tienen capacidad de embarazo. También hay hombres trans que tienen capacidad de embarazo, así como personas no binarias que tienen capacidad de embarazo”.

A partir de esta respuesta, Hawley quiso saber si consideraba el aborto una cuestión de derechos de la mujer.

“Quiero reconocer que tu fila de preguntas es transfóbica, y abre a las personas trans a la violencia al no reconocerlas”, respondió.

Más tarde, le preguntó a Hawley: “¿Crees que los hombres pueden embarazarse?”.

“No, no creo que los hombres puedan quedarse embarazados”, respondió él.

“Entonces estás negando que las personas trans existan”, dijo ella.

Vale la pena examinar este intercambio de dos minutos por muchas razones.

Empieza por el gran fallo lógico de la afirmación final de Bridges. Imagina que escuchas el siguiente intercambio.

Persona A: ¿Crees en Dios?

Persona B: No, soy ateo.

Persona A: Entonces estás negando que existan personas religiosas.

Eso es ridículo. Estar en desacuerdo con alguien en un tema no significa que pienses que esa persona o un grupo de personas que comparten esa creencia no existen. Simplemente crees que están equivocados en algo. La Primera Enmienda presupone que las personas no están de acuerdo entre sí.

La afirmación de Bridges de que las preguntas de Hawley exponen a los transexuales a la violencia adolece del mismo defecto lógico.

Pero los defensores de la ideología de género izquierdista suelen mostrar poco interés por la lógica o el debate. Por un lado, un debate requiere definir términos como “mujer”.

Durante su audiencia de confirmación, la jueza del Tribunal Supremo Ketanji Brown Jackson se negó a definir esa palabra. Si reconociera la existencia de una diferencia biológica entre los sexos, socavaría la afirmación de que un hombre puede convertirse en mujer en función de sus sentimientos. Pero sin una base biológica para diferenciar los sexos, ¿por qué existen las categorías “hombre” y “mujer”?

Hace una década, la no respuesta de Jackson se consideraría una metedura de pata embarazosa. Incluso los niños pueden diferenciar entre hombres y mujeres. Una clase de biología de preparatoria proporciona -o al menos solía hacerlo- muchas formas de definir la palabra. Hay diferencias en los cromosomas y en los órganos reproductores. El cuerpo de una mujer está diseñado para producir gametos más grandes que el de un hombre.

Lo más notable del testimonio de Bridges es la frecuencia con la que evitó las preguntas y los argumentos difíciles. Esgrime su acusación de “transfobia” como un garrote para silenciar a Hawley por atreverse a discrepar. Este fenómeno ya no se limita a los campus universitarios. Hacer observaciones como “los hombres no pueden embarazarse” puede hacer que te echen de las redes sociales o algo peor.

Aquí no hay mucho término medio. Un lado reconoce las realidades biológicas y adopta la discusión libre. El otro no pretende persuadir, sino silenciar hasta la sumisión a quienes se atreven a discrepar.