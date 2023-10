Más de 100 israelíes cautivos en Gaza, según Hamás

octubre 9, 2023 - 9:39 am

Palestinos buscan entre los escombros de un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza, domingo 8 de octubre de 2023. Los militantes de Hamás que gobiernan la Franja de Gaza llevaron a cabo al amanecer del sábado un ataque múltiple sin precedentes contra Israel, disparando miles de cohetes mientras decenas de combatientes de Hamás se infiltraban en la frontera fuertemente fortificada en varios lugares por aire, tierra y mar, matando a cientos de personas y tomando cautivos. Las autoridades sanitarias palestinas reportaron anotaciones de muertos por los ataques aéreos israelíes en Gaza. (AP Photo/Fatima Shbair)

Un palestino lleva el cuerpo de Ahmad Awawda, de 19 años, muerto el día anterior en enfrentamientos con tropas israelíes cerca de la ciudad de Naplusa, durante su funeral en la ciudad cisjordana de Yenín, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Photo/Majdi Mohammed)

La policía israelí recupera armas usadas por militantes frente a una comisaría que fue invadida por hombres armados de Hamás el sábado, en Sderot, Israel, domingo 8 de octubre de 2023. Militantes de Hamás asaltaron la valla fronteriza el sábado, matando a cientos de israelíes en las comunidades circundantes. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Un partidario de Hezbolá sostiene un retrato del líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, mientras otros ondean la bandera del grupo, así como las de Palestina y Líbano durante una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino en Gaza, en el suburbio de Dahiyeh, al sur de Beirut, Líbano, domingo 8 de octubre de 2023. Los militantes de Hamás que gobiernan la Franja de Gaza llevaron a cabo al amanecer del sábado un ataque múltiple sin precedentes contra Israel, disparando miles de cohetes mientras decenas de combatientes de Hamás se infiltraban en la frontera fuertemente fortificada en varios lugares por aire, tierra y mar, matando a cientos de personas y llevándose cautivos. Las autoridades sanitarias palestinas reportaron anotaciones de muertos por los ataques aéreos israelíes en Gaza. (AP Photo/Bilal Hussein)

Un bombero israelí lleva una manguera a una comisaría que fue invadida por hombres armados de Hamás el sábado, en Sderot, Israel, domingo 8 de octubre de 2023. Militantes de Hamás asaltaron la valla fronteriza el sábado, matando a cientos de israelíes en las comunidades circundantes. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Israel dice que está en guerra mientras sus soldados luchan contra combatientes de Hamás en las calles del sur de Israel y lanzan ataques aéreos sobre Gaza, al día siguiente de un ataque sorpresa sin precedentes de Hamás.

Según los informes, al menos 600 personas han muerto en Israel, una cifra asombrosa que el país no había experimentado en décadas, y más de 370 han perdido la vida en Gaza debido a los ataques aéreos israelíes sobre el territorio.

EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO DICE QUE HA OFRECIDO AYUDA A ISRAEL

Un portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak, afirma que Sunak ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le ha ofrecido todo el apoyo que Israel necesite.

El portavoz dijo el domingo que Sunak reafirmó que el Reino Unido estará con Israel “inequívocamente en contra de estos actos de terror.”

EL CENTRO CARTER DICE QUE CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS ATAQUES CONTRA CIVILES

El Centro Carter ha emitido un comunicado en el que condena enérgicamente los ataques contra civiles israelíes y palestinos y llama al diálogo y a la acción de la comunidad internacional para detener las hostilidades en la región.

La declaración afirma que deben protegerse los derechos humanos fundamentales de todos los residentes en la región, abordarse las reivindicaciones territoriales y los problemas de seguridad, y preservarse el carácter sagrado de los sitios musulmanes y cristianos.

La declaración añade que “la urgencia de un proceso de paz sólido y renovado nunca ha sido mayor” y que “no hay una solución militar a la crisis, solo política”.

El Centro Carter, con sede en Atlanta, es una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos fundada en 1982 por el expresidente Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn.

UN ALTO CARGO DE HAMÁS AFIRMA QUE HAY MÁS DE 100 ISRAELÍES CAUTIVOS EN GAZA

Un agente senior de Hamás afirma que el grupo militante mantiene cautivas a más de 100 personas tras su asalto sin precedentes contra Israel.

