Las secuelas de ‘Beetlejuice’ y ‘Joker’ deleitan al público en CinemaCon

LAS VEGAS, NEVADA - 09 DE ABRIL: Kevin Costner habla en el escenario durante "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de su próxima programación durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace, el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Jerod Harris/Getty Images para CinemaCon)T

M. Night Shyamalan asiste a "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de sus próximas películas durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Alberto E. Rodriguez/Getty Images para CinemaCon)

Michael De Luca, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Film Group, y Pamela Abdy, copresidenta y directora ejecutiva de Warner Bros. Film Group, hablan en el escenario durante "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de su próxima programación durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace, el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Jerod Harris/Getty Images para CinemaCon)

Chris Hemsworth habla en el escenario durante "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de sus próximas películas durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace, el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Jerod Harris/Getty Images para CinemaCon)

Anya Taylor-Joy, George Miller y Chris Hemsworth asisten a "The Big Picture", una presentación especial de Warner Bros. Pictures durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Alberto E. Rodriguez/Getty Images para CinemaCon)

Michael De Luca, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Film Group, Pamela Abdy, copresidenta y directora ejecutiva de Warner Bros. Film Group, y George Miller hablan en el escenario durante "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de su próxima programación durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace, el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Jerod Harris/Getty Images para CinemaCon)

Andrew Cripps, presidente de distribución internacional de Warner Bros. Studios, y Jeff Goldstein, vicepresidente ejecutivo de distribución teatral nacional de Warner Bros. Pictures, hablan en el escenario durante "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de su próxima programación durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace, el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Jerod Harris/Getty Images para CinemaCon)

Michael O'Leary, presidente y director ejecutivo de la National Association of Theatre Owners, habla durante CinemaCon en el Caesars Palace, el martes 9 de abril de 2024, en Las Vegas. (Jerod Harris/Getty Images for CinemaCon)

Michael Keaton, Tim Burton y Catherine O'Hara asisten a "The Big Picture" de Warner Bros. Pictures, una presentación especial de su próxima programación durante CinemaCon, la convención oficial de la National Association of Theatre Owners, en el Caesars Palace, el 09 de abril de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Jerod Harris/Getty Images para CinemaCon)

Un par de insólitas secuelas de gran presupuesto acapararon la atención el martes por la noche durante el primer día completo de CinemaCon, solo unas horas después de que los asistentes fueran advertidos de que, cuando se trata de películas más pequeñas, podría convertirse en un caso de amarlas o perderlas.

Nuevas imágenes de “Beetlejuice Beetlejuice” y el estreno mundial del tráiler de “Joker: Folie à Deux” hicieron vibrar al público del Colosseum durante la reunión anual de la National Association of Theatre Owners en el Caesars Palace.

Tim Burton, Michael Keaton y Catherine O’Hara se reunieron en el escenario - “como una extraña reunión familiar”, bromeó Burton- para hablar de la continuación de la comedia de 1988. A ellos se unieron los nuevos miembros del reparto, Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux.

Todd Phillips, que conoce bien el Caesars Palace gracias a haber dirigido la trilogía de ” Hangover”, fue preguntado por los rumores de que la secuela de la oscura “Joker” de 2019 es en realidad un musical. “Me gusta decir que es una película en la que la música es un elemento esencial”, dijo sobre el estreno de octubre.

CinemaCon es una combinación de convención, feria comercial y mitin donde, durante una semana, los estudios se olvidan del streaming y celebran la magia de ver películas en el cine como solo ellos y Nicole Kidman pueden hacerlo.

También es el lugar donde se reúnen dueños y ejecutivos de salas de cine de más de 80 países para conocer a los líderes de la distribución, ver lo último en tecnología para salas de cine y ver cómo los pesos pesados de Hollywood presentan secuencias de sus próximas películas.

Para un grupo de personas cuyas cuentas bancarias viven o mueren con la próxima secuela o entrega de una franquicia que bate récords, CinemaCon defendió a los más pequeños.

