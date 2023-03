Una guía curada del Distrito de las Artes: Estilo Latino

La vista exterior de Fresa's Skate Shop ubicada en 1300 S Main St. en el Arts District de Las Vegas. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review Journal en Español]

Una vista de la rampa de skate dentro de Fresa's Skate Shop ubicada en Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Una vista de la rampa de skate dentro de Fresa's Skate Shop ubicada en Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Los diferentes patines vendidos en Fresa's Skate Shop en el Arts District de Las Vegas el 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Arte mural que ocupa Cream Me Ice Creamery ubicado en Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Una vista exterior de La Linea Body Art ubicada en 1331 S Commerce St. en el Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Una vista interior de La Linea Body Art ubicada en 1331 S Commerce St. en el Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Una vista interior de La Linea Body Art ubicada en 1331 S Commerce St. en el Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Patronos de SerVehZah capturados el sábado 18 de marzo de 2023 ubicado en el Distrito de las Artes. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Patronos de SerVehZah capturados el sábado 18 de marzo de 2023 ubicado en el Distrito de las Artes. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Los diferentes esmaltes de uñas exhibidos en The Beauty Shoppe el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Clientes atendidos en The Beauty Shoppe en el Arts District el sábado 18 de marzo de 2023.. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Artículos vendidos en Sin Amor Studio ubicado en Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Artículos vendidos en Sin Amor Studio ubicado en Arts District el sábado 18 de marzo de 2023. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Artículos vendidos en Sin Amor Studio ubicado en Arts District el sábado 18 de marzo de 2023.[Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Una gama de diferentes artículos de ropa vintage vendidos en Off The Threads, ubicado en el Distrito de las Artes el sábado 18 de marzo de 2023.[Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

Una gama de diferentes artículos de ropa vintage vendidos en Off The Threads, ubicado en el Distrito de las Artes el sábado 18 de marzo de 2023.[Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review-Journal en Español]

A lo largo de los años, el Distrito de las Artes ha crecido y ha experimentado cambios. Las empresas han aparecido con más frecuencia en los últimos años, especialmente después de COVID-19. Según la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU., casi uno de cada cuatro nuevos negocios es propiedad de latinos. El Distrito de las Artes ha sido un lugar que muestra eso.

Aquí hay una guía seleccionada para ayudarlo a navegar a través de la edición Latina del Distrito de las Artes. Pase un día comiendo buena comida, dejándose mimar, bebiendo cerveza local y más.

Pasar un día en el Distrito de las Artes requerirá algo de combustible matutino. Con eso en mente, asegúrese de pasar por Makers & Finders para comenzar el día. Makers & Finders tiene un menú completo que ofrece bebidas de café, platos para el desayuno y el almuerzo, así como bocadillos. Asegúrese de mantenerse al día con sus próximos eventos, ya que organizarán una noche de salsa durante el primer viernes el 7 de abril de 2023.

Siga a Makers & Finders @makerslv

Después de una comida y un café, diríjase a Sin Amor Studio, donde los amantes de la moda pueden sumergirse en la venta de ropa cuidadosamente seleccionada y el arte de un grupo diverso de artistas latinos exhibe su trabajo. Sin Amor Studio organiza eventos durante todo el mes, más recientemente trayendo “Comunidad Flea” a la comunidad. Comunidad Flea es un mercado donde otros vendedores y curadores locales pueden traer su trabajo a la comunidad.

Sigue a Sin Amor Studio @sinamorstudio

En busca de más compras, los visitantes pueden dirigirse a Off The Threads. Off The Threads es una boutique de ropa vintage que se especializa en alteraciones.

Siga fuera de los hilos @offthethreads

¿Estás en el Distrito de las Artes y buscas un nuevo pasatiempo? Dirígete a la tienda de skate de Fresa. Fresa ofrece patines para todos los niveles y todos los estilos de patinaje, así como patines de alquiler. Los visitantes ansiosos pueden alquilar patines y subirse a la enorme rampa de patines ubicada dentro de la tienda. Fresa’s organiza eventos mensuales, incluido un lanzamiento que se lleva a cabo el tercer sábado de cada mes.

Sigue la tienda de skate de Fresa @fresas_skate_shop_lv

Después de ir de compras por el distrito, es posible que necesite un momento de relajación. Ahora es el momento perfecto para relajarse eligiendo entre G Nails y The Beauty Shoppe. Dos salones de belleza que ofrecen pedicuras, manicuras y más. Mientras que G Nails es con cita previa, The Beauty Shoppe recibe visitas sin cita previa los 7 días de la semana.

Siga a G Nails @gnailslv y The Beauty Shoppe @thebeautyshoppelv

Si necesita recargar energía después de un largo día, diríjase a Letty’s de Leticia’s Cocina para disfrutar de auténtica comida mexicana. Lett’s ofrece un menú de desayuno, almuerzo y cena junto con una lista de cócteles, cervezas artesanales y mexicanas y más.

Sigue a @lettysonmain de Letty

Si ir de compras no es tu estilo y estás buscando algo fuera de lo común, dirígete a La Linea Body Art. La Línea Body Art es una tienda de piercings y tatuajes ubicada en el Distrito de las Artes. Ofrecen joyería fina, una variedad de diferentes piercings y tatuadores talentosos.

Sigue a La Línea @lalineabodyart

¿Antojo de algo dulce? Cream Me Ice Creamery es el dulce perfecto para terminar el día. Cream Me ofrece postres helados clásicos, así como delicias mexicanas como mangonada, champurrado y conchas. Cream Me da un ambiente retro a la entrada mientras sirve algunos de los mejores postres del distrito.

Sigue a Cream Me Ice Creamery @cream_me_icecreamery

¿Aún no estás listo para ir a casa? No hay problema ya que The Arts District contiene algunos de los mejores bares de la ciudad. Misterio Mezcal Bar ofrece bocados pequeños, una lista de cócteles artesanales, así como una extensa lista de opciones de Mezcal y Tequila. Si busca cerveza, diríjase a SerVehZah Bottle Shop and Tap Room. SerVehZah ofrece “24 selecciones de barril, así como una variedad de latas y botellas de cervezas artesanales de calidad de todo el mundo”.

Sigue Misterio Mezcal Bar @misteriomezcallv y SerVehZah @servehzah

Los negocios latinos continúan creciendo en el valle. El Distrito de las Artes es uno de los vecindarios más diversos para exhibir esos negocios.