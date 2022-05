“¿Es este el evento más grande en la historia de Las Vegas?”: Donny Osmond

El ala defensiva de Michigan, Aidan Hutchinson, en el escenario de la alfombra roja de la NFL, el jueves 28 de abril de 2022, en Bellagio Fountains, en Las Vegas. [Foto Benjamín Hager / Las Vegas Review-Journal]

Fue una escena de alfombra roja como ninguna otra. Caminando por un escenario construido sobre el lago artificial del Bellagio y sintiendo la brisa de Las Vegas iban el esquinero Ahmad “Sauce” Gardner de Cincinnati, luego el ala defensiva Jermaine Johnson de Florida State, atrás el “showman” Donny Osmond, estrella permanente del Harrah’s Showroom.

Les siguieron el tackle ofensivo Ikem Ekwonu de North Carolina State, el mariscal de campo Malik Willis de Liberty y Wayne Newton, disfrazado de “Mr. Las Vegas”.

Solo en Las Vegas, desde siempre. Y lo que todos tienen en común es que nunca han visto nada como el Draft de la NFL en el Strip.

“¿Es este el evento más grande en la historia de Las Vegas? ¿Está bien? Así se siente”, dijo Osmond, sintiéndose como en casa sobre una alfombra de su color favorito. “Pero de eso se trata Las Vegas, cuando lo piensas. Estamos cambiando vidas aquí”.

Newton se estaba preparando para una entrevista con el ex- jugador de los Dallas Cowboys (y excelente modelo de ropa), Michael Irvin. “Mr. Las Vegas” dijo: “No sé nada de fútbol. Nunca me he metido en eso porque siempre he estado trabajando. Pero sé esto, lo que estoy viendo es algo enorme para nuestra ciudad”.

Newton se quedó atrás, mientras su compañero Kyle Hamilton (un profundo de Notre Dame), terminaba una entrevista.

“Diré que es genial ver a todos estos jóvenes disfrutando de Las Vegas, y es solo otro ejemplo de la ciudad que se recupera de una tragedia”, dijo Newton. “Nos reunimos después del 11 de septiembre, después de los tiroteos del 1 de octubre y durante todo el COVID-19. No hay nada que detenga a esta ciudad”.

Los jugadores tenían suficiente estilo, con los ojos muy abiertos cuando arribaron a Las Vegas, pero, sobre todo, cuando se acercaba la primera ronda.

“Este es el primer paso hacia el sueño real”, dijo Jordan Davis, un tackle defensivo de Georgia, que usa un enorme anillo de campeonato nacional. “He trabajado mucho para llegar a este momento. Esto es algo que quiero mantener cerca de mi corazón por el resto de mi vida”.

Davis llamó al día “una bendición”.

“No tengo idea de qué esperar, pero estoy muy emocionado”, dijo Davis. “Es un cuento de hadas. Surrealista. Nunca he estado aquí, pero me encanta.”

Matt Corral, el mariscal de campo de Mississippi, comenzó a escribir un diario recientemente, en parte para hacer una crónica de lo que sucede en Las Vegas.

“Todos los que están aquí, y creo que todos los jugadores universitarios, han soñado con algo como esto, ser un jugador de la NFL”, acotó Corral. “Realmente no puedo ponerlo en palabras en este momento. Es un sueño hecho realidad. De hecho, estoy aquí, soy parte de ese .002 por ciento, o lo que sea, que llega a la NFL”.

Un miembro del equipo de producción del Draft de la NFL dijo justo antes del inicio del evento: “Nunca imaginé que volvería a estar en un escenario de Las Vegas, y mucho menos en Bellagio con el Draft de la NFL”. Ella es Nicole Kaplan, co-protagonista de “Steve Wynn’s Showstoppers” en el Encore Theatre y también miembro del grupo de coros de Terry Bradshaw.

En ese momento, los Raiders dieron a conocer que Marcus Allen anunciaría la primera selección del equipo, que estuvo en la tercera ronda.