Mousa Abu Marzouk hizo estas declaraciones al medio de comunicación árabe Al Ghad el domingo. La cifra se suma a las más de 30 personas que, según se afirma, están retenidas por el grupo militante palestino Yihad Islámica.

Durante su incursión por el sur de Israel, los militantes arrastraron de vuelta a Gaza a decenas de cautivos, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Su número exacto no estaba claro hasta que los dos grupos militantes hicieron sus anuncios.

EL CONCEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SE REÚNE DE URGENCIA

El Concejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de emergencia a puerta cerrada en la que Estados Unidos exige que los 15 miembros condenen enérgicamente “estos atroces atentados terroristas cometidos por Hamás.”

El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, declaró a los reporteros al dirigirse a la reunión del domingo que Estados Unidos siempre ha condenado la violencia contra civiles inocentes, ya sean israelíes o palestinos. Pero afirmó que “no debe haber falsas equivalencias” sobre lo que hace Hamás y lo que Israel debe hacer para garantizar su seguridad, integridad territorial y soberanía.

El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, dijo al entrar en la reunión que Pekín condena todos los ataques contra civiles y que es importante que el Concejo de Seguridad, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, “escuche su voz”.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, llamó al ataque de Hamás “el 11 de septiembre de Israel”, en referencia a los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos en los que murieron casi tres mil personas. Dijo que no quería imaginar lo que les está ocurriendo ahora a los rehenes cautivos en Gaza, pero que “Israel hará todo lo posible para que nuestros hijos e hijas vuelvan a casa”.

REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS ATRAPADO EN EL ATAQUE DE HAMÁS

El representante de Estados Unidos Dan Goldman y su familia se encontraban en Tel Aviv cuando Hamás atacó Israel el sábado y se vieron obligados a refugiarse en las escaleras de un hotel hasta el domingo por la mañana, cuando pudieron abandonar el país de forma segura, según su oficina.

La oficina del demócrata neoyorquino emitió el domingo un breve comunicado en el que afirmaba que Goldman, su esposa y sus tres hijos menores se encontraban en Israel para asistir a un Bar Mitzvah en el momento del ataque.

“El congresista Goldman agradece la ayuda del Departamento de Estado y de las autoridades israelíes, y espera que todos los estadounidenses puedan unirse para apoyar el derecho de Israel a defenderse del terrorismo y de los crímenes de guerra”, dice el comunicado.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS VOTARÁ UNA RESOLUCIÓN DE APOYO A ISRAEL

La Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara una resolución bipartidista en la que “apoya a Israel” y condena “la brutal guerra de Hamás”.

Se espera que la resolución de los líderes de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sea uno de los primeros puntos que se sometan a votación una vez que la Cámara elija a un nuevo presidente.

“Ahora es el momento de mostrar al mundo que Estados Unidos apoya firmemente a nuestro amigo y aliado Israel en nuestra condena de este atroz ataque de terroristas respaldados por Irán”, declaró el presidente de la comisión, el representante republicano por Texas Michael McCaul.

“Espero que esta resolución bipartidista sea uno de los primeros temas, si no el primero, que se estudie en el piso una vez que elijamos a un nuevo presidente. Y espero que reciba un apoyo bipartidista abrumador”.

La actividad de la Cámara está actualmente paralizada tras la histórica destitución del presidente Kevin McCarthy.

La resolución dice que la Cámara de Representantes “está con Israel mientras se defiende de la guerra bárbara lanzada por Hamás y otros terroristas”.

AL MENOS 260 CUERPOS RECUPERADOS DEL FESTIVAL DE MÚSICA, SEGÚN EL SERVICIO DE RESCATE ISRAELÍ

El servicio de rescate israelí Zaka dice que sus paramédicos retiraron unos 260 cadáveres de un festival de música al que asistieron miles de personas y que fue atacado por militantes de Hamás.

Se espera que la cifra total sea mayor, ya que otros equipos paramédicos estaban trabajando en la zona.

