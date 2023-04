“Qüentales”’ cierra la brecha lingüística en un espacio digital que permite conectarse con las generaciones más jóvenes de lectores

En la foto, el hijo de Mónica y Carlos Prado, usando la plataforma "Qüentales". [Foto cortesía / Qüentales]

Mónica y Carlos Prado con su hijo. [Foto cortesía / Qüentales]

Es difícil criar a los niños de primera generación para que hablen español, eso es un problema fácilmente identificable y en el que muchos padres inmigrantes hispanos pueden estar de acuerdo.

“Qüentales”, una plataforma de libros en línea -multilingüe-, es la solución para los padres que quieren que sus hijos dominen ambos idiomas, el español e inglés. El servicio de suscripción de cuentos cultiva un ambiente de aprendizaje ideal para niños bilingües que buscan expandir sus habilidades de manera competente.

Mónica y Carlos Prado, padres de familia de origen ecuatoriano, crearon “Qüentales” cuando se dieron cuenta de que su hijo, nacido en Las Vegas, rechazaba leer y hablar español.

“¿Cómo nace la idea? De que en algún momento, durante la pandemia, nos dimos cuenta de que nuestro hijo de 9 años -en ese entonces- no quería leer. Algo que para mí siempre ha sido importante”, destacó Mónica Prado.

Los hijos mayores de Mónica, por otro lado, pasan su tiempo leyendo libros de fantasía, historia y muchos otros.

Se inspiró para dar vida a “Qüentales” en el espacio digital para conectarse con las generaciones más jóvenes de lectores que pasan más tiempo en teléfonos celulares, computadoras y tabletas como su hijo menor.

Como periodista, la lectura es una parte central de la identidad de Mónica, por lo que, naturalmente, era importante compartir su amor por la lectura con sus hijos.

“Yo -también- soy periodista. Siempre me gustaba escribir y contar historias. Cuando tuve mis primeros niños, me di cuenta de que me encantaba contarles los cuentos,” apuntó.

A través de “Qüentales”, Mónica y su esposo llenaron un vacío que muchas familias bilingües necesitaban. Ser bilingüe y aprender a hablar español con fluidez proporciona un sentido de identidad y orgullo a los hijos de inmigrantes, de acuerdo con Mónica.

“Esa dualidad de ser bilingües desde el principio nos ha ayudado muchísimo y es algo que me encanta porque eso es lo que nosotros somos, familias bilingües”, puntualizó.

Los lectores encontrarán una variedad de géneros en el catálogo de la biblioteca en línea de “Qüentales”. Desde libros infantiles clásicos como Hansel y Gretel hasta cuentos originales de autores independientes de todo el mundo. Qüentales también ofrece cuestionarios interactivos, audio para acompañar el texto, ilustraciones animadas y más.

Lo que comenzó como una idea para niños ahora se ha expandido a adolescentes y adultos. Conoce más sobre “Qüentales”, visita www.Quentales.com.