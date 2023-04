Lanza Jessica Medina “Rosa”, un ramillete de melodías y ritmos que tocan los temas del amor, la pérdida y la familia

Jessica Medina con la pieza “Ámame” lleva al público de vuelta a las letras y sonidos de la época de artistas queridos como Beny Moré, Celia Cruz, Pedro Infante y Los Panchos. El bolero representa la transición musical que Jessica está tejiendo actualmente, pasando de una trayectoria de jazz a un sonido más tropical y romántico. [Foto cortesía, vía Mariluz González / Vesper Public Relations]

La cantautora Jessica Medina presenta su nuevo EP “Rosa”, un homenaje a las mujeres poderosas que la han guiado a lo largo de su vida.

Un ramo de melodías y ritmos que reflejan las raíces caribeñas, jazz y soul de Jessica, “Rosa” fue arreglado y producido por Janina Rosado (Juan Luis Guerra). El EP cuenta con temas originales de Jessica, así como composiciones de Alex Cuba, Pavel Núñez y Juan José Hernández (Gilberto Santa Rosa). El EP también incluye una versión trap/bachata de un clásico de Elton John.

“’Rosa’ es un EP que fue emocionante de hacer mientras profundizó en los ritmos que fueron la banda sonora de mi educación. Grabamos durante la pandemia en Santo Domingo. Trabajar con Janina fue enriquecedor ya que aprendí más sobre los detalles de la musicalidad antillana a través del fraseo rítmico de cada canción y siento que el sonido tiene una cierta sensibilidad que solo una mujer puede ofrecer. Rosa también me ayudó a crecer como compositora y estoy agradecida por todas y cada una de las personas que colaboraron conmigo en ella. Completa la trilogía de colores en mis álbumes. Rosa celebra sin miedo todas las facetas de la vida y el amor.”

“Ámame” fue escrita por Medina durante la pandemia mientras se sumergía en talleres y sesiones de composición de canciones. Se centra en la idea de una pareja de ancianos que discute y se reconcilia después de darse cuenta de que tanto tiempo y esfuerzo no puede ser en vano. Jessica nos invita a reparar lo que es importante para nosotros, formar respeto mutuo y darnos otra oportunidad de amar incluso en tiempos difíciles. “Ámame” nos lleva de vuelta a las letras y sonidos de la época de artistas queridos como Beny Moré, Celia Cruz, Pedro Infante y Los Panchos. Este bolero representa la transición musical que Jessica está tejiendo actualmente, pasando de una trayectoria de jazz a un sonido más tropical y romántico.

“Si Vas A Volver”, interpretado por Jessica Medina, Juan José Hernández y Manuel Zabala, es un coqueto merengue bilingüe que juega con el tema de darle una segunda oportunidad a un amante. La canción también incluye elementos del vallenato.

“Locura”, fue escrito por Alex Cuba, presentando elementos de merengue y samba y se sumerge profundamente en las raíces dominicanas y puertorriqueñas de Medina, así como en diferentes tipos de amor desde la perspectiva de una mujer.

“Morir Soñando”, es un tema que se siente como una bebida refrescante tradicionalmente de la República Dominicana hecha de leche y jugo de naranja (similar a una crema de naranja), fue escrita por Jessica Medina y León Yamil y fue producida y arreglada por la ganadora del Grammy Latino Janina Rosado. La canción conecta todos nuestros sentidos con los sabores, aromas y emociones de regresar a las tierras ancestrales de Medina.

Con “Sorry”, Jessica Medina nos ayuda a bailar nuestro blues. Esta mezcla de bachata y trap de la canción atemporal de Elton John “Sorry seems to be the hardest Word” celebra el surgimiento del mundo latino. Esta es una canción que Jessica escuchaba a menudo en la radio de su habitación mientras crecía en Nueva York en los años 80 mientras su madre dominicana tocaba discos de bachata y merengue en su sala. “Sorry” cuenta con el legendario guitarrista dominicano de bachata Mártires de León y cuenta con un video musical que fue filmado en la Ciudad de México.

“De Raíz”, escrita por Medina y Pavel Núñez, lleva a los oyentes a través del proceso de demencia y dolor. La canción captura la importancia de preservar el legado y los recuerdos de nuestros padres a través de la narración de las historias y recordando nuestras raíces. “De Raiz” es especialmente personal para Medina.