Videos difundidos en las redes sociales y por medios de comunicación israelíes mostraban a decenas de asistentes al festival corriendo por un descampado mientras sonaban disparos. Muchos se escondieron en huertos frutales cercanos o fueron abatidos mientras huían.

MUJER FRANCO-ISRAELÍ DESAPARECIDA TRAS EL ASALTO DE HAMAS A UN FESTIVAL

El esposo de una mujer franco-israelí desaparecida en un festival de música en el desierto suplicó con lágrimas en los ojos a la televisión francesa que las autoridades hicieran todo lo posible por averiguar si su esposa estaba muerta o era uno de los cautivos que Hamás dice tener en su poder.

La desesperación de Idor Nagar por conocer la suerte de Celine Ben David Nagar, de 26 años, reflejaba el tormento de los israelíes cuyos seres queridos desaparecieron en medio del ataque sorpresa perpetrado el sábado por la mañana por militantes de Hamás y la violencia subsiguiente. Decenas de personas permanecen cautivas en la Franja de Gaza.

La hija de la pareja, de seis meses, estaba sentada en el regazo de Nagar durante la entrevista en video con la cadena francesa BFM-TV. Todavía está siendo amamantada, dijo con lágrimas en los ojos.

A las 7:11 a.m. del sábado, poco después de que comenzara el ataque de Hamás, la esposa de Nagar envió un mensaje diciendo: “Todo va bien”. A las 7:15 a.m., envió un mensaje diciendo: “Vienen los soldados”.

Sin embargo, dijo a través de un traductor, ahora cree que los soldados no eran israelíes, sino asaltantes. “¿La tomaron como rehén? ¿La mataron?”, preguntó.

Nagar geolocalizó el auto en el que había viajado su esposa. Fue a la zona cercana a la frontera de Gaza y lo encontró lleno de agujeros de bala, pero sin señales de sangre: un motivo para esperar que esté viva.

Francia ha declarado que está investigando varios reportes de ciudadanos franceses desaparecidos. Una mujer francesa ha muerto, según informó el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores, sin dar más detalles.

La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, pidió el domingo la “liberación inmediata y sin condiciones” de los cautivos israelíes. “Las terribles tomas de rehenes por parte de Hamás de hombres, mujeres y niños recuerdan (…) el carácter terrorista de este movimiento”, señaló un comunicado del Ministerio.

DOS MEXICANOS SUPUESTAMENTE CAUTIVOS EN GAZA

Se cree que dos mexicanos, un hombre y una mujer, son rehenes de Hamás en Gaza, dijo el domingo la ministra de Asuntos Exteriores de México, Alicia Bárcena.

No dio nombres ni detalles sobre si residen en Israel o estaban de visita en la zona.

En un mensaje en X, antes conocido como Twitter, Bárcena dijo que el gobierno mexicano está en contacto con sus familiares y con las autoridades israelíes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha condenado los ataques contra el pueblo israelí.

EL LÍDER DE LA YIHAD ISLÁMICA DICE QUE DECENAS DE ISRAELÍES ESTÁN CAUTIVOS EN GAZA

El líder del grupo palestino Yihad Islámica afirma que militantes en Gaza mantienen cautivos a decenas de prisioneros israelíes, entre ellos más de 30 retenidos por su grupo

Ziad Nakhaleh dijo en un discurso televisado el domingo por la noche que los cautivos no serán liberados hasta que todos los presos palestinos en cárceles israelíes sean puestos en libertad.

El grupo palestino Yihad Islámica participó en la operación que Hamás llevó a cabo el sábado en la que murieron cientos de israelíes.

“Los prisioneros que están retenidos se cuentan por decenas y puedo decir que son mucho más que eso”, dijo Nakhaleh, que vive habitualmente en Beirut.

Añadió que la Yihad Islámica Palestina tiene más de 30 prisioneros.

Nakhaleh añadió que Israel debería reconocer su derrota.

EL PENTÁGONO PONE EN ALERTA AL PORTAAVIONES DE ESTADOS UNIDOS PARA AYUDAR A ISRAEL

El Pentágono ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones Ford que esté preparado para ayudar a Israel, según informaron dos funcionarios de Estados Unidos. El portaaviones ya se encontraba en el Mediterráneo realizando ejercicios navales con Italia.

