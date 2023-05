Estudiantes de la preparatoria Cimarron-Memorial realizaron una exhibición de danza

Brianna Bonilla, una de las casi 60 alumnas del programa de danza. El jueves 11 de mayo de 2023, en Cimarron-Memorial High School. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Estudiantes realizaron una exhibición de danza “Concierto de primavera”, con la que formalmente termina el ciclo académico de artes para los jóvenes alumnos de Ms. Carter. El jueves 11 de mayo de 2023, en Cimarron-Memorial High School. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El concierto de primavera inició con “Ooh la la CMHS Dance”, la cual fue seguida de “Get Right”, de Jennifer López; Encuentro Moderno “Let Go” de Frou Frou; Una vuelta por el trópico “Havana” de Camila Cabello; “Woman”, de Doja Cat. El jueves 11 de mayo de 2023, en Cimarron-Memorial High School. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La segunda parte del programa incluyó: Mueve las caderas, el resto es natural “Call me everyday”, de Chris Beown & Wiz Kid; El secuestro “Tag your it”, de Melanie Martínez; Hallando paz “Free mind”, de Tems y “Finesse” de Bruno Mars, entre otras piezas clásicas. El jueves 11 de mayo de 2023, en Cimarron-Memorial High School. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La algarabía y el entusiasmo se apoderaron del teatro de la escuela preparatoria Cimarron-Memorial, y es que los estudiantes del plantel, realizaron una contagiosa exhibición de lo aprendido en las clases de danza.

“Esta noche estamos observando lo que han aprendido durante el curso, es el primer año que tenemos la oportunidad de mostrar a los padres de familia e invitados el talento y destreza adquirida durante todas estas semanas”, comentó la profesora de danza, Ms. Carter a la vasta audiencia congregada en el teatro de la escuela.

El evento aconteció el jueves 11 de mayo y sirvió también para agradecer a las madres por la oportunidad de nacer. “Quiero mostrarle a mi mamá que su sacrificio y toda la ayuda que me ha dado, empiezan a rendir frutos”, expresó emocionada Brianna Bonilla, una de las casi 60 alumnas del programa de danza.

Los padres de la joven, Cristina y Juan, oriundos de Durango y Jalisco, México, de manera respectiva, no pudieron ocultar el orgullo que les dio presenciar el talento de su hija en el escenario. “La verdad no pensamos que iba a destacar tanto en la danza, ya que también es muy disciplinada en sus asignaturas”, es una bendición tenerla, comentaron al final del concierto.

El concierto de primavera dio inicio con “Ooh la la CMHS Dance”, la cual fue seguida de “Get Right”, de Jennifer López; Encuentro Moderno “Let Go” de Frou Frou; Una vuelta por el trópico “Havana” de Camila Cabello; “Woman”, de Doja Cat; “Soul Control” de Jessie Ware; “High”, de Ledisi; “Poem”, de Mary Elizabeth Frye; Vino rosa “All of me”, de John Legend & Alissa Pfau y un Espectacular de San Valentín, para dar paso al intermedio.

La segunda parte del programa incluyó: Mueve las caderas, el resto es natural “Call me everyday”, de Chris Beown & Wiz Kid; El secuestro “Tag your it”, de Melanie Martínez; Hallando paz “Free mind”, de Tems; “Finesse” de Bruno Mars; Vehemente “Heated”, de Beyoncé; “I put a spell on you”, de Annie Lenox; “Walked, talked”, de Migos Ft. Drake; “Senior shoutdown”; “Thriller” de Michael Jackson y cerraron con la pieza inicial “Ooh la la”, de Jessie Ware.