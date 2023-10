¿Cuántas de estas 13 películas de terror de Las Vegas has visto?

Las Vegas debería ser un hervidero de películas de terror, pero no tenemos una película icónica como tenemos un drama (“Casino”) o una comedia (” The Hangover”).

octubre 17, 2023 - 8:34 am

Extraños sucesos asolan un vecindario de Henderson en la secuela de terror de metraje encontrado "Paranormal Activity 4". (Paramount Pictures)

El mercenario Scott Ward (Dave Bautista) lucha contra zombis en un casino de Las Vegas en "Army of the Dead". (Netflix)

Las Vegas debería ser un hervidero de películas de terror.

Como señala el remake de “Noche de miedo” de 2011, la población del valle tiende a ser pasajera, por lo que los residentes pueden no prestar mucha atención si no se vuelve a ver a un vecino. Y tenemos abundancia de empleados por turnos que trabajan de noche y duermen de día, la tapadera perfecta para un vampiro.

Solo que no tenemos una película de terror icónica como tenemos un drama (“Casino”) o una comedia (“The Hangover”). En su lugar, tenemos un montón de secuelas, como si a los cerebros detrás de algunas de estas franquicias se les acabaran las ideas y solo dijeran: “¡Enviémoslas a Las Vegas!”.

Pero como fue Viernes 13 y Halloween está a la vuelta de la esquina, he aquí un repaso a 13 películas de terror ambientadas en Las Vegas:

“The Amazing Colossal Man” (1957)

El teniente coronel Glenn Manning (Glenn Langan) sobrevive a la primera prueba de la bomba de plutonio, solo para empezar a crecer de 8 a 10 pies cada día. Cuando alcanza los 60 pies, se dirige a Las Vegas, donde contempla la estatua del sultán en lo alto de las Dunas y echa un vistazo a una mujer que se baña en el sexto piso del Riviera. Su camino de destrucción incluye quitar la corona de la cima del Royal Nevada y el zapato del Silver Slipper antes de destrozar el cartel del Sands y arrugar al pobre Vegas Vic.

“The Night Stalker” (1972)

Cuando empiezan a aparecer cadáveres desangrados, el reportero del Daily News de Las Vegas Carl Kolchak (Darren McGavin) empieza a cazar a un vampiro. La película de la semana de ABC fue un éxito masivo que dio lugar a una secuela y a una serie de una temporada, ninguna de ellas ambientada en Las Vegas, que sirvió como una de las principales inspiraciones para “The X-Files”.

“The Las Vegas Serial Killer” (1986)

Recién salido de la Penitenciaría del Estado de Nevada, Johnathon Klick (Pierre Agostino) se dirige a Las Vegas, donde deambula por el Strip y el centro de la ciudad, deteniéndose ocasionalmente para estrangular de forma poco convincente a una mujer antes de simplemente alejarse. Mientras tanto, un par de canallas (Ron Jason, Chris Cave) también deambulan por el Strip y el centro de la ciudad, deteniéndose de vez en cuando para robar un bolso o mirar lascivamente a las mujeres. Dirigida por el legendario Ray Dennis Steckler bajo el seudónimo de Wolfgang Schmidt, “El asesino en serie de Las Vegas” es una secuela de “El estrangulador de Hollywood conoce al degollador de Skid Row”. Pero en su mayor parte parece el video de las vacaciones de alguien – hay metraje extendido de un desfile de Helldorado, un espectáculo aéreo en la Base Aérea Nellis, un rodeo en Sam’s Town y un montón de primeros planos de los carteles y marquesinas de hoteles que ya no existen – que accidentalmente capturó unos cuantos asesinatos.

“Wishmaster 2: Evil Never Dies” (1999)

Durante un robo en un museo, el djinn que concede deseos (Andrew Divoff) es liberado de su ópalo de fuego. Llega a Las Vegas, donde toma el control de un casino y empieza a conceder deseos para recoger las almas de los clientes antes de matarlos con naipes y ruletas.

“Resident Evil: Extinction” (2007)

Los supervivientes del virus T luchan contra los zombis en medio de las ruinas cubiertas de arena del Strip en la tercera entrega de esta franquicia basada en un videojuego.

“Leprechaun 3” (1995)

Lubdan el duende (Warwick Davis) contempla las vistas del centro de la ciudad: “¡Golden Nugget! ¡Me gustaría uno de esos!” – y aterroriza templadamente al casino Lucky Shamrock.

“Hostel: Part III” (2011)

Cuatro amigos, en una despedida de soltero en la ciudad, acaban en una fábrica abandonada a las afueras del valle donde tendrán lugar todo tipo de atrocidades. En serio, algunas de esas imágenes gráficas no te las podrías sacar del cerebro ni con un cepillo de fregar.

“Paranormal Activity 4” (2012)

Cosas extrañas están en marcha en Henderson – y de alguna manera siempre captadas por la cámara – en esta secuela de found-footage.

“Vampire in Las Vegas” (2009)

El vampiro de 300 años Sylvian (Tony Todd) recluta a una científica tetona (Delia Sheppard) para desarrollar un suero que le permita caminar a la luz del día. Todo forma parte de su plan maestro para convertirse en los gobernadores de Nevada.

“Fright Night” (2011)

Cuando un vampiro llamado Jerry (Colin Farrell) se muda a un suburbio de Las Vegas, depende de su vecino adolescente (Anton Yelchin) detenerlo, con la ayuda del mago titular del Hard Rock Hotel (David Tennant).

“Weedjies: Halloweed Night” (2019)

Tres amigos rentan lo que entonces era el hotel The Artisan para una fiesta de Halloween centrada en la marihuana. Entonces, una sesión con el Weed-G-Board desata a un grupo de engendros malévolos conocidos como los Weedjies.

“Army of the Dead” (2021)

Un mercenario (Dave Bautista) lidera un equipo que busca robar 200 millones de dólares de la cámara acorazada de un casino durante un brote zombi que ha aislado el Strip del resto del mundo en esta sangrienta historia del director y coguionista Zack Snyder.

“Eldorado” (2012)

Oliver Rosenblum (guionista y director Richard Driscoll) y su hermano Stanley (Darren Morgan), un grupo musical que lleva al límite las leyes de derechos de autor como The Jews Brothers, escapan de los neonazis en Las Vegas y se adentran en el desierto solo para encontrarse con caníbales. A pesar de contar con un reparto que incluye a Daryl Hannah, Michael Madsen, David Carradine y Steve Guttenberg, la película resulta tan incoherente (en un momento dado, el diálogo se interrumpe durante más de 90 segundos mientras la boca de los personajes sigue moviéndose) que comienza con el legendario Peter O’Toole, guión en mano, explicando que se le ha añadido como narrador para intentar dar sentido a las cosas. “Por una razón u otra”, declara O’Toole, “la petición que están a punto de ver no es muy clara en algunas partes”. La película acabó con Driscoll en la cárcel por fraude fiscal, no por sus crímenes contra el cine.