O, al menos, a los medianos.

“No basta con depender únicamente de las superproducciones”, afirma Michael O’Leary, presidente y director ejecutivo de la National Association of Theatre Owners. “Debemos tener un mercado fuerte y vibrante para las películas con presupuestos más pequeños o medianos”.

Citando éxitos recientes como “The Holdovers”, “American Fiction” y “Godzilla Minus Zero”, O’Leary afirmó durante su discurso matinal sobre el estado de la industria: “Si estas películas no reciben el apoyo de todos nosotros, habrá menos”.

Sus declaraciones en el Colosseum estuvieron precedidas por un montaje de escenas de las películas más importantes de 2023, muchas de las cuales fracasaron en taquilla. Varias franquicias habitualmente fiables, como “Fast and Furious”, “Mission: Impossible” e “Indiana Jones” obtuvieron peores resultados en taquilla. Los superventas de superhéroes ” Ant-Man and The Wasp: Quantumania “, “The Marvels”, ” Shazam! Fury of the Gods ” y “The Flash”, esta última estrenada con gran éxito de público en la CinemaCon del año pasado, fueron desde fracasos hasta auténticos éxitos.

O’Leary también habló de la necesidad de más éxitos como “Barbenheimer”. Este fenómeno, que parece repetirse una vez en la vida, hizo que las dispares “Barbie” y “Oppenheimer”, ambas estrenadas en CinemaCon antes de su apertura el mismo día, sumaran 2,400 millones de dólares en la taquilla mundial.

La presentación del martes de Warner Bros. también incluyó al cerebro postapocalíptico George Miller, que develó varios minutos de “Furiosa: A Mad Max Saga” junto a las estrellas Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. En la precuela, prevista para mayo, Taylor-Joy toma el relevo de Charlize Theron en el personaje principal, introducido en “Mad Max: Fury Road” (2015), mientras que Hemsworth encarna a Dementus, el caudillo de ojos y barba salvajes.

El guionista y director Kevin Costner habló de ” Horizon: An American Saga”, el extenso western que lleva intentando realizar desde 1988. Las dos primeras entregas de esta saga de cuatro partes llegarán a los cines en junio y agosto. Costner recogió después el premio Visionary Award de la CinemaCon y se mostró visiblemente emocionado por la ovación que recibió.

Robert Pattinson acompañó al director Bong Joon-ho (“Parasite”, “Snowpiercer”) con imágenes de la esperada extravagancia de ciencia ficción “Mickey 17”, prevista para enero.

M. Night Shyamalan presentó el tráiler de su película más reciente, “Trap”. Antes, su hija Ishana Night Shyamalan mostró imágenes de su debut como directora, “The Watchers”.

El miércoles seguirán las presentaciones de Lionsgate y Universal/Focus, y el jueves las de Paramount y Disney. Sony Pictures no asistirá a la reunión, pero su filial de anime, Crunchyroll, sí hizo una presentación. Angel Studios, la distribuidora con sede en Utah cuya película ” Sound of Freedom” fue un éxito inesperado el verano pasado, también estará presente.

La CinemaCon se celebra en un año ya de por sí difícil para el cine.

En marzo, una encuesta de HarrisX reveló que solo el 34 por ciento de los adultos estadounidenses prefiere ver películas en el cine.

Las huelgas de guionistas y actores de Hollywood de 2023 paralizaron el rodaje durante seis meses, retrasando películas como el último “Mission: Impossible” y “Avatar” de este año al siguiente. ” Captain America: Brave New World” y “Thunderbolts” también se retrasaron hasta el año próximo, como parte de una importante reestructuración de Marvel Studios.

Según datos de Box Office Mojo, a pesar de tener 21 estrenos más, la taquilla nacional total de los tres primeros meses de 2024 descendió un 6.7 por ciento, o 114.8 millones de dólares, con respecto al primer trimestre de 2023.