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más nuevo y avanzado de Estados Unidos.

El buque y sus aproximadamente cinco mil marineros y su cubierta de aviones de guerra estarán acompañados por cruceros y destructores en una demostración de fuerza que pretende estar preparada para responder a cualquier cosa, desde la posible interdicción de que lleguen más armas a Hamás hasta la realización de tareas de vigilancia.

El gran despliegue, que también incluye una gran cantidad de buques y aviones de guerra, subraya la preocupación de Estados Unidos por tratar de impedir que el conflicto crezca.

BIDEN PROMETE AYUDA A LAS FUERZAS DE DEFENSA ISRAELÍES

El presidente Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el domingo por la mañana, dijo la Casa Blanca, y dijo al primer ministro israelí que “ayuda adicional para las Fuerzas de Defensa israelíes” está ahora en camino a Israel.

Habrá más ayuda en los próximos días, dijo Biden a Netanyahu, según la Casa Blanca. Fue su segundo llamado desde el ataque sorpresa de Hamás.

Biden y Netanyahu planean permanecer en contacto, y los dos líderes también discutieron “los esfuerzos en curso para asegurar que ningún enemigo de Israel crea que puede o debe buscar ventaja de la situación actual.”

EL MINISTERIO PALESTINO PUBLICA NUEVAS CIFRAS DE VÍCTIMAS

El Ministerio de Sanidad palestino informó el domingo de que 378 personas habían muerto en la violencia que siguió al ataque sorpresa de Hamás contra Israel. La gran mayoría, 370, se produjeron en la Franja de Gaza, donde también resultaron heridas 2,200 personas, según el ministerio.

Ocho personas murieron en zonas de Cisjordania, dos de ellas en Ramala, Jericó y Hebrón. Un niño murió en Qalqilya y otra persona en Nablus.

El número de heridos en las provincias de Cisjordania ascendía a más de 60 el domingo, según el ministerio.

MÁS DE 70 MIL PERSONAS EN GAZA SE REFUGIAN EN ESCUELAS, SEGÚN LA AGENCIA DE LA ONU

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice que 74 mil personas en la Franja de Gaza se han refugiado en docenas de sus escuelas tras las peticiones de Israel a los residentes de las zonas fronterizas para que evacuen. El número de desplazados aumentó en casi 50 mil durante la noche, cuando unos 20 mil se trasladaron por primera vez a las escuelas operadas por la ONU.

La UNRWA dijo el domingo que es probable que el número aumente en medio de intensos bombardeos y ataques aéreos en diferentes partes del superpoblado territorio asediado de 2 millones de personas.

La agencia confirmó que una de sus escuelas fue alcanzada directamente el domingo y dijo que sufrió graves daños, pero no hubo víctimas. Un video de Associated Press grabado el domingo mostraba un gran cráter en medio de la escuela de Gaza que albergaba a 225 personas.

“Las escuelas y otras infraestructuras civiles, incluidas las que acogen a familias desplazadas, nunca deben ser atacadas”, declaró la UNRWA en un comunicado.

LA GOBERNADORA DE NUEVA YORK CONDENA LA CONCENTRACIÓN DE APOYO A LOS PALESTINOS

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul condenó una concentración de apoyo a los palestinos que tuvo lugar el domingo en Times Square.

“El pueblo de Israel se enfrenta a violentos ataques terroristas y secuestros de civiles. Condeno los planes de concentrarse mañana en Times Square en apoyo de los autores de estas horribles acciones. La concentración prevista es abominable y moralmente repugnante”, declaró Hochul en un comunicado el sábado.

TRES BRITÁNICOS MUERTOS O DESAPARECIDOS, SEGÚN SUS FAMILIAS

Tres británicos habrían muerto o desaparecido tras el ataque de Hamás contra Israel.

Nathanel Young, de 20 años, fue asesinado mientras servía en las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo su hermana, Gaby Shalev, en Facebook. Su muerte fue confirmada posteriormente por la embajada israelí en Londres.

No se sabía nada del fotógrafo británico Danny Darlington, que vivía en Berlín, y de su novia alemana, Carolin Bohl, tras esconderse en un búnker en el kibutz Nir Oz, según Sam Pasquesi, cuñado de Bohl.

