Guía de las películas más esperadas del verano

Pom Klementieff, de izquierda a derecha, como Mantis, Groot (al que pone voz Vin Diesel), Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula en " Guardians of the Galaxy Vol. 3" de Marvel Studios. (Marvel Studios)

Indiana Jones (Harrison Ford) en " Indiana Jones and the Dial of Destiny" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd.)

Indiana Jones (Harrison Ford) en la película de Lucasfilm " Indiana Jones and the Dial of Destiny ". (Lucasfilm Ltd.)

Stephanie Hsu como Kat, Sabrina Wu como Deadeye, Ashley Park como Audrey y Sherry Cola como Lolo en "Joy Ride". (Ed Araquel/Lionsgate)

Cillian Murphy protagoniza "Oppenheimer", escrita y dirigida por Christopher Nolan (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Ryan Gosling como Ken y Margot Robbie como Barbie en "Barbie" de Warner Bros. Pictures. (Warner Bros. Pictures)

Tom Cruise interpreta a Ethan Hunt en "Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One". (Paramount Pictures y Skydance)

Vin Diesel, a la izquierda, y Daniela Melchior en "Fast X", dirigida por Louis Leterrier. (Peter Mountain/Universal Pictures)

Jake Ryan, desde la izquierda, Jason Schwartzman y Tom Hanks en "Asteroid City", del director Wes Anderson, un estreno de Focus Features. (Cortesía de Pop. 87 Productions/Focus Features)

Spider-Man/Miles Morales (Shameik Moore) aparece en una escena de "Spider-Man: Across the Spider-Verse". (Sony Pictures Animation)

En una esquina, tenemos “Oppenheimer”, el más reciente thriller del guionista y director Christopher Nolan (la trilogía de ” Dark Knight”, “Inception”). Es una película enorme, rodada en 65 mm para Imax, que narra el desarrollo de la bomba atómica e incluye la recreación de una explosión nuclear sin CGI.

En la otra esquina, una de las películas más inverosímiles que jamás se hayan visto: Greta Gerwig (“Little Women”, “Lady Bird”) y Noah Baumbach (“Marriage Story”, ” The Squid and the Whale”), nominados al Oscar, se han unido para darle vida a “Barbie”.

Son dos de las películas más esperadas del verano.

Ambas se estrenarán el 21 de julio.

Esto, más que nada, indica que la temporada de cine de verano vuelve con fuerza por primera vez desde el 2019.

Los últimos veranos apenas tenían suficiente contenido para una película de eventos cada fin de semana. Con más películas de vuelta en cartelera, múltiples fines de semana de este verano contarán con duelos de taquilla de alto perfil.

Como se señaló en la CinemaCon de la semana pasada en Caesars Palace, 71 películas el año pasado se consideraron estrenos amplios, lo que significa que se abrieron en más de dos mil pantallas. Este año son más de cien, y la cifra sigue creciendo.

Con todo esto en mente, a continuación, te ofrecemos un resumen de lo que puedes esperar este verano.

5 de mayo

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

Cuando la vida de Rocket (al que pone voz Bradley Cooper) corre peligro, Peter Quill (Chris Pratt) debe reunir al resto de su banda de inadaptados para salvar al pequeño en lo que se anuncia como la aventura final de los Guardianes.

12 de mayo

“Book Club: The Next Chapter”

Las mejores amigas (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen) se dirigen a Italia para una despedida de soltera en esta secuela.

19 de mayo

“Fast X”

Las acciones de “Fast Five” vuelven para atormentar a Dom Toretto (Vin Diesel) y al amplio elenco de personajes que considera su familia en la entrega número 10 de la franquicia de alto octanaje. Jason Momoa interpreta al villano Dante, mientras que las ganadoras del Oscar Brie Larson, Rita Moreno, Helen Mirren y Charlize Theron se unen al increíble reparto femenino.

26 de mayo

“The Little Mermaid”

Durante un viaje prohibido al mundo de la superficie, Ariel (Halle Bailey) se enamora del príncipe humano Eric (Jonah Hauer-King) en esta versión del entrañable cuento animado que cuenta con Javier Bardem como el rey Tritón y Melissa McCarthy como Úrsula.

Además: El cómico Bert Kreischer interpreta a Bert en la comedia de acción “The Machine”, basada en su monólogo viral. Y el comediante Sebastian Maniscalco interpreta a Sebastián, que lleva a su padre peluquero (Robert De Niro) a conocer a la familia superrica de su prometida (Leslie Bibb) en la comedia “About My Father”.

2 de junio

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Miles Morales (al que pone voz Shameik Moore) se reencuentra con Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) antes de ser arrojado a través del multiverso en esta secuela de la aventura animada ganadora de un Oscar.

