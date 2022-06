Música urbana en el medio tiempo del Súper Tazón LVI

Inglewood, CA.- El Súper Tazón es uno de los eventos más vistos a nivel mundial, incluso entre los espectadores que no son seguidores del fútbol americano. ¿El motivo? Evidentemente es el espectáculo de medio tiempo que muchos esperan con ansias.

Eminem, de izquierda a derecha, actúa con Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige y Snoop Dogg durante el medio tiempo del partido de fútbol americano Súper Tazón 56 entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, el domingo 13 de febrero de 2022 en SoFi Stadium de Inglewood ,California. [Foto Chris O'Meara / AP]

Snoop Dogg se presenta durante el medio tiempo del juego entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals en el Súper Tazón 56, el domingo 13 de febrero de 2022 en SoFi Stadium de Inglewood, California. [Foto Doug Benc / AP]

La actuación de Dr. Dre y Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano Súper Tazón 56 de la NFL, entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, el domingo 13 de febrero de 2022, en SoFi Stadium de Inglewood, California. [Foto Morry Gash / AP]

El Súper Tazón LVI, celebrado el sábado 13 de febrero en el SoFi Stadium, ofreció en su espectáculo de medio tiempo a cinco leyendas de la música urbana estadounidense: Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige y 50 Cent. Los artistas rindieron un tributo musical a California.

El escenario, estructura de color blanco, estuvo dividido en tres partes y fue colocado sobre un extenso manto negro con decoraciones en color dorado. También, tres vistosos automóviles clásicos fueron parte de la escenografía.

En esta ocasión hubo poca gente a nivel de cancha, entre ellos un grupo de bailarines que ingresaron con atuendos en color verde, gris y azul para sentados formar un óvalo sobre el manto negro. De un momento a otro, se encendieron unas luces que los bailarines llevaban consigo para formar una especie de galaxia y posteriormente ponerse de pie para deleitar al público con su coreografía.

Pero el momento que más ha dado de qué hablar fue cuando Eminem colocó una de sus rodillas sobre el escenario al terminar su canción “Lose Yourself”, un gesto polémico que se ha visto en varios jugadores de la NFL como una supuesta manifestación contra el racismo. Reportes indican que el artista lo habría hecho como un homenaje al ex-mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick, quien se arrodilló en 2016 durante la entonación del Himno Nacional como protesta contra la brutalidad policial.

Por otra parte, antes del juego, la artista Jhené Aiko cantó de manera magistral el tema “America the Beautiful”. También, el dúo Mary Mary y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles interpretaron “Lift Every Voice and Sing” en un lago situado en las inmediaciones del SoFi Stadium. Mientras que el Himno Nacional de Estados Unidos fue entonado por Mickey Guyton.

Cabe mencionar que, durante una de las pausas del partido, las porristas de los Rams presentaron una atractiva coreografía basada en un popurrí de música latina.

Entre las personalidades asistentes al Súper Tazón LVI se encontraron: Dwayne Johnson, Justin Bieber, Sean Penn, Kevin Hart, Chris Tucker, Charlize Theron, Jennifer López, Carlos Vela, Clayton Kershaw, Cardie B., Doja Cat, Danny Trejo, Tobey Maguire, Marco Antonio Solís, LeBrone James, Alex Morgan y Christina Aguilera.

En cuanto a los ya tradicionales comerciales televisivos, se estima que los anunciantes gastaron hasta siete millones de dólares por un spot de 30 segundos. Uno de los comerciales del Súper Tazón LVI contó con la participación de la actriz mexicana Salma Hayek.