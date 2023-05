Lupita D’Alessio se despide del público con “Gracias Tour” junto a su hijo Ernesto

Lupita D’Alessio, conocida por muchos como la “Leona Dormida” , recorrerá 10 ciudades del país junto a su hijo Ernesto D’Alessio como invitado especial. Estará en Las Vegas el 7 de octubre en el teatro Pearl, dentro del hotel & casino Palms. [Foto cortesía vía Andrea Ramírez / US Latin]

Con más de 50 años de trayectoria y más de 40 millones de discos vendidos. Lupita D’Alessio es sin duda un símbolo de la música en habla hispana. Su voz y su forma de interpretar son parte de la cultura musical en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

“La gente mexicana es muy cálida, linda; pero los inmigrantes son muy afectivos, quizá porque –al ser yo mexicana- sienten nostalgia, que están oyendo un pedacito de lo que dejaron atrás”, comentó la cantante durante una entrevista exclusiva con Las Vegas Review-Journal en Español, donde anunció que la gira “Gracias Tour” será la última que hace.

Considerada una de las mejores intérpretes de América Latina y con una impecable trayectoria musical, Lupita D´Alessio anunció las fechas en Estados Unidos de su gira, con la cual desea agradecer al público que la ha seguido por más de 50 años.

La gira, que arrancó en enero de este año en Mexicali, iniciará su paso por Estados Unidos el 22 de septiembre en el Vina Robles Amphitheatre de Paso Robles, California, y recorrerá 10 ciudades incluyendo Las Vegas, San Antonio, Houston y Chicago, antes de finalizar el 22 de octubre en Dallas, Texas.

Lupita D’Alessio estará acompañada de su hijo Ernesto D’Alessio como artista invitado para despedir a su público en el país norteamericano.

“Quiero que la gente me recuerde en plenitud, como una mujer de Dios y aprovecho para invitar a todos al concierto que realizaremos en el mismo sitio de hace un año, en el teatro Pearl, dentro del hotel & casino Palms. Aparte su boleto y sea parte de la última presentación en el escenario de ‘La Leona Dormida’, como algunos de ustedes me conocen”, dijo.

Los boletos para el “Gracias Tour” están disponibles desde el viernes, 28 de abril a través de www.ticketmaster.com y www.seitrackus.com.

“En este concierto de despedida, además de estar acompañada de mi hijo, hemos decidido aprovechar su extraordinaria capacidad interpretativa para permitirle cantar algunos de mis grandes éxitos”, destacó sobre la presentación en Las Vegas, agregando que “como todo en la vida; lo que empieza termina, tengo casi setenta años de edad, no me considero una mujer vieja, pero quiero retirarme en plenitud, con salud mental y dedicarme a mis nietos a mi familia; que los días que Dios me permita vivir que sean llenos de paz y tranquilidad”, concluyó.

Los inicios en el espectáculo de Lupita D´Alessio fueron con participaciones especiales en un programa de variedades conducido por su padre Poncho D´Alessio dando paso de manera profesional en 1971 y participando en el Festival Internacional de la canción Popular, para así continuar con la grabación de su primer LP.

Uno de los momentos cumbres de la máxima intérprete fue en el año del 1978 cuando resulta triunfadora absoluta del festival de la OTI con el tema “Como tú”.

En su trayectoria musical ha colocado en los primeros lugares de popularidad, grandes clásicos que ya forman parte de la cultura musical mexicana como “Que ganas de no verte nunca más”, “Mudanzas”, “Inocente pobre amiga”, “Ese hombre”, “Lo siento mi amor”, “Mi corazón es un gitano”, “Leona dormida”, entre otras.

En 2022 Lupita fue galardonada con el “Premio Leyenda” en una edición de los Latín American Music Awards, entregado por José Luis Rodríguez “El Puma”. En el año 2019 la academia le otorgó el Latin Grammy a la Excelencia Musical, Premio que reconoce únicamente a los más grandes iconos de la música.

Después de haber cumplido uno de sus sueños el poder re-grabar completamente en vivo sus más grandes éxitos en un magno concierto desde la Arena CDMX y haber quedado inmortalizada en un CD-DVD. Lupita D´Alessio está lista para poder dar las gracias a todo su público.