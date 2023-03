Segundo festival ¡Chalk It Up! de “Música y Arte de Tiza” en la biblioteca Summerlin

Por segunda ocasión de manera consecutiva, el patio al aire libre de la Biblioteca Summerlin se vestirá de gala para dar vida al festival de arte y música ¡Chalk It Up!, la cita es este sábado 25 de marzo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

El triunfador del primer festival de “Música y Arte de Tiza” ¡Chalk It Up! fue Lee Lanier, con una bonita obra; una mujer ataviada de rojo que sostiene a un ave que a su vez está coronada. El artista tapatío Fernando Reyes, participó en el festival con una magnífica obra. El sábado 26 de marzo de 2022, en el 1771 Inner Circle Drive. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

El primer festival de “Música y Arte de Tiza” ¡Chalk It Up! realizado en el patio de la biblioteca Summerlin contó con una zona de gis para niños, donde los pequeños pudieron realizar divertidos proyectos en el piso, con la asistencia de personal del Library District y patrocinadores. El sábado 26 de marzo de 2022, en el 1771 Inner Circle Drive. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado enviado a Las Vegas Review-Journal en Español por Lisa M. Jacob, Branding & Marketing Manager del distrito de bibliotecas del Condado Clark.

La tiza es conocida en algunas partes de México como “gis”, de hecho, muchos utilizaron ese material en el pizarrón de las escuelas, antes de que la tecnología implementara el uso de “crome books” y “lap tops” para que los estudiantes tomaran notas en las aulas escolares.

Pero la tiza también se ha convertido en una herramienta de muchos artistas –en esta oportunidad- que utilizarán las banquetas y patio de la biblioteca para elaborar dinámicas y coloridas obras de arte.

“Chalk Art & Music Festival” acontecerá el sábado 25 y permitirá a artistas locales crear dibujos de tiza 3D dinámicos y coloridos, en vivo, ante tus ojos.

“Disfrute de manualidades, una zona de tiza solo para niños, música en vivo, camiones de comida (loncheras) y entretenimiento durante este evento familiar, en la Biblioteca Summerlin, ¡la admisión es gratuita!”, aseveró Jacob, enfatizando que los eventos del escenario principal están programados como sigue:

10:30 a.m. Orquesta de Jóvenes Artistas de Las Vegas “The Music Box”. Una experiencia sinfónica al aire libre, con versiones modernas de la música popular.

12:00 La Hora del Cuento Infantil. Todas las edades son bienvenidas a celebrar el arte con nosotros en este cuento interactivo.

13:00 Kaminari Taiko de Las Vegas. ¡Ven y diviértete bajo el sol con los ritmos energizantes de Kaminari Taiko Drummers!

14:00 Premios Chalk Art: asegúrese de votar por su arte de tiza favorito antes de la 1 p.m. en la carpa del Distrito Bibliotecario.