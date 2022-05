Cynthia Ríos dedicó tributo a la “Reina de la música texana”

La cantante Cynthia Ríos ofreció un concierto tributo a Selena Quintanilla, en el cual interpretó los temas más conocidos de la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Cientos de personas disfrutaron del concierto tributo a Selena, presentado por Cynthia Ríos. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Tras la pandemia, la cantante Cynthia Ríos regresó al escenario para protagonizar un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Cientos de personas disfrutaron del concierto tributo a Selena, presentado por Cynthia Ríos. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los artistas de "Duo Dragonwing" estuvieron presentes en el evento "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante local, Cynthia Ríos, presentó el evento "Selena Forever" para homenajear a la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Tras la pandemia, la cantante Cynthia Ríos regresó al escenario para protagonizar un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los artistas de "Duo Dragonwing" estuvieron presentes en el evento "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Omar Kami se unió a Cynthia Ríos en el escenario durante un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante Cynthia Ríos ofreció un concierto tributo a Selena Quintanilla, en el cual interpretó los temas más conocidos de la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante Cynthia Ríos ofreció un concierto tributo a Selena Quintanilla, en el cual interpretó los temas más conocidos de la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante local, Cynthia Ríos, presentó el evento "Selena Forever" para homenajear a la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los artistas de "Duo Dragonwing" estuvieron presentes en el evento "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante local, Cynthia Ríos, presentó el evento "Selena Forever" para homenajear a la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Omar Kami se unió a Cynthia Ríos en el escenario durante un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante Cynthia Ríos ofreció un concierto tributo a Selena Quintanilla, en el cual interpretó los temas más conocidos de la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los bailarines Mila Schütz, Antonio Granda y Roberto Alejandro se presentaron en el concierto "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los bailarines Antonio Granda y Roberto Alejandro acompañaron a Cynthia Ríos en el concierto "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Tras la pandemia, la cantante Cynthia Ríos regresó al escenario para protagonizar un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los bailarines Antonio Granda y Roberto Alejandro acompañaron a Cynthia Ríos en el concierto "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante local, Cynthia Ríos, presentó el evento "Selena Forever" para homenajear a la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Tras la pandemia, la cantante Cynthia Ríos regresó al escenario para protagonizar un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Tras la pandemia, la cantante Cynthia Ríos regresó al escenario para protagonizar un concierto en homenaje a Selena Quintanilla. Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La cantante local, Cynthia Ríos, presentó el evento "Selena Forever" para homenajear a la "Reina de la música texana". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los bailarines Antonio Granda y Roberto Alejandro acompañaron a Cynthia Ríos en el concierto "Selena Forever". Viernes 11 de junio de 2021 en La Jolla Nightclub. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La reconocida cantante local, Cynthia Ríos, recientemente se reencontró con el público de Las Vegas al ofrecer un exitoso concierto en homenaje a la “Reina de la música texana”, Selena Quintanilla. El evento llegó después de una pausa de más de un año en la industria del entretenimiento debido a la pandemia de COVID-19.

“Selena es una leyenda que es reconocida internacionalmente. Durante todos estos años, mucha gente la sigue escuchando, se saben las canciones, de ahí viene la idea”, comentó Cynthia durante una entrevista con El Tiempo. El evento fue titulado “Selena Forever” y se realizó el viernes 11 de junio en La Jolla Nightclub.

A 26 años del fallecimiento de Selena, su legado artístico sigue manteniéndose vigente a nivel internacional. Por tal motivo, Cynthia dedicó alrededor de tres meses de planeación para este concierto, cuyo objetivo fue brindar un atractivo espectáculo, en el cual estuvo acompañada por los bailarines Mila Schütz, Antonio Granda y Roberto Alejandro, además de dos artistas sorpresa.

“A la misma vez, trajimos a dos bailarines desde Hawái, que son muy buenos. Me enamoré del arte de estas personas, se llaman ‘Duo Dragonwing’ (April Leopardi y Michael Radiff), cuando los vi dije: ‘Wow, los debo tener a ellos’. Además, me he dado cuenta que cuando se hacían tributos a Selena no se montaba un espectáculo; al estar en Las Vegas pensé hacerlo, un espectáculo celebrando a la leyenda”, acotó.

Cientos de asistentes pudieron recordar y cantar los distintos éxitos de Selena, tales como “Amor prohibido”, “El chico del apartamento 512”, “Como la flor”, “La carcacha”, “Techno cumbia”, “Fotos y recuerdos”, entre otros. Además de temas en inglés con los que la “Reina de la música texana” se dio a conocer en el mercado anglosajón.

“Me gusta mucho ‘Como la flor’, tiene un mensaje muy bonito. ‘Bidi bidi bom bom’ también me gusta mucho porque trata de cuando conoces a una persona y tu corazón late. En sí, me gustan todas las canciones de ella, hay otro tema que quizás no es tan popular, ‘Si la quieres’, me encanta por su estilo texano y porque tiene mucho sentimiento”, expresó.

La cantante reconoció que interpretar los temas de una artista de la talla de Selena siempre será complicado, esto debido a la responsabilidad vocal que conlleva y al estilo que siempre deja plasmado en cada tema la artista original, principalmente alguien tan querida como lo fue y lo sigue siendo la menor de los Quintanilla.

“Es muy difícil porque la gente siempre quiere comparar, pero no estoy tratando de imitarla, Selena fue una persona única y siempre lo será, por eso es la gran estrella que seguimos reconociendo, es inolvidable. Es un tributo, sabiendo que la música es tan universal y nos une, no importa que ya no esté ella aquí, pero se puede captar su esencia. Soy una intérprete de sus canciones y trato de dar alegría para que todos vivamos un momento mágico”, aseveró.

Finalmente y ante el regreso de la industria del entretenimiento a nivel local, Cynthia Ríos dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo algún otro concierto en homenaje a más artistas latinas.

“Espero que les haya gustado para poder hacer más eventos como este, tal vez podemos hacer otros tributos, como a Gloria Estefan”, concluyó.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.