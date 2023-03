Lily Tejada: Mujer, escritora y madre fitness, presenta su libro “Tu vida feliz”

Lily Tejada es una talentosa mujer, escritora y madre fitness. Multifacética y, ciertamente, exitosa en todas y cada una de ellas. Presentará su libro “Tu vida feliz”, el próximo viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Lily Tejada desea que las personas que lean su libro “Tu vida feliz”, al igual que sus hijas, sean valientes y alcen su voz. La presentación se llevará a cabo el viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall. [Foto cortesía, vía Liliana Tejada]

Lily Tejada es una talentosa mujer, escritora y madre fitness. Multifacética y, ciertamente, exitosa en todas y cada una de ellas. Presentará su libro “Tu vida feliz”, el próximo viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Lily Tejada desea que las personas que lean su libro “Tu vida feliz”, al igual que sus hijas, sean valientes y alcen su voz. La presentación se llevará a cabo el viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall. [Foto cortesía, vía Liliana Tejada]

Lily Tejada desea que las personas que lean su libro “Tu vida feliz”, al igual que sus hijas, sean valientes y alcen su voz. La presentación se llevará a cabo el viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall. [Foto cortesía, vía Liliana Tejada]

Lily Tejada desea que las personas que lean su libro “Tu vida feliz”, al igual que sus hijas, sean valientes y alcen su voz. La presentación se llevará a cabo el viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall. [Foto cortesía, vía Liliana Tejada]

“Es hermoso escribir, porque reúne las dos alegrías: hablar uno solo y hablarle a la multitud”: Cesare Pavese.

Lily Tejada es una mujer que no deja de sorprender a propios y extraños. Es talentosa, escritora y madre fitness. Multifacética y, ciertamente, exitosa en todas y cada una de ellas.

Durante una charla posterior a la segunda noche anual de “Mujeres, Música y Poesía”, realizada el martes 21 de marzo de 2023, Las Vegas Review-Journal en Español tuvo la oportunidad de conocer un poco más de esta valiente mujer que forma parte del Grupo Literario Comala.

“No me consideraba una persona segura, tenía muchos miedos que no me dejaban avanzar. Sin embargo, había muchas cosas en mi cabeza que necesitaban salir, que yo las plasmara en un libro”, mencionó explicando que “ha sido una labor titánica, porque entre las muchas adversidades a las que me he enfrentado, está el hecho de que no tengo una educación universitaria formal, solo estudié hasta la preparatoria en México y aquí he obtenido mi GED y cursos de inglés, como muchas de las personas que somos inmigrantes”.

Lily Tejada confiesa ser ávida lectora, amante de la literatura, pero los miedos no le permitían escribir un libro, “yo tenía la errónea idea de que un escritor debe tener una ortografía y gramática impecable; quizá para muchos autores sea importante, pero yo recuerdo haber leído una anécdota de Gabriel García Márquez (en el libro Vivir para contarlo), donde manifestaba que él tenía muy mala gramática; cuando empezó a trabajar como periodista los editores le corregían sus textos”, apuntó.

Tejada señaló que es precisamente el creador de obras literarias de reconocimiento mundial una de las personas que más admira. “Su estilo, sus palabras sencillas, de pueblo, eso ha sido una inspiración para escribir su obra”, abundó,

“Tu vida feliz” es el segundo libro que publica Lily Tejada, pero el primero que escribió.

Los primeros seis capítulos los escribió hace más de 20 años, “no lo sacaba para no herir susceptibilidades, sobre todo de mi familia. De hecho, quité muchas partes, sin embargo, creo que tenía que contarlo. Aparte de ser una narrativa, es un testimonio de vida, creo que hay personas que no tienen voz y encontré en el libro la oportunidad de hacerlos visibles, de darles voz porque si la gente no conoce su historia tiende a repetirla”, aseveró.

Tejada desea que las personas que lean su libro, al igual que sus hijas, sean valientes y alcen su voz. “Las nuevas generaciones enfrentan grandes retos y responsabilidades; yo estoy aportando mi granito de arena para fortalecer este tejido social que cada vez es más confuso”, dijo.

Lily Tejada llegó a Las Vegas, procedente de California, hace casi 20 años, luego de haber emigrado (a los 17 años) de la Costa Chica de Guerrero, México. “La idea de venir a los Estados Unidos no contemplaba quedarme a vivir acá; como muchas personas que emigramos, lo hacemos con la intención de ahorrar, generar una base económica y regresar. Lo cual (el regreso) ahora es más que imposible debido a que me casé y tengo una familia enraizada en esta ciudad”, acotó.

Lily admite haberse deslumbrado al llegar a los Estados Unidos, trabajó como muchos en labores duras, pero tenía la juventud de su lado. “Conocí a Víctor Hugo en Los Ángeles y aunque tenemos cuatro hijos nacidos aquí, todavía tengo el anhelo de regresar a mi país, de hecho, hace un par de años hicimos planes y maletas, pero precisamente la edición de mi libro ocasionó que suspendiéramos el viaje de regreso”, concluyó.

La presentación del libro, “Tu vida feliz”, está programada para llevarse a cabo, mediante un evento gratuito, el próximo viernes 21 de abril de 2023 en Lia’s Garden Banquet Hall, localizado en el 3242 E. Desert Inn Road.