Prepárate para pagar más por buenos asientos en los cines AMC

Un grupo de personas camina junto al cine AMC en 34th Street el 5 de marzo de 2021, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

NUEVA YORK – Los asientos al centro acaban de hacerse más caros en muchos cines de Estados Unidos.

AMC Theaters, la mayor cadena de cines del país, presentó el lunes un nuevo sistema de precios en el que la ubicación del asiento determina el costo del boleto. Los asientos situados al centro de la sala costarán uno o dos dólares más, mientras que los de la primera fila serán ligeramente más baratos.

Según AMC, este sistema de precios, denominado “Sightline”, ya comenzó en algunos lugares y, a finales de año, se aplicará en todos los cines AMC del país a partir de las 4 p.m.

Los asientos clasificados como “standard sightline” tendrán el precio normal. Si quieres pagar menos por los asientos “value sightline”, tienes que ser miembro del servicio de suscripción de la cadena, AMC Stubs.

Luchas pospandémicas

Mientras las salas de cine han intentado recuperarse de la pandemia, los exhibidores han recurrido cada vez más a métodos de fijación de precios más variables. Eso incluye cobrar más por películas tan solicitadas como “The Batman” en su primera semana de estreno.

El pasado fin de semana, Paramount Pictures se asoció con cadenas de cines para ofrecer precios de boleto ligeramente reducidos para la comedia “80 for Brady”. Y el año pasado, durante una época de sequía en los cines, los boletos en la mayoría de las salas fueron de tres dólares por el “Día Nacional del Cine”.

Pero en la mayoría de los casos, los boletos son cada vez más caros, sobre todo si se tienen en cuenta las pantallas de gran formato y las proyecciones en 3D. El precio promedio de un boleto para la película más taquillera de los últimos años, ” Avatar: The Way of Water”, era de 16.50 dólares.

En el valle de Las Vegas, AMC tiene cines en Town Square y Rainbow Promenade.