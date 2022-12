Pancho Villa reafirmó su calidad durante concierto de reencuentro en El Patio

Los hermanos Sánchez dieron vida a Pancho Villa, una agrupación que rinde un homenaje metalero al Centauro del Norte. Desde la izquierda: Rubén, Iván y Alberto. El sábado 10 de diciembre de 2022 en El Patio Nightclub. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Pancho Villa regresó a los grandes escenarios con gran aceptación de gente joven, que no había escuchado su música, pero salieron satisfechos del concierto. El sábado 10 de diciembre de 2022 en El Patio Nightclub.

Las Vegas, una ciudad considerada por muchos como la “Ciudad del Pecado” ha trascendido a nivel mundial por albergar los mejores eventos, conciertos y servir de plataforma de artistas consagrados.

A nivel local, un grupo conformado por los hermanos Rubén, Alberto e Iván Sánchez y bien acompañados por Miguel Jiménez –en el bajo- y Sergio Apellido, estuvieron en esta ciudad como parte de una gira, a nivel nacional, de reencuentro con sus raíces, con un público que nunca ha dejado de apoyarlos.

La “tocada”, aconteció el sábado 10 de diciembre de 2022, en El Patio Nightclub, fue organizada por Jaime “El Lobo” Silva Solís y difundida por medio de las redes sociales con gran aceptación por parte del público que gusta del rock en español.

“Esta noche tuvimos un elenco estelar, los consagrados fueron Pancho Villa, pero también se hicieron presentes otras bandas como Black Nights, que son ampliamente conocidos en San Francisco y Duendez Ocultoz de esta ciudad”, comentó en exclusiva para Las Vegas Review-Journal en Español, Silva Solís, quien preside The Evolution Rock.

Luego de unos invitados sorpresa, ya que no estuvieron anunciados, pero que “tiraron paro” debido a la ausencia de otra de las agrupaciones del cartel, Eloteros, una reciente agrupación que toca metal prehispánico –mexicano-; “pronto irán a Los Ángeles y darán a conocer su material discográfico”, externó El Lobo, destacando que “realicé la tocada porque mucha gente me lo estaba pidiendo, me conocen porque vendía playeras y cd’s de rock, además Pancho Villa es una banda súper conocida”.

Que comience la estampida

Mientras un conocido personaje local, titular de Latinos Rock, observaba con detalle los incidentes del concierto, Duendez Ocultoz subieron al escenario para rendir un homenaje al Ska-P, con intensas rolas que invitaban al “slam”, se dejaron “caer la greña” con un vasto repertorio del género. “El pueblo vencido, jamás estuvo unido; el pueblo unido, jamás será vencido”, fue el lema de su extraordinaria presentación en El Patio.

Sin embargo, durante la velada fue notorio que, al igual que hace más de 30 años, la banda no apoya de manera masiva este tipo de conciertos; muchos se quejan de que no hay tocadas, pero en cuanto alguien “se avienta el tiro” de traer u organizar algo, de inmediato los egos salen a flote, impidiendo que la unidad -en el rock’n roll- cristalice el sueño de muchos como Donald Rogers, Omar Hurtado, Héctor Flores y Lupita Hernández Acosta, entre otros.

La banda originaria del área de la Bahía, Black Night interpretó rolas como “Triste canción”, “Secreto Callado”, “Muñequita sintética”, “Molinos de viento”, un éxito de Mago de Oz, así como una rola de los Teen Tops, “Hay buen rock’n roll esta noche”; “Maldito sea tu nombre”, de Ángeles del Infierno, “ADO” del Tri, “Tosh”, “Volveré”, “Rompiendo la ley” de Judas Priest y cerraron con “Paranoico”, de Black Sabbath. La banda Black Night está conformada por Mario Vásquez -en el bajo-, Carlos Ariel Herrera -en la batería-, Steve Luján -en la guitarra- y liderados por Peter Punk -en las vocales-.

“Tenemos una gran trayectoria, Pancho Villa es una banda reconocida; desde su creación en Phoenix, Arizona en 1988, hasta su traslado a Las Vegas, desde 1990 nos hemos dedicado a producir la música que nos apasiona”, comentó por su parte Alberto Sanchez, guitarrista de la banda, luego de su exitosa presentación en El Patio.

“El llanto de la tierra” es una de las canciones que han traspasado fronteras. De hecho, para muchos seguidores, los Dorados de Villa, es un estandarte que permite reflexionar sobre las profundidades del pensamiento humano. Los acordes de la pieza fueron creados por los hermanos Sánchez y en ella, plasmaron un estilo que los hace diferentes a otras bandas del género.

Por su parte, Isidro Aguirre, vocalista de Pancho Vivo puntualizó que “yo me identifico mucho con ‘Campanas del diablo’, porque pone de manifiesto la necesidad de buscar en la vida, la manera de satisfacer tus gustos sin caer en el complejo de culpa”.

El regreso de Pancho Villa finalmente se hizo realidad.