Pasquesi dijo que su familia supo más tarde el domingo por un hombre que trabaja en el kibutz que los cuerpos de los dos habían sido identificados.

Jake Marlow, de 26 años, trabajaba como vigilante en un festival de música cerca del kibutz Re’im cuando llamó a su madre, Lisa, antes del amanecer para decirle que había cohetes sobrevolando la zona.

Le envió un mensaje de texto una hora más tarde, pero fue la última vez que escuchó de él, dijo a Jewish News. La embajada israelí en Londres no sabía si Marlowe “había sido tomado como rehén, estaba muerto o en el hospital”, dijo un portavoz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido no devolvió inmediatamente los mensajes en busca de comentarios sobre los tres.

ALGUNOS EUROPEOS TAMBIÉN SE CREEN MUERTOS O CAUTIVOS

Una mujer francesa en Israel ha muerto “en el contexto de los ataques terroristas”, dijo el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, sin dar más detalles. Los equipos franceses en Israel y París tratan de aclarar la situación de varios ciudadanos que no han sido localizados, según el comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania dice que tiene que suponer que hay ciudadanos alemanes entre los secuestrados por Hamás el sábado. No precisó cuántas personas podrían ser, pero dijo que se cree que todos son también ciudadanos israelíes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, dijo que dos mujeres ucranianas habían muerto. Ambas habían vivido en Israel durante mucho tiempo, dijo sin dar más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso declaró que dos bielorrusos habían resultado heridos durante el bombardeo de la ciudad de Ashkelon, y que uno de ellos se encontraba en estado grave.

PALESTINOS ESTADOUNIDENSES PLANEAN CONCENTRACIONES EN ESTADOS UNIDOS

En Atlanta y Chicago, estadounidenses de origen palestino planeaban concentrarse el domingo por la tarde ante los consulados israelíes para pedir el fin de la ayuda estadounidense a Israel y a la liberación de los presos palestinos retenidos por Israel. Hatem Abudayyeh, presidente nacional de la Red de la Comunidad Palestina de Estados Unidos y portavoz de la Coalición de Chicago por la Justicia en Palestina, dijo a The Associated Press que los palestinos “han estado viviendo bajo un régimen de apartheid”.

“En los últimos años, hemos visto cómo se fortalecía la resistencia palestina unificada”, dijo Abudayyeh, que tiene familia en la región. “Realmente no debería sorprendernos que esto ocurra”.

También estaban previstas concentraciones el domingo en Anaheim (California), Chicago, Dallas, Nueva York, San Francisco y en Washington, ante la Casa Blanca.

– Alex Sanz reportó desde Atlanta

ISRAEL CONFIRMA QUE HAY ESTADOUNIDENSES ENTRE LOS CAUTIVOS DE HAMAS

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, dijo que hay ciudadanos estadounidenses entre los que fueron tomados cautivos, pero no dio detalles sobre ellos, ni sobre los estadounidenses que podrían haber sido asesinados.

“Desgraciadamente no puedo. Tenemos muchos ciudadanos con doble nacionalidad en Israel. Sospecho que hay varios, pero todavía estamos tratando de ordenar toda esta información después de este horrible ataque sorpresa y nos aseguraremos de publicar esa información para que los seres queridos de estas personas que fueron asesinadas y que están retenidas como rehenes, lo sepan lo antes posible”, dijo Dermer a “State of the Union” de CNN.

ALEMANIA REVISARÁ LA AYUDA A LAS ZONAS PALESTINAS

La ministra de Desarrollo de Alemania dice que su país revisará su ayuda a las zonas palestinas tras el ataque de Hamás contra Israel.

El Ministerio de Desarrollo afirma que Alemania no financia directamente a la Autoridad Palestina, pero que actualmente tiene comprometidos 250 millones de euros (265 millones de dólares) en concepto de ayuda alemana: la mitad para proyectos bilaterales a través de la agencia alemana de ayuda exterior y el banco de desarrollo, y la otra mitad para la agencia de la ONU para los palestinos, UNRWA.

