‘Sin City Tow’ escarba en lo peor de Las Vegas

Dive In Movies vuelve a la piscina del resort del Strip de Las Vegas

Jeremy de The Tow Truck Company aparece en una escena de "Sin City Tow". (Discovery Channel / Bodega Pictures)

Elmer de The Tow Truck Company aparece en una escena de "Sin City Tow". (Discovery Channel / Bodega Pictures)

Nuestra bella ciudad no parecía tan sombría desde que Nicolas Cage bebió hasta morir en “Leaving Las Vegas” - y la mayor parte de ella fue filmada en Laughlin.

La serie de telerrealidad “Sin City Tow”, que se estrena el martes a las 9 p.m. en Discovery Channel, sigue a los trabajadores de The Tow Truck Company y Ashley’s Towing mientras recuperan autos en el corredor turístico y sus alrededores.

La mayor parte del tiempo, todo va bien.

Los conductores hablan de las prisas por cobrar sus recompensas. En The Tow Truck Company, son 75 dólares por un remolque normal, 140.68 dólares como “tarifa de entrega” para liberar un auto antes de que sea remolcado y 600 dólares por remolcar un camión grande y su remolque.

Y los peligros inherentes al trabajo están en primer plano, ya que los conductores reciben insultos, amenazas y golpes.

Pero, vaya, “Sin City Tow” parece desvivirse por hacer que Las Vegas parezca el peor lugar de la Tierra.

Hay una “pelea de strippers a las 10 a.m.” y un hombre adulto vestido de bebé con un pañal gigante, y eso solo en la introducción.

Nada más empezar, un conductor llamado Jeremy recibe un llamado sobre un Nissan Armada estacionado en un carril de bomberos cerca de The Orleans. Una vez que Jeremy engancha el auto y levanta las ruedas traseras del suelo, un hombre sale del asiento trasero con los pantalones por los tobillos. Le sigue una mujer que toma su abrigo de piel. El hombre dice que acaba de agotar su tarjeta de crédito comprando fichas -lo cual siempre es una buena decisión-, pero ofrece a Jeremy 400 dólares en fichas para cubrir los gastos de la entrega.

Todo parece tan real como suena.

Las escenas de transición de “Sin City Tow” parecen tomas descartadas de “Cops”, con primeros planos de mujeres con poca ropa -una mujer en el Strip hace un guiño a la cámara- y fragmentos de voz de gente de aspecto sospechoso.

“Hace tres días”, dice uno de ellos, “estas dos chicas alemanas me llevaron a su habitación de hotel y me hicieron lo más raro que he hecho en mi vida”.

Bien, de acuerdo. ¿Pero qué tiene eso que ver con el remolque?

“No traigas a tus hijos aquí”, declara una imitadora de corista. “Solo digo”.

“Es una tierra de fantasía”, dice un conductor de grúa llamado Elmer. “Puedes hacer lo que quieras”.

No, Elmer, no puedes. Deberías saberlo.

Los productores de “Sin City Tow” claramente no.