Las peores escuelas del CCSD son las que tienen más vacantes de maestros

agosto 8, 2022 - 10:37 am

(Autor: Juan de Dios Varela)

(Las Vegas Review-Journal).

Las mejores escuelas del Condado Clark no tienen muchas ofertas de trabajo. El razonamiento obvio debería ser profundamente alarmante: La escasez de maestros en las escuelas de bajo rendimiento es catastrófica.

El nuevo año escolar comienza el lunes. Casi el 10 por ciento de las aulas no tendrán un maestro con licencia. A finales de la semana pasada, había más de 1,450 puestos vacantes para maestros licenciados en el sitio web del distrito. Eso es mucho más que en años anteriores.

Pero las vacantes no se reparten uniformemente por todo el distrito. Las mejores escuelas tienen una escasez de vacantes. Las peores escuelas tienen escasez de maestros.

El distrito tiene 28 escuelas primarias de una estrella, tras eliminar las escuelas rurales y las únicas. Tiene 21 escuelas de cinco estrellas. Las calificaciones más recientes son del curso 2018-19.

El promedio de las escuelas primarias de una estrella tiene alrededor de seis vacantes. Eso incluye seis escuelas con 10 o más puestos sin cubrir. Solo siete de esas escuelas tienen dos o menos vacantes. Elizondo Elementary School tiene 15 vacantes. Es probable que numerosas escuelas comiencen el año con tasas de vacantes de más del 20 por ciento.

En cambio, las escuelas de cinco estrellas tienen un promedio de 1.6 vacantes. De las 21 escuelas, 18 tienen dos o menos vacantes.

La misma tendencia se observa en las secundarias y preparatorias. Las secundarias de una estrella tienen, de promedio, el doble de vacantes que las de cinco estrellas. Las preparatorias de cinco estrellas tienen un promedio de menos de 2.5 vacantes. En las preparatorias de dos estrellas, el promedio es de más 14 vacantes por plantel.

Para solucionar esto, primero hay que entender por qué ocurre. La remuneración de los maestros no suele basarse en si un educador trabaja en una escuela de bajo rendimiento. A medida que los maestros progresan, tienden a cambiarse a escuelas de mejor rendimiento. Eso es totalmente comprensible. Es más fácil y más agradable enseñar a los niños que están al nivel del grado. Para muchos maestros, las escuelas de alto rendimiento en los suburbios están también más cerca de donde viven.

Esto crea una espiral contraproducente. Las peores escuelas tienen dificultades para retener a los maestros, lo que significa que los alumnos aprenden menos. Los alumnos de menor rendimiento hacen más difícil atraer a los maestros.

Por eso las empresas del sector privado pagan más por trabajar en lugares no deseados. Esa debería ser una respuesta obvia, pero el distrito recientemente repartió aumentos generales. Como era de esperar, eso no incentivó a los maestros a trabajar en escuelas de bajo rendimiento.

Parte del problema es que el distrito no puede simplemente cambiar la escala salarial. La Asociación de Educación del Condado Clark debe aprobar un cambio así. Eso es poco probable. Es una razón más para eliminar la negociación colectiva para los empleados del gobierno.

Aquí hay otras soluciones, algunas de las cuales requerirían aprobación legislativa:

■ Volver a la media jornada en el jardín de niños para liberar a los maestros. El jardín de niños de jornada completa es académicamente inútil, si no contraproducente. El estado también ha estado ampliando los programas de pre-K, otro despilfarro de dinero. Eso incluye requerir que los instructores de pre-K tengan un título de maestro. Sería mejor tener a esos maestros en las aulas de primaria.

■ En lugar de duplicar las clases en ciertas escuelas, aumentar el tamaño de las clases de forma más amplia. Enviar a los maestros no docentes a las aulas. Suprimir los títulos de los maestros o crear amplias excepciones. Permitir a los directores contratar a los candidatos que crean que pueden hacer un buen trabajo en el aula. Deben poder despedir a los que se hagan un mal trabajo.

■ Por último, ofrecer la posibilidad de elegir escuela. Dar seis mil dólares en una cuenta de ahorro para la educación a los alumnos inscritos que abandonen el distrito este año. La Legislatura debería aprobar un amplio programa de elección de escuela el año próximo y eliminar las restricciones a las nuevas escuelas chárter.

Estas ideas ayudarían a garantizar que más estudiantes tengan un maestro en el aula. Pero no ampliarían el feudo del superintendente Jesús Jara, por lo que no parece que vayan a ninguna parte. En su lugar, se verá otro ejemplo de cómo no se puede arreglar un sistema roto tirándole dinero.