Una velada con Noybel Gorgoy

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ha decidido incursionar como artista independiente para promover temas inéditos. Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Steven Lee toca la guitarra durante un concierto de la cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy (no en la foto). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ha decidido incursionar como artista independiente para promover temas inéditos. Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ha decidido incursionar como artista independiente para promover temas inéditos. Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Steven Lee toca la guitarra durante un concierto de la cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy (no en la foto). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ofrece un concierto al lado de los músicos Otto Ehling (pianista), Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista). Jueves 31 de marzo de 2022 en Gambit Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Conocida desde hace varios años por compartir su talento en distintos escenarios del sur de Nevada, la cantautora cubano-estadounidense, Noybel Gorgoy, ha iniciado el primer semestre de 2022 con un objetivo muy claro: promover temas originales con innovadores arreglos musicales.

Una muestra de este objetivo fue el concierto que ofreció el jueves 31 de marzo en Gambit Henderson, donde estuvo acompañada por el reconocido director musical y pianista, Otto Ehling, además de talentosos músicos como Steven Lee (guitarrista), TJ Green (baterista) y Douglas Johnson (bajista).

“Este es uno de mis primeros eventos como artista independiente, también trabajo con otros proyectos y grupos en la ciudad. Este concierto fue de música original, autorías propias y arreglos de Otto Ehling, quien es un gran pianista”, mencionó Noybel durante una conversación con El Tiempo.

El concierto contó con el particular estilo de Noybel, quien mezcla sus raíces cubanas y clásicas con géneros como el R&B, Jazz, Pop y Latin Soul. Además, la artista interpretó temas en español e inglés, lo cual fue aplaudido por los asistentes.

“La gente pudo escuchar algo totalmente diferente a lo que hago cuando trabajo en otros proyectos alrededor de la ciudad… Fue una mezcla de muchos de los géneros que me gusta escuchar, es una gran fusión para disfrutar de buena música”, acotó Noybel.

Algunas de las canciones interpretadas durante la velada fueron “Te encontré”, “Me gusta de ti”, “Alive”, “If it wasn’t for you”, “Cuando yo vuelva”, entre otros. Y por supuesto, el momento emotivo de la noche no pudo faltar.

“Hice un pequeño homenaje a mi papá, Noel Gorgoy, quien también era cantautor, él murió, pero su música continúa. Uno de los temas fue ‘Cuando yo vuelva’, que es un tema que él le escribió a mi madre. Es una parte del show que siempre es muy emotiva para mí”, expresó Noybel.

Algo que ha caracterizado a Noybel en su carrera ha sido ofrecer un interesante repertorio musical de temas en inglés y en español, algo con lo cual ha conseguido atraer la atención del público en ambos idiomas. Específicamente con las personas que no hablan español, la artista aseguró que su experiencia ha sido óptima debido a que siempre tienden a estar expectantes de lo que sucederá al escuchar una interpretación determinada.

“Siempre trato de explicarles de qué trata la canción. Les gusta, muchas veces me dicen ‘yo no entendí nada, pero me encanta’. La música siempre habla por sí sola, a veces no necesitas saber exactamente de qué trata una canción. Si los arreglos están bien y se hace como debe ser, pienso que el público siempre va a entender, porque la música te va a llevar a eso”, dijo Noybel.

Respecto a sus planes para el resto de este 2022, la cantautora aseveró que “quiero seguir haciendo este trabajo como artista independiente y seguir promoviendo la música original en Las Vegas y en otros lugares. Estamos trabajando en producir música nueva, Otto Ehling y yo”.

Finalmente, a todos los nuevos artistas independientes que buscan abrirse camino en la industria local, Noybel Gorgoy les sugiere estar conscientes de que esta carrera es complicada, pero les pide no perder la esperanza y seguir aprendiendo diariamente.

Para más información, visite: www.noybelgorgoy.com