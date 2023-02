Presentó Sayra Torres su libro “Lotería” en el Centro Cultural Winchester Dondero

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”, agradeció a Mapy Durán y todos los miembros de Comala por el impulso para llegar hasta el colofón del libro. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”. En la foto Irma Varela quien desde 2017 se encarga de promover sin descanso el teatro, danza, artes visuales y otras manifestaciones artísticas en el centro. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”. En la foto la conductora del evento Hergit “Coco” Llenas. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”. En la foto Mapy Durán, entusiasta promotora de la literatura en el valle. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”. En la foto Jorge Elizondo, un sólido impulsor de actividades educativas y culturales, también colaborador de Community Services of Southern Nevada, quien se encargó de realizar preguntas a la autora sobre su libro. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”. En la foto Lily Tejeda, con dos de sus libros publicados, le acompaña su esposo, Víctor Hugo Gómez. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”. En la foto Antonio Rico, quien goza de un lugar especial en el ámbito literario ya que lleva más de 30 años de promover la literatura en el valle. Sus “Cuentos de Odiseo” fueron reproducidos por los dos semanarios hispanos de Las Vegas con mayor antigüedad. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”, en la foto, desde la izquierda: Mapy Durán, Sayra Torres, Selene Lozada, Hergit Llenas y Mónica Prado, todas posaron frente a La Chalupa. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora mexicana Sayra Torres presentó su libro “Lotería”, el artista Flavio Martínez deleitó a la concurrencia con bellas canciones, al final le acompañó su esposa en la interpretación de La Bamba. El viernes 24 de febrero de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El evento aconteció el viernes 24 de febrero de 2023 y contó con la presencia de algunos escritores, activistas, amantes de la lectura y el arte -en todas sus manifestaciones-, así como invitados y familiares de la talentosa escritora nacida en Guadalajara, Jalisco, México.

La velada inició con la interpretación de una pieza que contiene dos cartas de la lotería: El Negrito y La Sandia: “Negrito sandía”, del veracruzano Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri” interpretada por el maestro Flavio Martínez.

La conductora del evento fue Hergit Llenas, una destacada excolaboradora del semanario El Tiempo (ahora LVRJ en Español), quien tiene una gran trayectoria en Las Vegas, no solo como comunicadora, sino también en facetas como maestra reiki, compositora y amiga de muchos.

“Este evento ha sido posible gracias a la coordinación del grupo literario Comala y me parece necesario reconocer el trabajo –tras bambalinas- que Mapy Durán ha hecho para que esto sea una realidad. Es bueno reconocer su trabajo. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros a la laureada poeta –del Condado Clark- Ángela Brommel”, manifestó Llenas al introducir a Brommel, quien dirigió palabras de apoyo a la escritora Sayra Torres.

Luego, subió al estrado Jorge Elizondo, un sólido impulsor de actividades educativas y culturales, actualmente es colaborador de Community Services of Southern Nevada, quien se encargó de realizar preguntas a Sayra Torres sobre su libro “Lotería”.

Entre otras destacó la pregunta referente a la motivación sobre escribir relatos sobre la lotería, un juego de mesa muy popular para los mexicanos (y también en otros países, con sus variantes), “la idea principal surge de un cúmulo de relatos que tenía; platicando con una de las editoras, surgió la idea de hacer una ‘lotería de la vida’. Me encantó el título y a partir de allí me puse a trabajar en las 54 cartas. Sin embargo, debido a que los relatos no estaban listos, tuve que trabajar muy duro, al final, toda la vida es una lotería”, externó Torres, destacando que “los detalles de cada uno de los relatos me hacen recordar instantes; por ejemplo, un escritor dijo que lo que nos hace diferentes –entre nosotros los humanos- es que podemos narrarnos. Entonces la narrativa de ‘Lotería’ es la historia de encuentros y desencuentros de mi persona y la de otros que se identifiquen con ella”.

Maritza Maldonado, otra de los valiosos elementos que conforman Comala, oriunda de Guantánamo, Cuba, cuna de grandes atletas (Alberto Juantorena, Dayron Robles, Yuriorkis Gamboa, Félix Savón, Joel Casamayor, artistas y escritores (Augusto Lemus, Tropismos) que han dado lustre a la isla, mencionó en su alocución “agradezco a Mapy Durán, a Zaira, a Coco por la oportunidad de participar en la presentación de este primer libro de Sayra Torres y digo ‘primero’ porque tenemos el compromiso de hacer muchos otros.

Más que decirles como leer o escribir un libro –prosigue- desde mi punto de vista, por mi experiencia, además de conocer las técnicas literarias es importante saber qué tiene dentro el escritor. “Es importante el compromiso que tiene el autor, no sólo consigo mismo, sino con la comunidad en que vive. Una muestra de eso es Sayra Torres, una mujer que ha crecido intelectualmente desde el punto de vista literario y por lo cual la felicito”, acota Maldonado aseverando “confieso que cuando leí ‘Lotería’, de Sayra Torres, me sentí atraída por la enigmática idea de cómo las cartas, o dibujos coloridos se convertían en personajes. Desde la primera lectura, la intriga dio paso al mágico embrujo de los ambientes, las costumbres y paseos por lugares de su México, donde la autora refleja recuerdos y experiencias”.

He sentido esos relatos -agrega de manera muy creativa haciendo referencia a las cartas-, sentada en una Chalupa con El Catrín, El Cotorro y El Soldado; la Dama con El Paraguas se esconden de El Borracho y La Calavera; y entre los dos: La Botella. La Escalera muestra uno de los aspectos que más han afectado a la sociedad hispana, y Sayra lo hace desde la perspectiva de quien comprende incluso -a través de la óptica infantil-, lo injusto y malvado, considero que el apego a las raíces y el deseo de hacer el bien, compartir nuestras vivencias, lo bueno y malo de la vida no tiene que escribirse necesariamente en un lenguaje barroco, que deje sumido en una laguna pegajosa de palabras difíciles de entender. En ocasiones ni el escritor mismo se desprende de su propia telaraña.

“Lotería no es el caso, ya que tiene un estilo certero y el mensaje prevalece en los relatos, éxitos renovados a Sayra Torres, su equipo (familia: esposo Miguel e hijos Darío y Diego), amigos y, por supuesto, a los Comala que disfrutan el arte de escribir, no solo con ideas, papel y lápiz, así como teléfonos y computadoras; que alcance la cima o el cielo y que recuerde que hay dos escaleras, una grande y otra chiquita”, finalizó.

La velada concluyó con la interpretación de La Bamba, interpretada por Flavio Martínez.