La ministra de Desarrollo, Svenja Schulze, dijo en un comunicado el domingo que Alemania ya se cuidaba mucho de que su ayuda a los palestinos “sirviera a la paz y no a los terroristas”.

“Pero estos ataques contra Israel son un terrible parteaguas, por lo que revisaremos todo nuestro compromiso con las zonas palestinas”, añadió.

Schulze señaló que Israel también tiene interés en que los palestinos puedan vivir en estabilidad a largo plazo, y dijo que Alemania también se coordinará con sus socios internacionales.

ESTADOS UNIDOS ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE ENVIAR MÁS AYUDA A ISRAEL, SEGÚN BLINKEN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que su país está observando las solicitudes adicionales de asistencia que han hecho los israelíes, y que podría haber novedades en ese frente más tarde el domingo.

Dijo a la CNNS que la “dirección del presidente Joe Biden era asegurarnos de que estamos proporcionando a Israel todo lo que necesita en este momento para hacer frente a los ataques de Hamás”.

Blinken, que concedió el domingo entrevistas a múltiples programas de noticias de la televisión estadounidense, también habló de cómo el ataque de Hamás podría haber estado motivado en parte para hacer descarrilar un incipiente acuerdo diplomático entre Israel y Arabia Saudí.

“No es ninguna sorpresa que quienes se oponen a las conversaciones, quienes se oponen a que Israel normalice las relaciones con sus vecinos y con los países de fuera de la región sean Hamás, Hezbolá e Irán. Así que es muy posible que una de las motivaciones de este atentado fuera tratar de desbaratar estos esfuerzos por avanzar en la normalización”, afirmó Blinken.

Dijo que Washington había visto reportes de que había estadounidenses desaparecidos o muertos y “estamos trabajando tiempo extra para verificarlo.”

EL LÍDER ALEMÁN ADVIERTE DEL PELIGRO DE UNA ESCALADA REGIONAL

El canciller alemán, OIaf Scholz, insiste en la necesidad de evitar una “conflagración” más amplia en Oriente Medio tras el ataque de Hamás a Israel.

Scholz dijo que habló el domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le aseguró que la seguridad de Israel es una piedra angular de la política alemana. Prometió que “actuaremos en consecuencia”. Afirmó que tiene previsto hablar con el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, y que apoyará a Egipto en sus esfuerzos de mediación y desescalada.

Scholz dijo que también hablará por teléfono con los líderes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido para evaluar la situación.

Y añadió: “Está claro que condenamos las acciones de Hamás en los términos más enérgicos, pero sobre todo estamos haciendo todo lo posible para que este ataque no se convierta en una conflagración de consecuencias incalculables para toda la región, y advertimos a todos los que se encuentran en esta situación de que no alimenten el terrorismo.”

La bandera israelí se izó el domingo en la cancillería, el edificio del Reichstag del Parlamento alemán y el despacho del presidente alemán. Alemania ha aumentado la protección de las instalaciones judías e israelíes.

EL GABINETE DE SEGURIDAD ISRAELÍ DECLARA QUE EL PAÍS ESTÁ EN GUERRA

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informa de que su Gabinete de Seguridad ha declarado al país en guerra tras un mortífero asalto de Hamás en el sur de Israel.

La decisión, anunciada el domingo, autoriza formalmente “la adopción de medidas militares significativas”, dijo en un comunicado.

“La guerra impuesta al Estado de Israel en un ataque terrorista asesino desde la Franja de Gaza comenzó a las 06:00 horas de ayer”, dijo.

No dio más detalles. Pero Netanyahu ya había declarado la guerra al país y el ejército ha prometido una dura respuesta en Gaza.

Los medios de comunicación israelíes afirman que al menos 600 personas han muerto en la incursión transfronteriza por sorpresa de militantes de Hamás desde la Franja de Gaza.

UN FUNCIONARIO IRANÍ ELOGIA LAS ACCIONES DE HAMÁS

Ali Shamkhani, asesor político del líder supremo de Irán, dijo en un post en X que el ataque de Hamás fue una operación “decisiva, única y eficaz” que constituyó una legítima defensa contra el gobierno israelí.

“La resistencia palestina es un movimiento maduro e independiente cuyo poder proviene del amplio apoyo de la opinión pública”, añadió.