Además: Una entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias se lanza sobre los afligidos Harper en “The Boogeyman”, basada en un relato corto de Stephen King.

9 de junio

“Transformers: Rise of the Beasts”

La séptima entrega de la franquicia se traslada a los años 90 e introduce a los Maximals en la lucha entre los Autobots y los Decepticons.

Además: Después de que Reggie (al que pone voz Will Ferrell) sea abandonado por su malvado dueño (Will Forte), se une a una manada de perros callejeros (Jamie Foxx, Isla Fisher y Randall Park) y busca venganza en la comedia con calificación R “Strays”.

16 de junio

“The Flash”

Barry Allen (Ezra Miller) viaja al pasado para salvar a su familia, cambia sin querer el futuro y queda atrapado en una realidad alternativa en esta aventura de superhéroes largamente aplazada que supone el regreso de Michael Keaton como Batman.

También: Seres de fuego, agua, tierra y aire conviven en vivo en Element City en la película animada “Elemental” de Disney y Pixar. Y un grupo de amigos afroamericanos se reúne en una cabaña remota durante el fin de semana del 1° de junio, solo para ser perseguidos por un asesino, en la comedia de terror “The Blackening”.

23 de junio

“No Hard Feelings”

Cuando le embargan el auto, una conductora de Uber (Jennifer Lawrence) acepta “salir” con el hijo de una pareja adinerada a cambio de un Buick Regal en esta comedia picante.

Además: Una convención de astrónomos juveniles y cadetes espaciales celebrada en 1955 en el suroeste de Estados Unidos se ve alterada por acontecimientos que cambian el mundo en “Asteroid City”, el último filme del guionista y director Wes Anderson. Está protagonizada, entre otros, por Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston y Edward Norton.

30 de junio

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

Harrison Ford regresa como lo mejor que les ha pasado a los arqueólogos para una última aventura, ayudando a su ahijada (Phoebe Waller-Bridge) a cazar “un dial que puede cambiar el curso de la historia” en esta secuela que no tiene absolutamente nada que ver con el Mutt Williams de Shia LaBeouf.

Además: Una torpe chica de 16 años (a la que pone voz Lana Condor) se entera de que forma parte de un linaje real de criaturas marinas, que han jurado proteger los océanos de las horribles sirenas, en la animada “Ruby Gillman, Teenage Kraken”. Y Zachary Levi, Lil Rel Howery y Zooey Deschanel protagonizan “Harold and the Purple Crayon”, adaptación del clásico cuento infantil de Crockett Johnson.

7 de julio

“Joy Ride”

Una mujer (Ashley Park) lleva a su mejor amiga de la infancia (Sherry Cola) de viaje de negocios a China, solo para que se salga de control, en esta comedia con calificación R del coguionista de “Crazy Rich Asians”.

También: La familia Lambert regresa en ” Insidious: The Red Door”, que pretende ser el capítulo final de la franquicia de terror.

12 de julio

“Misión: Impossible – Dead Reckoning Part One”

Ethan Hunt (Tom Cruise) reúne de nuevo a la pandilla (Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby) en la primera de las dos partes finales de la franquicia internacional.

21 de julio

“Oppenheimer”

El más reciente filme del guionista y director Christopher Nolan narra la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) y su incómoda relación con su creación más famosa: la bomba atómica.

También: Barbie (Margot Robbie) y Ken (Ryan Gosling) dejan atrás a todas las demás Barbies y Kens en Barbie Land para viajar al mundo real en “Barbie”.

28 de julio

“The Haunted Mansion”

Una mujer (Rosario Dawson) y su hijo pequeño reclutan a un grupo de “expertos” espirituales para desalojar a los ocupas sobrenaturales de su casa. La segunda película basada en la atracción del parque temático está coprotagonizada por LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis y Jared Leto.

4 de agosto

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

El productor Seth Rogen ayuda a los hermanos Tortuga a salir de su caparazón, por así decirlo, en esta historia de origen animada que incluye las voces de Rogen, Paul Rudd, John Cena, Post Malone, Ice Cube, Maya Rudolph y Giancarlo Esposito.

11 de agosto

“The Last Voyage of the Demeter”

Drácula causa estragos entre la tripulación de un barco mercantil que se dirige de Carpathia a Londres en esta película basada en un único capítulo de la novela de Bram Stoker.

También: Las habilidades de un jugador adolescente le hacen ganar un puesto al volante en un circuito de carreras profesional en “Gran Turismo”, basada en la vida del piloto Jann Mardenborough.

18 de agosto

“Blue Beetle”

Jaime Reyes (Xolo Maridueña) entra en posesión del Escarabajo, biotecnología alienígena con un traje superpoderoso que lo elige como huésped, en esta película basada en los cómics de DC.